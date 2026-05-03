Ханой призывает государственные предприятия стать локомотивом прорывного роста

Поскольку Ханой стремится к быстрому и устойчивому росту, а также к более глубокой интеграции в мировую экономику, резолюция Политбюро № 79-NQ/TW, изданная 6 января 2026 года, определила новый стратегический курс для государственного сектора экономики. Государственные предприятия рассматриваются не просто как важные участники, а как ключевые архитекторы и главные движущие силы масштабного прорыва столицы.

Формирование импульса для прорыва Ханоя

По мнению экспертов, резолюция № 79-NQ/TW подтверждает ведущую роль государственного сектора экономики в социалистически ориентированной рыночной экономике. Однако реальный сдвиг заключается в переходе государственных предприятий от простого «владения» активами к активному «лидерству» в развитии, а также от традиционного «управления» к созданию условий для роста во всех сферах.

Выступая в специальной программе Ханойского агентства печати, радио и телевидения, профессор Чан Тхо Дат, бывший ректор Национального экономического университета, заявил, что государственным предприятиям необходимо занять ключевые позиции и создавать мультипликативный эффект, способный подтянуть всю экономику.

Вид с воздуха на перекрёсток в Ханое (Фото: ВИА)

В условиях растущего давления на Ханой, связанного с необходимостью перестройки городского пространства, создания новых полюсов роста и повышения уровня социального благосостояния, ожидания от этих государственных гигантов, как с точки зрения потенциала, так и реальных результатов, никогда не были столь высокими.

Ярким примером является Ханойская корпорация развития и инвестиций в жилищное строительство (HANDICO), оставившая заметный след в облике столицы благодаря крупным градостроительным проектам. Такие знаковые объекты, как Чунгхоа - Нянчинь, Намчунгйен, Виньхоанг, студенческий городок HACINCO, а также архитектурные доминанты Handico Tower, Diamond Flower Tower, Hanoi Center Point и Handico Complex на протяжении многих лет формировали силуэт столицы.

В настоящее время HANDICO выходит за рамки обычного жилищного строительства, переходя к масштабным многофункциональным городским комплексам, соответствующим генеральному плану развития Ханоя на 100-летнюю перспективу. Проект Bac Thang Long Urban City является флагманской моделью «города в городе», призванной создать новый импульс роста в северной части столицы.

Представитель руководства корпорации отметил, что реализация таких проектов свидетельствует о том, что государственные предприятия берут на себя более активную роль в выполнении резолюций Партии, особенно резолюции № 79, продвигая Ханой к модернизации и долгосрочной устойчивости.

Аналогичным образом Корпорация инвестиций в развитие городской инфраструктуры (UDIC) продолжает выступать одним из лидеров городского расширения Ханоя, реализуя крупные проекты, включая Намтханглонг (Ciputra), Чунгйен, Йенхоа, социальное жилье на земельном участке NO1 и новый городской район Хадинь.

Каждый проект UDIC призван обеспечивать устойчивую экономическую отдачу и одновременно формировать экологичные, цивилизованные городские зоны, повышающие качество жизни и поддерживающие устойчивое будущее столицы.

Создание условий для развития

Резолюция № 79-NQ/TW имеет особое значение для Ханоя, поскольку город реализует масштабные планы по расширенному градостроительному планированию, комплексному развитию инфраструктуры, цифровой трансформации и полноценному созданию умного города.

Национальный инновационный центр в Парке высоких технологий Хоалак в пригороде Ханоя (Фото: ВИА)

Эти амбициозные цели требуют огромных объемов капитала, слаженной координации и по-настоящему долгосрочного видения - именно в этом государственные предприятия, как утверждается, обладают преимуществом. Их все чаще рассматривают как главную опору цифровой модернизации и «зеленого» роста.

В начале 2026 года муниципальный Народный комитет учредил Акционерную компанию «Ханойский инновационный центр», назвав этот шаг стратегической вехой как в подходах, так и в организационной структуре инновационной экосистемы города.

Заместитель председателя муниципального Народного комитета Чыонг Вьет Зунг заявил, что новая компания - это не просто очередная бюрократическая структура. Это принципиально новая модель, в которой «государство задает направление, а предприятия ведут процесс». Такой подход знаменует собой четкий переход от механизмов, основанных на политических установках, к рыночно ориентированным механизмам, с двумя ключевыми прорывами.

Первый заключается в институциональных инновациях: впервые Ханой создал инновационную структуру в форме акционерной компании с государственным капиталом, работающую по современным корпоративным правилам, включая полную финансовую прозрачность, надлежащий контроль рисков и реальную ответственность перед акционерами и законом. Государство сохраняет 70-процентную долю собственности не для повседневного вмешательства, а для того, чтобы обеспечить соответствие деятельности компании крупным стратегическим целям столицы.

Второй прорыв связан с тем, как компания будет функционировать на практике. Она задумана как центральный координатор всей инновационной экосистемы Ханоя, призванный заменить прежний разрозненный и фрагментированный подход. Вместо несвязанных между собой проектов различных ведомств она будет перестраивать инновационную деятельность на основе рыночной логики.

Компания будет увязывать сложные городские проблемы с интеллектуальным потенциалом университетов и научно-исследовательских институтов, соединять стартапы с инвесторами и рынками, связывать новые технологические идеи с механизмами контролируемого пилотирования, а также превращать необработанные данные в платформы для создания конкретных продуктов и услуг.