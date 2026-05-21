РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

Ханой официально представил информацию о проекте Магистрального ландшафтного проспекта вдоль Красной реки

Во второй половине дня 19 мая Народный комитет Ханоя опубликовал официальную информацию для прессы о проекте инвестиций и строительства Магистрального ландшафтного проспекта вдоль Красной реки. Проект определён как одно из стратегических и долгосрочных направлений развития столицы на новом этапе.
Общий объём инвестиций в проект составляет около 855.000 млрд донгов при площади 11.000 га. Проект простирается от моста Красной реки до моста Месо, охватывая территорию 19 коммун и кварталов города Ханоя, а его общая протяжённость составляет около 80 км. Фото: ВИА
Согласно информации, проект реализуется на основе директив, резолюций и заключений Центрального комитета, Национального собрания, Правительства и города. В частности, Резолюция Национального собрания № 258/NQ-QH15 от 11 декабря 2025 года разрешает реализацию проекта в рамках специального механизма и особой политики. 11 мая 2026 года Народный совет Ханоя принял Резолюцию № 18/NQ-HĐND об утверждении инвестиционной политики проекта.

Согласно Генеральному плану развития столицы с горизонтом в 100 лет, Магистральный ландшафтный проспект вдоль Красной реки определён как одна из девяти движущих осей развития Ханоя, играющая роль центральной зелёной пространственной оси, а также экономического, торгового, сервисного, культурно-креативного и городского коридора вдоль обоих берегов Красной реки.

Площадь земельного использования проекта составляет около 11418 га и включает 5 групп проектов с 18 составными проектами. В их числе — две ландшафтные магистрали вдоль обоих берегов Красной реки общей протяжённостью более 80 км; крупные парковые комплексы в различных прибрежных районах; проекты дамб, регулирования русла и берегов реки; районы переселения и городской реконструкции, а также самостоятельные проекты по освобождению территорий.

Проект будет реализован на территории 16 коммун и кварталов: Хонгха, Озиен, Тхыонгкат, Донгнгак, Футхыонг, Линьнам, Тханьчи, Намфу, Хонгван, Мелинь, Тхьенлок, Виньтхань, Донгань, Боде, Лонгбьен и Батчанг.

Реализация проекта рассчитана на период с 2026 по 2038 год. На этапе 2026–2030 годов приоритет будет отдан строительству ключевой инфраструктуры, дамб и объектов регулирования реки, ряда приоритетных парков, районов переселения и проектов по освобождению территорий.

По данным Народного комитета Ханоя, предварительный общий объём инвестиций в проект составляет около 736963 млрд донгов. Земельный фонд для расчётов по проекту составит примерно 2.655,8 га и будет размещён на территориях городского развития в пределах проекта, а также частично на других земельных участках города. Городские власти подчёркивают, что управление и использование земельного фонда, а также реализация проекта будут осуществляться открыто, прозрачно и эффективно с предотвращением потерь и нецелевого использования государственного имущества.

Что касается переселения, Народный комитет города сообщил, что в настоящее время в зоне проекта проживает около 247431 человека, или примерно 70474 домохозяйства. Основной принцип города заключается в обеспечении законных и обоснованных прав и интересов населения; приоритет будет отдан реализации проектов переселения и реконструкции до одновременного запуска остальных компонентов проекта.

Районы переселения планируется разместить в Лонгбьене, Линьнаме и Батчанге. В частности, район переселения в квартале Лонгбьен площадью около 201 га сможет обеспечить около 40000–42000 квартир; район переселения в квартале Линьнам площадью около 98 га — около 15000–16000 квартир.

Кроме того, многофункциональный городской район в коммуне Тхылам района Донгань площадью около 700 га, как ожидается, обеспечит около 16000–18000 участков для переселения. Общее количество квартир и земельных участков для переселения, включая многоэтажные жилые дома, составит примерно 79000–85000 единиц, что в целом позволит удовлетворить потребности жителей, затронутых проектом.

Народный комитет Ханоя подчёркивает, что проект Магистрального ландшафтного проспекта вдоль Красной реки является направлением развития стратегического значения для городского пространства, ландшафта, экологической среды и потенциала развития столицы; он будет способствовать формированию новой центральной ландшафтной оси и поэтапной реализации концепции развития городских территорий по обоим берегам Красной реки в направлении цивилизованного, современного, экологичного и устойчивого города.

ВИА/ИЖВ

Ханой усиливает контроль за переходом на бензин E10

Ханой усиливает контроль за переходом на бензин E10

С 1 июня 2026 года неэтилированный бензин, находящийся в обращении на рынке, будет смешиваться в биотопливо E10 в соответствии с Циркуляром Министерства промышленности и торговли№ 50/2025/TT-BCT.
