Фукуок обошел Бали и Пхукет по уровню заполняемости

Согласно последнему отчету STR - глобального поставщика данных и аналитики в сфере гостиничного бизнеса, входящего в CoStar Group, в январе–феврале заполняемость номерного фонда на Фукуоке превысила 90%.

Визуализации «города-отеля» в Байдатдо (Ruby Beach) подчеркивают формирующуюся роль этого проекта как нового регионального центра курортного отдыха.



Это делает остров самым быстро восстанавливающимся направлением среди курортных рынков региона по сравнению с 50% за аналогичный период 2024 года. Примечательно, что по этому показателю Фукуок уже обошел такие признанные курортные центры, как Бали (60%) и Пхукет (свыше 80%).

Во внутреннем туристическом сегменте темпы роста Фукуока выглядят еще более впечатляюще по сравнению с такими крупными рынками, как Дананг и район Нячанга - Камрань. Дананг сохраняет устойчивую положительную динамику: уровень заполняемости здесь держится примерно на отметке 70%, чему способствует мощная база иностранных туристов и развитый премиальный сегмент. В то же время Нячанг и Камрань также демонстрируют заметное восстановление: в 2026 году заполняемость там выросла с менее чем 50% до более чем 60%.

Примечательно, что, как подчеркивается в отчете, доход на доступный номер (RevPAR) на Фукуоке вырос с менее чем 50 долларов США в 2024 году до примерно 160–170 долларов в 2026 году. Разрыв между Пхукетом и Фукуоком стремительно сокращается, что свидетельствует о трансформации острова: он уже конкурирует не только за счет цены, но и за счет повышения прибыльности благодаря диверсификации сегментов, оптимизации затрат и совершенствованию управления.

Эта тенденция свидетельствует о том, что по мере постепенной стабилизации традиционных рынков-источников туристов и смещения постпандемического спроса в сторону новых направлений Фукуок вступает в новый этап роста. Остров по-прежнему обладает значительным потенциалом дальнейшего подъема, которому способствуют уникальные впечатления для туристов, прежде всего ночная экономика и постоянно расширяющаяся экосистема масштабных развлекательных проектов.

Премиальные впечатления и шоу: магнит для туристов

Одним из ключевых факторов, определяющих особую динамику развития Фукуока, стало появление знаковых туристических продуктов, прежде всего в южной части острова, где в создание масштабных развлекательных комплексов были вложены десятки триллионов донгов.

Впервые во Вьетнаме морской курорт предлагает сразу два масштабных шоу с ежедневными фейерверками, превращающими небо и море в часть сценического пространства. Такие постановки как «Kiss of the Sea» и «Symphony of the Sea» не только продлевают пребывание туристов на острове, но и создают весомые причины для повторных поездок, а это является важнейшим фактором поддержания высокой заполняемости номерного фонда.

В частности, если раньше туризм на Фукуоке ассоциировался с довольно ранним завершением вечерней жизни, то теперь Sunset Town фактически заново задает ритм ночной жизни острова. Туристы могут получить цельный и насыщенный опыт - от созерцания заката на знаковом мосту до прогулок по оживленным ночным улицам с ресторанами, завершением которых становятся фейерверки. Этот сдвиг сыграл важную роль в повышении заполняемости, особенно в курортном сегменте южной части острова.

Не просто восстановление: новое переосмысление правил игры

Отчет STR/CoStar Group также указывает на примечательную тенденцию: курортные направления Вьетнама, такие как Фукуок, постепенно меняют конкурентный рельеф региона. По сравнению с Бали и Пхукетом Фукуок уже конкурирует не только за счет природных пейзажей, но все в большей степени благодаря эффективности управления, оптимизации затрат и темпам обновления туристического продукта.

Если Бали уже вступил в фазу насыщения впечатлениями, а Пхукет испытывает давление из-за избыточного предложения, то Фукуок, напротив, оказался в своего рода «точке оптимума»: новое предложение здесь остается под контролем, а туристические продукты непрерывно обновляются, что формирует сильную привлекательность как для иностранных, так и для внутренних туристов.

Ожидается, что в ближайшие годы импульс роста Фукуока будет дополнительно усилен, особенно по мере того, как остров станет одним из ключевых центров подготовки к саммиту АТЭС 2027 года.

Наряду с инвестициями в инфраструктуру воздушного, морского и наземного транспорта, а также в объекты для проведения конференций, корпорация Sun Group развивает масштабный проект «города-отеля» в Байдатдо (Ruby Beach). С приходом 13 ведущих мировых гостиничных брендов этот проект призван не только расширить предложение в сегменте высококлассного размещения, но и сформировать новый центр MICE-туризма и курортного отдыха класса люкс.

В то же время приход в этом году международного бренда Rixos на остров Хонтхом должен стать важным шагом вперед в повышении стандартов сервиса, приблизив Фукуок к числу ведущих курортных направлений мира. Эти изменения не только помогают снять ограничения со стороны предложения, но и создают новые причины для поездки - ключевой фактор поддержания долгосрочного роста.

Если раньше Фукуок воспринимался как восходящая звезда, то сегодня сочетание стремительного роста заполняемости, непрерывного обновления туристических впечатлений и масштабных инфраструктурных инвестиций помогает острову занять собственную нишу и выдвигает его в число серьезных соперников даже для таких давно утвердившихся направлений, как Пхукет и Бали.