РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Ханой официально представил информацию о проекте Магистрального ландшафтного проспекта вдоль Красной реки
Согласно Генеральному плану развития столицы с горизонтом в 100 лет, Магистральный ландшафтный проспект вдоль Красной реки определён как одна из девяти движущих осей развития Ханоя, играющая роль центральной зелёной пространственной оси, а также экономического, торгового, сервисного, культурно-креативного и городского коридора вдоль обоих берегов Красной реки.
Площадь земельного использования проекта составляет около 11418 га и включает 5 групп проектов с 18 составными проектами. В их числе — две ландшафтные магистрали вдоль обоих берегов Красной реки общей протяжённостью более 80 км; крупные парковые комплексы в различных прибрежных районах; проекты дамб, регулирования русла и берегов реки; районы переселения и городской реконструкции, а также самостоятельные проекты по освобождению территорий.
Проект будет реализован на территории 16 коммун и кварталов: Хонгха, Озиен, Тхыонгкат, Донгнгак, Футхыонг, Линьнам, Тханьчи, Намфу, Хонгван, Мелинь, Тхьенлок, Виньтхань, Донгань, Боде, Лонгбьен и Батчанг.
Реализация проекта рассчитана на период с 2026 по 2038 год. На этапе 2026–2030 годов приоритет будет отдан строительству ключевой инфраструктуры, дамб и объектов регулирования реки, ряда приоритетных парков, районов переселения и проектов по освобождению территорий.
По данным Народного комитета Ханоя, предварительный общий объём инвестиций в проект составляет около 736963 млрд донгов. Земельный фонд для расчётов по проекту составит примерно 2.655,8 га и будет размещён на территориях городского развития в пределах проекта, а также частично на других земельных участках города. Городские власти подчёркивают, что управление и использование земельного фонда, а также реализация проекта будут осуществляться открыто, прозрачно и эффективно с предотвращением потерь и нецелевого использования государственного имущества.
Что касается переселения, Народный комитет города сообщил, что в настоящее время в зоне проекта проживает около 247431 человека, или примерно 70474 домохозяйства. Основной принцип города заключается в обеспечении законных и обоснованных прав и интересов населения; приоритет будет отдан реализации проектов переселения и реконструкции до одновременного запуска остальных компонентов проекта.
Районы переселения планируется разместить в Лонгбьене, Линьнаме и Батчанге. В частности, район переселения в квартале Лонгбьен площадью около 201 га сможет обеспечить около 40000–42000 квартир; район переселения в квартале Линьнам площадью около 98 га — около 15000–16000 квартир.
Кроме того, многофункциональный городской район в коммуне Тхылам района Донгань площадью около 700 га, как ожидается, обеспечит около 16000–18000 участков для переселения. Общее количество квартир и земельных участков для переселения, включая многоэтажные жилые дома, составит примерно 79000–85000 единиц, что в целом позволит удовлетворить потребности жителей, затронутых проектом.
Народный комитет Ханоя подчёркивает, что проект Магистрального ландшафтного проспекта вдоль Красной реки является направлением развития стратегического значения для городского пространства, ландшафта, экологической среды и потенциала развития столицы; он будет способствовать формированию новой центральной ландшафтной оси и поэтапной реализации концепции развития городских территорий по обоим берегам Красной реки в направлении цивилизованного, современного, экологичного и устойчивого города.