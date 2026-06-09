Форум будущего АСЕАН – 2026
Форум будущего АСЕАН: российские учёные отмечают активную роль Вьетнама
Профессор, доктор наук Дмитрий Валентинович Мосяков отметил, что внешнеполитический курс Вьетнама неизменно демонстрирует активную позицию по всем международным вопросам, ориентированную на поиск решений для стабилизации ситуации и преобразование тупиковых ситуаций в переговорный процесс, допускающий достижение компромисса.
Мосяков высоко оценил значительные усилия Вьетнама в рамках серии заметных дипломатических мероприятий на высшем уровне, особенно недавнее турне Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама по ряду стран Юго-Восточной Азии.
По его словам, эта поездка имела исключительно важное практическое значение. Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам продемонстрировал себя как деятель, способный укреплять доверие и вести активный диалог, особенно в вопросах безопасности и региональной стабильности.
Во время зарубежных визитов Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам неизменно подтверждал последовательную позицию Вьетнама, согласно которой все споры должны решаться мирными средствами, посредством диалога, без применения силы и угрозы её применения. Именно поэтому Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам был приглашён выступить с программным докладом на недавнем Диалоге Шангри-Ла. Его выступление привлекло внимание всего мира.
Говоря о роли Вьетнама в АСЕАН в контексте проведения Форума будущего АСЕАН в Ханое, Мосяков подчеркнул, что Вьетнам неизменно играет активную роль в решении сложных региональных и международных вопросов, выступает в авангарде усилий по сохранению единства и сплочённости внутри АСЕАН, а также постоянно ищет общие подходы и компромиссные решения по наиболее острым проблемам.
По мнению профессора Мосякова, международное сообщество сегодня осознаёт всю сложность ситуации в регионе, развитие которой по негативному сценарию может ослабить внутреннее единство АСЕАН. Именно в этот момент Вьетнам проявляет свою важную роль, выступая одной из основных сил, содействующих сохранению сплочённости Ассоциации и формированию новых стимулов и новой атмосферы для стабильности, процветания и дальнейшего развития всего региона.
Со своей стороны Ирина Анатольевна Умнова, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела правоведения Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН), неоднократно посещавшая Вьетнам в качестве председателя Фонда «Дорога мира», отметила, что Форум будущего АСЕАН представляет собой новый механизм взаимодействия, отвечающий современным международным реалиям. Это особенно актуально в условиях, когда крупные государства Азиатско-Тихоокеанского региона уже выдвинули собственные стратегические концепции будущего развития наиболее динамичного экономического региона мира.
На фоне корректировки политики крупных держав в сторону признания центральной роли АСЕАН и возрастания значения Ассоциации в региональной архитектуре безопасности профессор Умнова выразила надежду, что лидеры Форума будущего АСЕАН – 2026 смогут выработать общее видение дальнейшего продвижения Ассоциации вперёд и найти решения для мирного урегулирования региональных споров на основе принципа верховенства права.