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ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ

Ханой вошёл в десятку городов мира с самой привлекательной уличной кухней

Согласно новому исследованию компании Radical Storage — онлайн-платформы для хранения багажа, работающей в сфере туристических технологий, Ханой занял 8-е место в рейтинге десяти городов мира с самой привлекательной уличной кухней. Этот результат ещё раз подтверждает высокую популярность столичной уличной гастрономии среди иностранных туристов.
Профессия по изготовлению традиционных рисовых рулетов (бань-куон) вьетнамской деревни Тханьчи (Ханой) недавно была включена в Национальный список нематериального культурного наследия Вьетнама. Фото: ВИА
В ходе исследования Radical Storage проанализировала 6 897 заведений уличной еды в 100 самых посещаемых туристами городах мира. Рейтинг был составлен на основе нескольких критериев, включая количество заведений с рейтингом не ниже четырёх звёзд, разнообразие кухонь, долю доступных по цене точек питания, наличие блюд для вегетарианцев, веганов и людей, придерживающихся безглютеновой диеты, а также плотность расположения заведений общественного питания на один квадратный километр. Наибольший вес при оценке получили такие показатели, как плотность уличных точек питания и доступность цен.

Первое место в рейтинге занял Париж (Франция), набрав 7,2 балла из 10. За ним следуют Афины и Салоники (Греция). Остальные позиции в первой десятке занимают Барселона (Испания), Лондон (Великобритания), Родос (Греция), Рим (Италия), Ханой (Вьетнам), Будапешт (Венгрия) и Амстердам (Нидерланды).

По мнению Radical Storage, привлекательность Ханоя объясняется удачным сочетанием традиционных блюд с ярко выраженным местным колоритом, доступных цен и уникальной атмосферы, позволяющей наслаждаться едой прямо на улицах и в узких переулках Старого квартала. Платформа рекомендует туристам обязательно попробовать такие знаменитые блюда, как фо, бунча, баньми и яичный кофе, посещая столицу Вьетнама.

В последние годы Ханой регулярно получает высокие оценки от международных организаций и специализированных туристических изданий за свою гастрономию. Michelin Guide включил множество ханойских кафе и ресторанов в свой путеводитель, причём ряд заведений уличной кухни был удостоен категории Bib Gourmand, присуждаемой местам, предлагающим качественные блюда по разумным ценам.

Кроме того, туристическая платформа Tripadvisor неоднократно отмечала Ханой премией Travellers' Choice Best of the Best, признавая его одним из самых привлекательных гастрономических направлений мира. Специализированный портал TasteAtlas также регулярно включает такие вьетнамские блюда, как фо, баньми и бунча, в число лучших блюд мировой кухни.

Благодаря богатому разнообразию блюд, самобытным вкусам и доступным ценам уличная кухня уже давно стала одним из самых ярких туристических брендов Ханоя. Она способствует продвижению международного имиджа столицы Вьетнама и привлекает всё больше иностранных гостей.

ИЖВ/ВИА

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