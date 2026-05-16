Ханой утвердил Генеральный план развития столицы с горизонтом на 100 лет

Озеро Хоанкьем. Фото: internet

Согласно Решению № 2512/QĐ-UBND, подписанному председателем Народного комитета города Ханоя Ву Дай Тхангом 13 мая 2026 года, план охватывает всю административную территорию столицы Ханоя, включающую 126 административных единиц общинного уровня (51 городской квартал и 75 общин). Общая площадь планирования составляет около 3 359,84 кв. км (335 984 га). Границы планируемой территории: на севере — провинции Тхайнгуен и Футхо; на юге и юго-западе — провинции Ниньбинь и Футхо; на востоке — провинции Бакнинь и Хынгйен; на западе и северо-западе — провинция Футхо.



План определяет модель развития столицы по принципу «многоуровневой, многослойной, многополюсной и многоцентровой» структуры, где Красная река выступает главным экологическим и культурным ландшафтным коридором. Город будет развиваться по модели «компактный — зелёный», активно продвигая цифровую трансформацию, «зелёный» переход, циркулярную экономику и адаптацию к изменению климата.



Согласно прогнозам, население Ханоя достигнет примерно 14–15 млн человек к 2035 году, 15–16 млн — к 2045 году и около 17–19 млн человек к 2065 году, при этом в долгосрочной перспективе численность населения не должна превышать 20 млн человек. Доля городской застройки к 2065 году составит около 55–60% общей площади территории, тогда как оставшаяся часть будет предназначена для зелёных коридоров, лесов и экологических пространств.



План ставит цель к 2035 году превратить Ханой в «зелёный», умный и современный город, являющийся важным региональным центром финансовых услуг, торговли и инноваций. Валовой региональный продукт (ВРП) должен достичь около 200 млрд долларов США, а ВРП на душу населения — не менее 18 800 долларов США.

Генеральный план определяет модель развития столицы на основе «многоуровневой, многослойной, многополюсной и многоцентровой» структуры, где Красная река рассматривается как главный экологический и культурный ландшафтный коридор. Фото: ВИА







