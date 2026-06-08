Форум будущего АСЕАН – 2026
Ханой способствует развитию сотрудничества между городами АСЕАН в интересах умного и устойчивого развития
Председатель Народного комитета города Ханоя Ву Дай Тханг подчеркнул, что участие делегатов отражает дух единства, сотрудничества и общее стремление государств АСЕАН к созданию устойчиво развивающихся, процветающих и ориентированных на человека городов. Сегодня АСЕАН является одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира. Активная урбанизация превращает города в центры экономического роста, инноваций и региональной взаимосвязанности. Вместе с тем города сталкиваются с рядом общих вызовов, включая изменение климата, нагрузку на инфраструктуру, загрязнение окружающей среды, необходимость цифровой трансформации и повышения качества жизни населения.
В этих условиях укрепление сотрудничества между городами АСЕАН является не только объективной необходимостью, но и важным фактором реализации видения устойчивого, инновационного и самодостаточного Сообщества АСЕАН.
Тема нынешней конференции предоставляет городам региона возможность обмениваться опытом, обсуждать инициативы и вырабатывать новые модели сотрудничества для решения общих проблем, одновременно более эффективно используя возможности, открывающиеся в условиях Четвёртой промышленной революции и цифровой эпохи.
Ханой рассматривает цифровую трансформацию как важнейший двигатель развития, сосредоточивая усилия на формировании цифрового государственного управления, цифровой экономики и цифрового общества. Город активно внедряет технологии искусственного интеллекта (ИИ), большие данные и другие передовые решения для повышения эффективности городского управления, улучшения качества государственных услуг и создания благоприятной среды для граждан и бизнеса.
С точки зрения регионального сотрудничества заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг отметил, что цели создания умных городов, обеспечения устойчивого развития и ориентации на интересы человека могут быть реализованы значительно эффективнее благодаря укреплению взаимосвязанности и сотрудничества между городами АСЕАН. Конференция руководителей городов АСЕАН 2026 года впервые проводится в рамках Форума будущего АСЕАН (AFF) — инициативы, выдвинутой Вьетнамом для продвижения политического диалога и содействия процессу строительства Сообщества АСЕАН.
Это также первый случай, когда руководители городов стран АСЕАН получили собственную площадку для диалога в рамках AFF, создающую возможности для обмена опытом, поиска совместных решений и закладывающую основу для практического сотрудничества в будущем.
В условиях, когда города всё активнее вовлекаются в решение глобальных задач, таких как цифровая трансформация, зелёный рост и адаптация к изменению климата, сотрудничество между городами становится всё более важной формой городской дипломатии, эффективно дополняющей межгосударственное взаимодействие и вносящей практический вклад в процесс строительства Сообщества АСЕАН.
Подчёркивая, что внешние связи местных органов власти являются важной составляющей всеобъемлющей, современной и ориентированной на развитие дипломатии Вьетнама, заместитель министра Нгуен Мань Кыонг заявил, что Министерство иностранных дел продолжит оказывать поддержку местным органам власти в расширении сети партнёров, привлечении международных ресурсов и продвижении инициатив сотрудничества, выработанных в рамках конференции. Это позволит голосу местного уровня активнее участвовать в процессе формирования региональной политики.
Участники конференции выразили надежду, что её дискуссионные сессии позволят выдвинуть многочисленные практические инициативы в области управления умными городами, применения искусственного интеллекта, цифровой трансформации, ориентированной на человека, развития зелёных городов и адаптации к изменению климата, а также откроют новые возможности сотрудничества между городами АСЕАН.
Ожидается, что Конференция руководителей городов АСЕАН 2026 года будет способствовать укреплению взаимосвязей между городами региона, развитию обмена опытом в сфере управления, расширению экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, стимулированию инноваций и народных обменов, а также внесёт вклад в достижение цели построения мирного, стабильного, самодостаточного и устойчиво развивающегося Сообщества АСЕАН.