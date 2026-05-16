РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Ханой утвердил Генеральный план развития столицы с горизонтом на 100 лет
Согласно Решению № 2512/QĐ-UBND, подписанному председателем Народного комитета города Ханоя Ву Дай Тхангом 13 мая 2026 года, план охватывает всю административную территорию столицы Ханоя, включающую 126 административных единиц общинного уровня (51 городской квартал и 75 общин). Общая площадь планирования составляет около 3 359,84 кв. км (335 984 га). Границы планируемой территории: на севере — провинции Тхайнгуен и Футхо; на юге и юго-западе — провинции Ниньбинь и Футхо; на востоке — провинции Бакнинь и Хынгйен; на западе и северо-западе — провинция Футхо.
План определяет модель развития столицы по принципу «многоуровневой, многослойной, многополюсной и многоцентровой» структуры, где Красная река выступает главным экологическим и культурным ландшафтным коридором. Город будет развиваться по модели «компактный — зелёный», активно продвигая цифровую трансформацию, «зелёный» переход, циркулярную экономику и адаптацию к изменению климата.
Согласно прогнозам, население Ханоя достигнет примерно 14–15 млн человек к 2035 году, 15–16 млн — к 2045 году и около 17–19 млн человек к 2065 году, при этом в долгосрочной перспективе численность населения не должна превышать 20 млн человек. Доля городской застройки к 2065 году составит около 55–60% общей площади территории, тогда как оставшаяся часть будет предназначена для зелёных коридоров, лесов и экологических пространств.
План ставит цель к 2035 году превратить Ханой в «зелёный», умный и современный город, являющийся важным региональным центром финансовых услуг, торговли и инноваций. Валовой региональный продукт (ВРП) должен достичь около 200 млрд долларов США, а ВРП на душу населения — не менее 18 800 долларов США.
Одним из наиболее заметных акцентов плана является развитие культурной индустрии и туризма как ключевых отраслей экономики. Город намерен довести вклад культурной индустрии в ВРП до примерно 10% к 2035 году, 12% — к 2045 году и 15–20% — к 2065 году. Ханой также позиционирует себя как «Творческий город», используя культурные ценности Тханглонга — Ханоя в качестве одного из столпов национальной «мягкой силы».
В сфере инфраструктуры и транспорта Ханой ставит задачу в основном устранить хронические транспортные заторы к 2030 году, активно развивать транспортные маршруты вдоль рек, мосты через реки и систему городских железных дорог для расширения городского пространства и снижения нагрузки на центральные районы. Одновременно город продвигает развитие подземного пространства по модели TOD, интегрированной с общественным транспортом.
В экологической сфере план подчёркивает задачу «возрождения рек» — постепенного решения проблемы загрязнения рек Толить, Нхуэ, Дай, Тить и Каубай; изучения возможности строительства подпорных плотин для комплексного управления речными бассейнами; а также развития системы регулирующих озёр и подземных резервуаров для предотвращения затоплений и повторного использования воды.
План также определяет стратегические прорывы в области институционального развития, науки и технологий, цифровой трансформации и пространственного развития. В частности, Высокотехнологичный парк Хоалак рассматривается как ядро исследований, разработок и инноваций столицы. Кроме того, Ханой намерен создать цифровое правительство и модель умного городского управления на основе данных и искусственного интеллекта.
Согласно видению на период после 2085 года, Ханой стремится стать «образцовым устойчивым мегаполисом», крупным центром влияния в сети глобальных городов, объединяющим потоки торговли, знаний и инноваций Азиатско-Тихоокеанского региона.