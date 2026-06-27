ВЬЕТНАМ- НОВАЯ ЭРА
Ханой представляет новую инвестиционную карту в рамках Генерального плана развития столицы с горизонтом планирования 100 лет
Представление нового инвестиционного пространства
Согласно Плану № 210/KH-UBND Народного комитета города Ханоя, Конференция по привлечению инвестиций 2026 года и презентация Генерального плана развития столицы Ханоя с горизонтом планирования 100 лет организуются как крупное политико-экономическое мероприятие, призванное обозначить стратегическое видение развития столицы на новом этапе, продемонстрировать её инвестиционный потенциал и возможности, а также укрепить взаимодействие Ханоя с провинциями Столичного региона, региона дельты Красной реки и Северного ключевого экономического района.
В отличие от предыдущих инвестиционных форумов, посвящённых главным образом презентации инвестиционных проектов и условий ведения бизнеса, нынешняя конференция опирается на Генеральный план развития столицы Ханоя с горизонтом планирования 100 лет, утверждённый Народным комитетом города Решением № 2512/QĐ-UBND от 13 мая 2026 года.
Документ определяет не только пространственную модель развития столицы, но и создаёт основу для отбора приоритетных отраслей, территорий и проектов, предназначенных для привлечения инвестиций на новом этапе.
В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства заместитель директора Департамента финансов Ханоя Ле Чунг Хиеу отметил, что конференция позволит подвести итоги наиболее значимых достижений социально-экономического развития города, представить долгосрочное стратегическое видение, новые специальные механизмы и полномочия, предоставленные центральными органами власти, а также донести до отечественных и зарубежных инвесторов стремление Ханоя к динамичному развитию и открытости для сотрудничества.
Ожидается, что в мероприятии примут участие 1 000–1 200 делегатов, включая 580–780 представителей отечественного и зарубежного бизнеса и инвестиционного сообщества. Среди участников также будут руководители центральных органов власти, представители министерств и ведомств, международных организаций, дипломатического корпуса, финансовых институтов, инвестиционных фондов, ведущие экономисты, а также руководители многих провинций и городов страны.
Одним из наиболее заметных нововведений станет запуск цифровой системы управления инвестиционными проектами с использованием технологии 360°. На этой платформе проекты будут представлены в формате трёхмерных моделей, цифровых карт и пространственных данных, что позволит инвесторам непосредственно во время конференции получать наглядную информацию о проектах, знакомиться с градостроительной документацией, административными процедурами и действующими механизмами государственной поддержки.
Система также предусматривает интерактивные инструменты взаимодействия, направленные на повышение прозрачности информации и сокращение времени принятия инвестиционных решений.
Одновременно будет организована экспозиция, посвящённая Генеральному плану развития столицы Ханоя, включающая макеты, карты, информационные стенды и мультимедийные презентации с использованием технологии 3D Mapping. Кроме того, Музей Ханоя откроет специальную выставочную площадку, где жители города и представители бизнеса смогут ознакомиться с материалами Генерального плана.
От привлечения капитала — к привлечению качественных инвестиций
Ключевая особенность новой стратегии развития Ханоя заключается не столько в увеличении объёмов привлекаемого капитала, сколько в изменении самой философии инвестиционной политики.
По словам Ле Чунг Хиеу, город намерен перейти от экстенсивной модели привлечения инвестиций к интенсивной, сместив акцент с количества проектов на привлечение стратегических инвесторов и реализацию проектов, способных стать драйверами экономического роста и создавать высокую добавленную стоимость.
Уверенность столицы в реализации новой стратегии основана на устойчивых экономических результатах первого полугодия 2026 года.
Доходы государственного бюджета оцениваются более чем в 404 трлн донгов, увеличившись на 2,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объём инвестиций в развитие достиг 256,9 трлн донгов (+15,2 %), индекс промышленного производства вырос на 8,8 %, объём розничной торговли и потребительских услуг составил 516,9 трлн донгов (+13,3 %), а число туристических прибытий достигло 4,8 млн человек, увеличившись на 33 %.
Особенно примечательно, что цифровая экономика уже формирует около 17,34 % валового регионального продукта (GRDP), благодаря чему Ханой продолжает занимать первое место в стране по уровню цифровизации административных процедур и документооборота.
Инвестиционный климат также продолжает улучшаться.
По состоянию на начало июня 2026 года объём накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Ханоя достиг 74,6 млрд долларов США, а количество действующих проектов превысило 9 250.
Только за первые шесть месяцев 2026 года объём привлечённых ПИИ оценивается примерно в 3,2 млрд долларов США, что составляет 116 % от установленного плана, а за первые пять месяцев года в городе было зарегистрировано почти 16 тысяч новых предприятий, что на 34,4 % больше, чем годом ранее.
Новые полюса роста на инвестиционной карте столицы
Главная идея Генерального плана развития столицы заключается не только в расширении городского пространства, но и в формировании новой долгосрочной стратегии привлечения инвестиций.
Согласно Решению № 2512/QĐ-UBND, Ханой будет развиваться по модели «многоуровневого, многослойного, многополюсного и полицентричного города», где река Хонгха станет главным природно-культурным и экологическим пространственным коридором, объединяющим девять полюсов развития, девять крупных центров и девять стратегических осей роста.
План предусматривает среднегодовой рост валового регионального продукта свыше 11 % в период 2026–2035 годов, увеличение объёма экономики примерно до 200 млрд долларов США к 2035 году и до 640 млрд долларов США к 2045 году.
Исходя из этих ориентиров, город определил основные территории концентрации инвестиций.
Так, зона Хоалак — Шонтай — Суанмай будет специализироваться на развитии высоких технологий, полупроводниковой промышленности, искусственного интеллекта (ИИ) и научно-исследовательских центров (R&D).
Зона Нойбай — Донгань — Шокшон — Мелинь станет центром авиационной логистики и свободной торговой зоны.
В свою очередь, территория вдоль реки Хонгха ориентирована на развитие культурной индустрии, финансового сектора, торговли, туризма и креативных городских пространств.
Для реализации этих направлений Ханой продолжает совершенствовать инфраструктуру и институциональную базу.
Помимо сети городских железных дорог общей протяжённостью около 1 153 км, развиваемой в соответствии с моделью TOD (Transit-Oriented Development), предусматривается создание свободной торговой зоны, связанной с северным аэропортовым городом, развитие научно-технологического города Хоалак, а также подготовка проекта второго международного аэропорта Столичного региона.
Ожидается, что наряду с Законом о столице 2026 года и новыми специальными механизмами развития эти меры создадут прочную основу для привлечения стратегических инвесторов и реализации высокотехнологичных проектов на новом этапе развития Ханоя.