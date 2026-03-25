Хазянг и Хойан оказались в центре мирового внимания в рейтинге Time Out на 2026 год

Иностранные туристы с воодушевлением делятся впечатлениями от поездки в Хазянг. (Фото: ВИА)

Хазянг (Туенкуанг) и Хойан (Дананг) вошли в число 51 самого красивого туристического направления мира 2026 года по версии Time Out, заняв 17-е и 51-е места соответственно. Ожидается, что это признание усилит международную туристическую привлекательность Вьетнама и обеспечит широкий медийный резонанс на ключевых рынках Европы, США и Австралии.





Хазянг вызывает восхищение как своим геологическим величием, так и человеческими историями: извилистые горные перевалы, такие как Мапиленг и Тхамма, одинаково завораживают и вьетнамских, и зарубежных путешественников, а за каждым новым поворотом открывается особый, неповторимый пейзаж.





Однако, по оценке Time Out, в ряд самых известных горных направлений мира Хазянг ставит не только его впечатляющий рельеф, но и культурная глубина северо-восточного пограничья Вьетнама. В провинции проживают 43 этнические группы, чьи многовековые традиции сформировали уникальную социально-культурную ткань, а каждая деревня бережно хранит многослойное наследие коренных народов и коллективную память.





Суровые природные условия в сочетании с устойчивыми культурными традициями сформировали направление, которое предлагает путешественникам нечто большее, чем просто живописные виды: оно дарит глубокое погружение в местную жизнь и самобытность.





Тревел-блогер поколения Z Выонг Конг Нам, который объехал Вьетнам на мотоцикле в поисках малоизвестных маршрутов, также отметил особую выразительность Хазянга весной, тем самым подтвердив оценку Time Out.





Помимо природных пейзажей, он особо отметил неповторимую атмосферу празднования Лунного Нового года в высокогорных районах, где в первые дни года оживают ярмарки, наполненные красочными национальными костюмами, оживленными разговорами и простыми повседневными сценами, создающими теплое и по-настоящему близкое прикосновение к местной культуре.





Если Хазянг воплощает красоту пространства, то Хойан - красоту времени. Этот древний город выделяется не только своим неповторимым обликом, но и живой городской средой, а также редкой способностью сохранять естественную связь между наследием и современной жизнью.





По оценке Time Out, теплые желтые оттенки старых улиц Хойана, узкие переулки, хранящие отпечаток времени, и вечера, озаренные светом фонарей, создают эмоционально насыщенную атмосферу, в которой посетители не просто наблюдают, а становятся частью происходящего.





Местная кухня придает этому образу еще одно измерение, выступая не просто набором известных блюд, а носителем культурных историй и памяти, передаваемых из поколения в поколение. Туристы могут погрузиться в атмосферу традиционных ремесленных деревень и повседневной жизни местного сообщества, глубже осмысливая, каким образом культурные ценности сохраняются и передаются сквозь время.





Таким образом, признание Хойана означает не просто очередную награду, а подтверждает его непреходящую культурную ценность и долгосрочную привлекательность для путешественников со всего мира.





Руководство города Дананг рассчитывает, что недавние международные награды будут способствовать достижению целей по развитию туризма, включая прием около 19,1 млн посетителей в 2026 году, что на 10,2% больше по сравнению с 2025 годом. Из этого числа международный турпоток, как ожидается, составит примерно 7,86 млн человек, что еще больше укрепит позиции города как одного из ведущих туристических центров Вьетнама.