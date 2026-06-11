Форум будущего АСЕАН – 2026
Форум будущего АСЕАН 2026: Вьетнам способствует обсуждению направлений регионального сотрудничества
По словам профессора Ми Ляна, пленарное заседание будет посвящено вопросам устойчивости, единства и самоукрепления АСЕАН, позиционируя форум как открытую площадку для диалога, дополняющую существующие официальные механизмы АСЕАН. Форум подчёркивает необходимость построения Сообщества АСЕАН, ориентированного на человека, содействия переходу к новой модели роста в условиях глобальной нестабильности, защиты интересов и устойчивости всех слоёв населения и обеспечения того, чтобы ни одна группа не была оставлена без внимания. «Единство и устойчивость являются также важнейшей основой сплочённости АСЕАН», – подчеркнул профессор.
Касаясь вопросов предотвращения конфликтов, китайский учёный отметил, что данная тема является одной из трёх ключевых тем нынешнего форума. Её обсуждение направлено на поддержание мира и стабильности в регионе, а также на создание безопасной внутренней среды для развития АСЕАН. По его мнению, отношения между государствами АСЕАН в целом носят гармоничный характер. Вместе с тем он считает, что АСЕАН необходимо и далее эффективно использовать механизмы диалога, консультаций и примирения для урегулирования разногласий, тем самым сохраняя мирную и стабильную среду для развития государств-членов Ассоциации.
Говоря об искусственном интеллекте (ИИ), профессор Ми Лян отметил, что именно эта сфера будет играть ключевую роль в будущем развитии АСЕАН. Он подчеркнул, что способность идти в ногу с новыми технологическими тенденциями становится необходимым условием для стран региона. По его словам, данная тема является одним из стратегических приоритетов форума, поскольку вопросы внедрения ИИ для ускорения регионального развития, а также совместного решения проблем в области регулирования, этики и кибербезопасности уже находятся в центре внимания и требуют дальнейшего обсуждения.
Комментируя тот факт, что Вьетнам уже третий год подряд выступает организатором Форума будущего АСЕАН, профессор Ми Лян отметил, что эта инициатива, впервые выдвинутая Вьетнамом на 43-м Саммите АСЕАН в Джакарте (Индонезия) в сентябре 2023 года, получила широкую поддержку государств-членов объединения и уже дважды была успешно реализована.
По его мнению, Форум будущего АСЕАН является площадкой, инициированной и продвигаемой Вьетнамом. Продолжение проведения форума во Вьетнаме свидетельствует о доброй воле и ответственности страны в деле содействия общим обсуждениям и внесения более значимого вклада в развитие АСЕАН.
Проведение Вьетнамом Форума будущего АСЕАН демонстрирует растущее влияние страны в рамках АСЕАН, а также укрепление её позиций в регионе и на международной арене. Успех двух предыдущих форумов, в которых приняли участие высокопоставленные представители государств-членов АСЕАН, а также стран региона, включая Китай, является наглядным подтверждением этого и свидетельствует о возрастающем дипломатическом влиянии Вьетнама.
Профессор Ми Лян выразил уверенность в том, что в будущем Форум будущего АСЕАН будет играть всё более важную роль в делах Ассоциации и станет одной из ключевых площадок, способствующих развитию АСЕАН.