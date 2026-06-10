Форум будущего АСЕАН – 2026
Форум будущего АСЕАН: От пассивного реагирования к активному формированию будущего
Укрепление внутреннего потенциала наряду с расширением взаимосвязанности
Утром 9 июня состоялась первая пленарная сессия на тему «Устойчивость и единство в меняющемся мире», модератором которой выступил бывший заместитель министра иностранных дел Данг Динь Кюи. Ведущие политики и учёные обсудили содержание и значение понятий устойчивости и единства в условиях стремительных глобальных изменений.
Выступая с вступительным словом, бывший министр иностранных дел Индонезии Марти Наталегава подчеркнул, что АСЕАН сталкивается со сложной международной обстановкой, нарастающей геополитической фрагментацией и серьёзным давлением на многосторонние механизмы; глобальные проблемы всё чаще становятся объектом политизации.
По мнению Марти Наталегавы, АСЕАН необходимо выйти за рамки роли адаптирующегося участника и перейти к активному прогнозированию и формированию стратегической среды. Предупреждая об угрозе раскола Ассоциации вследствие соперничества крупных держав, он предложил АСЕАН придерживаться подхода динамического баланса для поддержания стабильности, диалога и всеобъемлющего сотрудничества. Одновременно он отметил, что разнообразие является отличительной чертой АСЕАН, единство не означает единообразия, а ключевая задача заключается в превращении различий в источник силы.
Выступая в ходе дискуссии, заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг подробно остановился на концепции «кооперативной устойчивости». Он указал на парадокс: чем глубже государства взаимосвязаны между собой, тем выше их уязвимость перед внешними потрясениями. От пандемии COVID-19 и разрывов цепочек поставок до технологической конкуренции и тарифных мер – факторы, которые ранее обеспечивали взаимосвязанность, одновременно могут становиться источниками рисков. Однако это не снижает ценности интеграции.
Заместитель министра подчеркнул, что устойчивость не означает изоляцию, а представляет собой процесс укрепления внутреннего потенциала одновременно с расширением связей. Для АСЕАН устойчивость основывается на трёх ключевых опорах: внутриблоковом единстве, эффективной центральной роли и действенных механизмах сотрудничества. Он предложил АСЕАН уделять приоритетное внимание инвестициям в знания, технологии, инфраструктурную взаимосвязанность, устойчивые цепочки поставок и расширение пространства для диалога.
Профессор Тэцуя Ватанабэ, председатель Института экономических исследований АСЕАН и Восточной Азии (ERIA), предложил АСЕАН выработать новый подход к экономике, уделяя особое внимание региональному промышленному сотрудничеству и рассматривая такие субрегионы, как Меконг, в качестве новых драйверов роста. Рассматривая ситуацию через призму кризиса глобального управления, профессор Ив Тибергьен из Университета Британской Колумбии (Канада) отметил, что АСЕАН становится образцом содействия миру, стабильности и уважению международного права.
В свою очередь профессор Куик Ченг-Чви из Национального университета Малайзии подчеркнул, что устойчивость также включает способность государств и регионов противостоять потрясениям и восстанавливаться после них. С практической точки зрения Адам Шварц, исполнительный директор Asia Group Advisors, отметил необходимость преобразования аналитических оценок в конкретные действия, а также призвал к активному углублению экономической интеграции внутри АСЕАН, повышению эффективности институтов и расширению участия частного сектора.
Проактивное предотвращение конфликтов и укрепление стратегического доверия
В ходе второй пленарной сессии, состоявшейся во второй половине дня 9 июня под темой «Продвижение инициатив АСЕАН по предотвращению конфликтов», участники отметили, что многие кризисы возникают из-за отсутствия надёжных каналов связи и пространства для снижения напряжённости. Посол Джиллиан Бёрд подчеркнула, что АСЕАН необходимо своевременно выявлять риски конфликтов, а не ограничиваться реагированием после возникновения кризиса, и призвала к расширению инвестиций в механизмы раннего предупреждения и основанные на правилах региональные институты.
Выступая от имени ООН, заместитель Генерального секретаря Идзуми Накамицу подчеркнула, что эффективное предотвращение конфликтов требует гибких дипломатических инструментов, позволяющих своевременно преобразовывать сигналы раннего предупреждения в конкретные меры реагирования посредством укрепления доверия и развития сотрудничества в области морской и кибербезопасности.
В свою очередь постоянный заместитель руководителя Аппарата советника Президента Филиппин Исидро Л. Пурисима дополнил дискуссию социальным измерением, подчеркнув, что предотвращение конфликтов должно быть тесно связано с эффективным управлением, инклюзивным развитием и ранним решением таких проблем, как неравенство и изменение климата.
Что касается институционального аспекта, доктор Чем Видхья, Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА), отметил, что АСЕАН не нуждается в создании новых механизмов, а должна обеспечивать эффективную реализацию уже существующих обязательств (таких как TAC, ARF и ADMM+) при практическом участии законодательных органов.
Выступая от имени партнёров АСЕАН, Посол Китая при АСЕАН Ван Цин призвал отказаться от мышления эпохи холодной войны, укреплять общую безопасность и рассматривать экономическое сотрудничество как основу долгосрочного мира.
Подход, основанный на поиске дипломатического выхода и диалога, был также подчёркнут министром Франции по делам Франкофонии, международных партнёрств и французских граждан за рубежом Элеонор Каруа в видеообращении к форуму.
Оценивая роль АСЕАН, международные эксперты отметили, что Ассоциация успешно сформировала культуру сотрудничества и становится опорой стабильности в условиях фрагментированного мира. Для сохранения этой роли профессор Тхитинан Понгсудхирак, ведущий эксперт Университета Чулалонгкорн (Таиланд), и доктор Прашант Парамесваран, главный редактор бюллетеня ASEAN Wonk, считают, что АСЕАН необходимо искать решения внутри региона, обеспечивая баланс между привлечением внешних ресурсов и укреплением собственного потенциала.
В ходе дискуссии выступающие и участники сошлись во мнении, что АСЕАН необходимо безотлагательно перейти от пассивного реагирования к активному предотвращению конфликтов, укреплять стратегическое доверие, сохранять центральную роль Ассоциации и развивать действенные механизмы сотрудничества для уверенного противостояния стратегическим вызовам.
Третья пленарная сессия «Применение искусственного интеллекта в АСЕАН: не оставить никого позади» привлекла большое число экспертов и разработчиков политики из стран региона и других государств, которые сосредоточили внимание на анализе вызовов и возможностей, связанных с искусственным интеллектом, подчеркнув важность сокращения цифрового разрыва и продвижения регионального сотрудничества.