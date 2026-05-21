Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

Ханой усиливает контроль за переходом на бензин E10

С 1 июня 2026 года неэтилированный бензин, находящийся в обращении на рынке, будет смешиваться в биотопливо E10 в соответствии с Циркуляром Министерства промышленности и торговли№ 50/2025/TT-BCT.
Жители покупают биотопливо E10 на автозаправочной станции PVOIL на улице Тхайтхинь в Ханое. Фото: ВИА
В рамках реализации данного плана Управление рыночного надзора Ханоя усиливает информационно-разъяснительную работу и контроль для обеспечения стабильности поставок и защиты прав потребителей.

Согласно действующим нормам, биотопливо представляет собой смесь топливного этанола и базового бензина, включая бензин E5RON92 и E10, смешиваемых в соответствующих пропорциях с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ, уменьшения зависимости от ископаемого топлива и содействия развитию зелёной и устойчивой экономики.

Циркуляр № 50/2025/TT-BCT предусматривает, что с 1 июня 2026 года неэтилированный бензин на всей территории страны должен смешиваться в бензин E10 для использования в бензиновых двигателях; при этом бензин E5RON92 продолжит использоваться до 31 декабря 2030 года.

Для обеспечения надлежащего выполнения плана Управление рыночного надзора Ханоя потребовало от торговцев нефтепродуктами провести проверку и модернизацию резервуаров, топливораздаточных колонок и необходимого технического оборудования для готовности к продаже бензина E10, не допуская перебоев с поставками для потребительских и производственных нужд города.

Предприятиям по продаже нефтепродуктов также предписано строго соблюдать требования к качеству товаров, измерениям, размещению цен и чёткому указанию типа топлива в местах продажи; запрещается использовать период перехода для спекуляции, накопления запасов, необоснованного повышения цен или совершения торговых махинаций.

Представитель Управления рыночного надзора Ханоя отметил, что переход на биотопливо E10 является необходимым шагом для выполнения обязательств по сокращению выбросов, защите окружающей среды и соответствует мировой тенденции использования чистой энергии.

Силы рыночного надзора усилят взаимодействие с компетентными органами в сфере проверки и мониторинга рынка нефтепродуктов для обеспечения соблюдения предприятиями требований к качеству, происхождению и видам продукции. Одновременно будут жёстко пресекаться попытки использовать процесс перехода для спекуляции, накопления товаров или дестабилизации рынка.

По данным Управления рыночного надзора Ханоя, с 1 июня 2026 года компетентные органы сосредоточатся на проверках торговли нефтепродуктами в городе, своевременно выявляя и преследуя нарушения, такие как продажа бензина ненадлежащего типа, нарушения в области измерений и качества, самовольное прекращение продаж без уважительных причин или создание искусственного дефицита поставок.

Управление рыночного надзора Ханоя также призывает население использовать биотопливо E10 в целях сокращения выбросов и защиты окружающей среды, а также активно информировать компетентные органы о признаках нарушений в сфере торговли нефтепродуктами для проведения проверок и принятия мер в соответствии с законодательством.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Ханой официально представил информацию о проекте Магистрального ландшафтного проспекта вдоль Красной реки

Ханой официально представил информацию о проекте Магистрального ландшафтного проспекта вдоль Красной реки

Во второй половине дня 19 мая Народный комитет Ханоя опубликовал официальную информацию для прессы о проекте инвестиций и строительства Магистрального ландшафтного проспекта вдоль Красной реки. Проект определён как одно из стратегических и долгосрочных направлений развития столицы на новом этапе.
ПОДРОБНЕЕ

Top