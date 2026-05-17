РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Хайфон подряд занимает первое место в рейтинге Индекса административной реформы
Город занял первое место в общенациональном рейтинге Индекса административной реформы (PAR INDEX) 2025 года и Индекса удовлетворённости населения обслуживанием со стороны государственных административных органов (SIPAS) 2025 года.
Это уже третий раз, когда Хайфон становится лидером страны по Индексу административной реформы, и второй год подряд занимает первое место как по Индексу административной реформы, так и по Индексу удовлетворённости населения.
По словам заместителя председателя Народного комитета Хайфона Хоанг Минь Кыонга, в последние годы город неизменно рассматривает административную реформу как ключевую задачу, создающую импульс для социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности города.
Комплексно реализован целый ряд инновационных решений, включая расширение онлайн-госуслуг, активное продвижение цифровизации документов, усиление распределения децентрализации и делегирования полномочий, повышение ответственности руководителей и ужесточение административной дисциплины и порядка.
Продолжение лидерства в стране по Индексу административной реформы и Индексу удовлетворённости населения обслуживанием со стороны государственных административных органов в 2025 году станет стимулом для Хайфона и далее активно продвигать административную реформу в сочетании со строительством цифровой администрации и умного города, повышением качества обслуживания населения и предприятий, внося вклад в быстрое и устойчивое социально-экономическое развитие на новом этапе.
В 2025 году, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, особенно связанные с объединением административных единиц и введением с 1 июля двухуровневой модели местной администрации при большом объёме работы, высоких требованиях и сжатых сроках, город всё же сохранил высокие темпы роста: показатель GRDP достиг 11,81%.
Хайфон продолжает подтверждать свою роль одного из важнейших драйверов развития страны и остаётся единственным регионом во Вьетнаме, который на протяжении 11 лет подряд поддерживает двузначные темпы роста GRDP.
Согласно опубликованным результатам, Индекс административной реформы Хайфона за 2025 год составил 95,37%, что обеспечило городу первое место в стране и превысило показатель региона, занявшего второе место, на 2,21%. Это второй год подряд и третий раз за последние пять лет, когда Хайфон удерживает позицию №1 в стране по данному индексу.
Одновременно город лидирует по ряду важных составляющих показателей: Индекс реформирования административных процедур достиг 99,92%; Индекс институциональной реформы — 98,24%; Индекс реформирования государственных финансов — 98,94%; Индекс реформирования режима государственной службы — 96,33%.
Индекс удовлетворённости населения обслуживанием со стороны государственных административных органов Хайфона в 2025 году составил 91,12%. Хайфон стал единственным регионом страны, превысившим уровень 90%, и вновь занял первое место по стране.
В частности, уровень удовлетворённости населения разработкой и организацией реализации политики достиг 91,01%, а уровень удовлетворённости предоставлением государственных административных услуг — 91,26%; оба показателя являются лучшими в стране.
Хайфон также лидирует по ряду составляющих критериев, касающихся подотчётности органов власти, качества организации реализации политики, доступа к государственным административным услугам, административных процедур, работы команды государственных служащих, непосредственно занимающихся решением вопросов граждан, а также приёма и рассмотрения обращений и предложений населения.