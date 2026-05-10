Форум в Даклаке акцентирует внимание на стремлении Вьетнама продвигать наследие кофейной культуры
Форум, проходивший под девизом «От многообразия традиций к живому глобальному наследию», стал площадкой для международного диалога высокого уровня о кофе как о «живом наследии», способном объединять людей, сообщества и цивилизации, а также становиться общим символом гармонии, творчества и устойчивого развития.
На мероприятии были представлены почти 40 научных докладов и выступлений вьетнамских и зарубежных ученых и экспертов, охватывавших широкий круг тем - от экономики, культуры и наследия до технологий переработки, глобальных цепочек создания стоимости и устойчивого развития.
Дискуссии были организованы вокруг четырех ключевых тем: история кофе в мире, выращивание и производство кофе, глобальная культура потребления кофе и эволюция кофейного наследия, а также передовой опыт в области сохранения и устойчивого развития.
На заседаниях, посвященных выращиванию и производству кофе, делегаты подчеркнули, что кофейная экосистема представляет собой сочетание коренных знаний, культурных ландшафтов и источников средств к существованию местных общин.
Обсуждения также были сосредоточены на глобальной цепочке создания стоимости кофе, социальной ответственности кофейного сектора и стратегиях позиционирования Даклака как мирового кофейного центра, а также на продвижении усилий по признанию культурного ландшафта кофе Вьетнама ЮНЕСКО и поддержке целей зеленого перехода.
На обсуждениях, посвященных культуре потребления кофе и развитию наследия, выступавшие подчеркнули, что кофе выходит за рамки потребительского продукта, выступая как культурное пространство для взаимодействия, диалога и творчества.
По их словам, цифровые технологии помогают переосмыслить кофе как «живое наследие», влияние которого в современной жизни постоянно растет.
На форуме также были представлены успешные модели сохранения и устойчивого развития из Таиланда, а также подходы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) к формированию устойчивых кофейных систем, обеспечивающих баланс между средствами к существованию населения и охраной окружающей среды.
Делегаты разъяснили стандарты ЮНЕСКО в отношении «передовой практики охраны наследия», подчеркнув центральную роль общин в сохранении, передаче и популяризации наследия, а также в создании устойчивых источников дохода.
Участники сошлись во мнении, что кофе следует рассматривать не только как сельскохозяйственный товар или отрасль экономики, но и как «живое наследие» и культурное пространство, воплощающее знания, обычаи, образ жизни и духовные ценности, передаваемые из поколения в поколение.
Помимо истории одной сельскохозяйственной культуры, история кофе - это также история торговли, культурного обмена, творчества и стремления к развитию. Вьетнам занимает особое положение как один из ведущих мировых производителей и экспортеров кофе, обладая благоприятными условиями для формирования богатой и самобытной кофейной культуры. В Буонматхуоте кофе глубоко укоренен в системах коренных знаний, охватывающих выращивание, сбор урожая, переработку, культуру потребления, культурные практики и жизнь общины, ценностях, которые продолжают формировать яркое живое наследие.
В марте 2025 года Министерство культуры, спорта и туризма признало «знания о выращивании и переработке кофе в Даклаке» национальным нематериальным культурным наследием. Это признание подтвердило историческую глубину данного наследия, его культурную жизнеспособность и значимость для местного сообщества.
Первый заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву заявил, что представление международному сообществу наследия выращивания и переработки кофе в Даклаке поможет продвигать образ Центрального нагорья и его жителей, укреплять многокультурный диалог, а также повышать добавленную стоимость кофейной отрасли Вьетнама, постепенно усиливая позиции страны на мировой кофейной карте.