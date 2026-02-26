Формирование стратегии развития туризма в новый период

Расширение безвизового режима, увеличение преференций для ключевых рынков, а также расширение пунктов пропуска с применением электронной визы способствовали повышению конкурентоспособности Вьетнама как туристического направления.

Яркий художественный фейерверк у Моста поцелуев, специальная зона Фукуок (Анзянг). (Фото: ВИА)



2025 год ознаменовался активными усилиями Национального управления туризма Вьетнама по проактивному проведению углублённых исследований, пересмотру, подготовке предложений и координации с компетентными органами для своевременной и точной выработки политики, направленной на совершенствование институциональной базы, устранение трудностей и создание благоприятных условий для туристической деятельности. Более открытая визовая и иммиграционная политика стала важным катализатором привлечения международных туристов со всего мира во Вьетнам.



Одним из важных шагов стало совершенствование работы Государственного руководящего комитета по туризму в соответствии с Приказом Премьер-министра Правительства № 1532/QĐ-TTg от 15 июля 2025 года. Наряду с принятием Плана деятельности на период 2025–2026 годов и Регламента работы Комитета был укреплён межведомственный механизм координации, обеспечивающий централизованное и единое руководство от центрального до местного уровня, своевременное решение межотраслевых вопросов туризма и создание важной основы для синхронной реализации мер по развитию туризма в новой ситуации.



Кроме того, официальная депеша Премьер-министра № 34/CĐ-TTg от 10 апреля 2025 года о стимулировании развития туризма и обеспечении двузначных темпов экономического роста продемонстрировала повышенное внимание главы Правительства к туристической отрасли.

Отрасль туризма также предложила Премьер-министру Правительства издать Приказ № 382/QĐ-TTg от 21 февраля 2025 года о Плане реализации Генерального плана системы туризма на период 2021–2030 годов с видением до 2045 года.



Национальное управление туризма Вьетнама отмечает, что данное решение имеет важное значение для практической реализации Генерального плана системы туризма, превращая стратегические ориентиры в конкретную программу действий. Документ чётко определяет задачи, сроки, ответственность и механизм координации между министерствами, ведомствами и местностями. Тем самым Правительство формирует единые рамки для мобилизации ресурсов, развития инфраструктуры, туристических продуктов и рынков.



Особенно визовая политика продолжает рассматриваться как яркое достижение в усилиях по созданию благоприятных условий для развития туризма. Расширение безвизового режима, увеличение преференций для ключевых рынков, а также расширение пунктов пропуска с применением электронной визы способствовали повышению конкурентоспособности Вьетнама как туристического направления. Эти меры рассматриваются как «мягкий рычаг» для расширения притока международных туристов.

Одновременно выборочные преференциальные механизмы для особых категорий способствуют привлечению инвестиций, экспертов и туристов сегмента MICE. Это важный шаг по повышению конкурентоспособности Вьетнама как туристического направления, отражающий гибкий, интеграционный и ориентированный на туриста управленческий подход.



Параллельно решительно проводится реформа административных процедур. Многие процедуры в сферах туроператорской деятельности, работы гидов и средств размещения были пересмотрены, сокращены и упрощены.



Вступая в 2026 год, Национальное управление туризма Вьетнама сообщает, что в предстоящий период работа по формированию и совершенствованию институциональной базы будет продолжена с акцентом на подготовку предложений по внесению изменений в Закон о туризме и подзаконные акты для соответствия требованиям развития в новую эпоху.

Кантхо принял более 32 тыс. иностранных туристов в период праздника Тэт Бинь Нго 2026 года. (Фото: ВИА)

Национальное управление туризма Вьетнама считает, что внесение поправок в закон в 2026 году носит неотложный характер и позволит сформировать современную правовую базу. Это поможет туристической отрасли повысить конкурентоспособность, привлечь инвестиции, адаптироваться к глобальным тенденциям и действительно стать ключевой отраслью экономики в новую эпоху.



В новых условиях всей отрасли необходимо сосредоточиться на модели роста, основанной на высокой добавленной стоимости, качестве услуг, инновациях и устойчивом развитии. Новая ориентация позволит чётко определить целевые рынки, сегменты туристов с высокими расходами, ключевые продукты и пространство развития по опорным регионам, а также создаст основу для реструктуризации инвестиций, инфраструктуры, человеческих ресурсов и цифровой трансформации всей отрасли.



Наряду с этим объединение провинций и городов наряду с внедрением двухуровневой модели местной администрации создало более широкое пространство развития для туристической отрасли. Расширение административных границ способствует формированию туристических регионов с более разнообразными ресурсами, облегчая планирование цепочек направлений, туристических коридоров и тематических продуктов.



В этой связи настоятельной задачей становится системное и научно обоснованное исследование по реструктуризации пространства развития туризма в соответствии с новыми административными границами. Это требует от туристической отрасли и местностей всестороннего пересмотра распределения ресурсов, туристических потоков, инфраструктуры и сервисных цепочек с последующим уточнением опорных регионов, туристических коридоров, кластеров направлений и соответствующих центров обслуживания. Это создаёт возможность формирования новых полюсов роста туризма, повышения эффективности использования ресурсов и конкурентоспособности туристических направлений.