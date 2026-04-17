Ханой занял 25-е место среди самых интересных городов мира

Согласно рейтингу Time Out, Ханой высоко оценён благодаря уникальному сочетанию традиционных ценностей и современности. Старые кварталы с богатым историческим наследием, архитектура французского колониального периода и ритм динамично развивающегося мегаполиса формируют особый, самобытный облик столицы.





Г-н Понна Мат Кунсук (Таиланд) был рад, что певицы научили его ритму в храме Куанде (Ханой). Фото: Тат Сон



Ханой — город, где переплетаются древние традиции и современный ритм жизни, — занял 25-е место в списке 50 самых интересных городов мира для жизни и путешествий в 2026 году по версии британского журнала Time Out, тем самым вновь подтвердив растущую привлекательность столицы Вьетнама на глобальной туристической карте.

Согласно рейтингу Time Out, Ханой высоко оценён благодаря уникальному сочетанию традиционных ценностей и современности. Старые кварталы с богатым историческим наследием, архитектура французского колониального периода и ритм динамично развивающегося мегаполиса формируют особый, самобытный облик столицы.



Одним из ключевых факторов, привлекающих международных туристов, является уникальная кофейная культура Ханоя. От простых уличных кафе до современных креативных пространств — город предлагает разнообразные впечатления, ярко отражающие образ жизни и вкусы местных жителей. Кроме того, богатая уличная кухня с такими традиционными блюдами, как фо, бунча, баньми, также вносит вклад в особую привлекательность города.



Помимо культурных ценностей, Ханой демонстрирует активное развитие креативных пространств, современного искусства и общественных культурных мероприятий. Это рассматривается как важное преимущество, придающее городу динамичность и современность в глазах иностранных гостей.

Известные достопримечательности столицы привлекают жителей и туристов в период праздника Тэт. (Фото: ВИА)

Наряду с признанием в международных рейтингах туристическая отрасль Ханоя сохраняет устойчивый рост. По статистике, только в первом квартале 2026 года город принял почти 9 миллионов туристов, что более чем на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Общий доход от туризма составил около 37 трлн донгов, что свидетельствует о заметном восстановлении и устойчивом потенциале развития отрасли.



Особенно примечателен рост международного турпотока: число иностранных туристов достигло примерно 2,4 миллиона человек, увеличившись почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом. Это отражает усиливающуюся привлекательность столицы для зарубежных гостей, особенно на фоне постепенного восстановления мировой туристической отрасли и усиления конкуренции между направлениями.



Практический опыт иностранных туристов также подтверждает положительные впечатления о Ханое. Немецкий турист Джошуа Хейл поделился: «Это мой первый день в Ханое, и всё здесь словно из фильма. Мне очень нравятся фонари и архитектура. Я планирую посетить озеро Хоанкием, чтобы увидеть здания во французском стиле — я действительно люблю архитектуру».



Туристы также высоко оценивают кухню Ханоя. Джошуа Хейл добавил: «По утрам я обычно ем фо бо — это очень вкусно. Если хотите чего-то особенного, стоит попробовать ча рыой. Ханой — это своего рода “культурный котёл”, где сочетается множество интересных элементов, и я обязательно вернусь сюда в будущем».



В настоящее время в Ханое насчитывается более 3 700 объектов размещения с более чем 71 000 номеров, что позволяет удовлетворить растущий спрос со стороны туристов. В первом квартале текущего года уровень загрузки номерного фонда превысил 62%, что свидетельствует о стабильной и позитивной динамике в сфере размещения.



Ханой также уделяет внимание повышению качества услуг и туристического опыта. Активно развиваются и продвигаются новые туристические продукты, связанные с традиционными ремесленными деревнями, сельскими районами и культурным наследием. Это не только способствует диверсификации туристического предложения, но и помогает сохранять и развивать уникальные культурные ценности.



Включение в список 50 самых интересных городов мира 2026 года является не только признанием усилий Ханоя международным сообществом, но и открывает новые возможности для привлечения инвестиций, развития туризма и продвижения имиджа страны.



Обладая значительными культурно-историческими преимуществами и ориентируясь на устойчивое развитие, Ханой постепенно утверждает себя как безопасное, дружественное и самобытное направление, отвечающее всё более разнообразным потребностям как внутренних, так и иностранных туристов.