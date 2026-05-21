РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Ханой усиливает контроль за переходом на бензин E10
Согласно действующим нормам, биотопливо представляет собой смесь топливного этанола и базового бензина, включая бензин E5RON92 и E10, смешиваемых в соответствующих пропорциях с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ, уменьшения зависимости от ископаемого топлива и содействия развитию зелёной и устойчивой экономики.
Циркуляр № 50/2025/TT-BCT предусматривает, что с 1 июня 2026 года неэтилированный бензин на всей территории страны должен смешиваться в бензин E10 для использования в бензиновых двигателях; при этом бензин E5RON92 продолжит использоваться до 31 декабря 2030 года.
Для обеспечения надлежащего выполнения плана Управление рыночного надзора Ханоя потребовало от торговцев нефтепродуктами провести проверку и модернизацию резервуаров, топливораздаточных колонок и необходимого технического оборудования для готовности к продаже бензина E10, не допуская перебоев с поставками для потребительских и производственных нужд города.
Предприятиям по продаже нефтепродуктов также предписано строго соблюдать требования к качеству товаров, измерениям, размещению цен и чёткому указанию типа топлива в местах продажи; запрещается использовать период перехода для спекуляции, накопления запасов, необоснованного повышения цен или совершения торговых махинаций.
Представитель Управления рыночного надзора Ханоя отметил, что переход на биотопливо E10 является необходимым шагом для выполнения обязательств по сокращению выбросов, защите окружающей среды и соответствует мировой тенденции использования чистой энергии.
Силы рыночного надзора усилят взаимодействие с компетентными органами в сфере проверки и мониторинга рынка нефтепродуктов для обеспечения соблюдения предприятиями требований к качеству, происхождению и видам продукции. Одновременно будут жёстко пресекаться попытки использовать процесс перехода для спекуляции, накопления товаров или дестабилизации рынка.
По данным Управления рыночного надзора Ханоя, с 1 июня 2026 года компетентные органы сосредоточатся на проверках торговли нефтепродуктами в городе, своевременно выявляя и преследуя нарушения, такие как продажа бензина ненадлежащего типа, нарушения в области измерений и качества, самовольное прекращение продаж без уважительных причин или создание искусственного дефицита поставок.
Управление рыночного надзора Ханоя также призывает население использовать биотопливо E10 в целях сокращения выбросов и защиты окружающей среды, а также активно информировать компетентные органы о признаках нарушений в сфере торговли нефтепродуктами для проведения проверок и принятия мер в соответствии с законодательством.