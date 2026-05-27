Формирование современной, безопасной и всеобъемлющей финансовой экосистемы

Создание и совершенствование инфраструктуры цифровых финансовых услуг является одним из ключевых направлений Национальной стратегии всеобъемлющего финансового развития на период 2026–2030 годов (Фото: thoibaotaichinhvietnam.vn)

Стратегия распространяется на всё население и предприятия страны. Приоритетными целевыми группами определены жители сельских, отдалённых, приграничных и островных районов; бедные и малообеспеченные домохозяйства, семьи со средним уровнем жизни и низкими доходами; отдельные лица из этих категорий; учащиеся и студенты; малые и средние предприятия, кооперативы и индивидуальные хозяйства. Особое внимание уделяется малым и микропредприятиям, хозяйствам, возглавляемым молодёжью, женщинами, представителями уязвимых групп, национальных меньшинств, а также жителям горных, приграничных и островных районов.



Цель — обеспечить наличие платёжных счетов у 95% населения старше 15 лет



Главная цель Стратегии состоит в создании современной, безопасной и инклюзивной финансовой экосистемы, которая будет способствовать повышению качества жизни населения и обеспечению того, чтобы никто не остался в стороне от процессов развития. Предполагается обеспечить равный и широкий доступ граждан и предприятий, особенно приоритетных групп, к финансовым продуктам и услугам, а также возможность в полной мере пользоваться результатами реализации Стратегии, что будет способствовать социальному прогрессу, справедливости и укреплению системы социального обеспечения.



Согласно Стратегии, к 2030 году планируется, чтобы 95% населения старше 15 лет имели расчётные счета в банках или иных уполномоченных организациях. Предусматривается, что объём безналичных платежей превысит объём ВВП не менее чем в 30 раз; не менее 30% взрослого населения будут иметь сбережения в кредитных организациях и филиалах иностранных банков; не менее 300 тыс. малых и средних предприятий будут иметь кредитные обязательства перед кредитными организациями и филиалами иностранных банков.



Доля кредитов на развитие сельского хозяйства и сельских районов в общем объёме кредитования экономики должна составить около 25%. Доходы страхового сектора предполагается довести до уровня примерно 3,3–3,5% ВВП.



Развитие разнообразных организаций — поставщиков финансовых услуг



Для достижения указанных целей Стратегия предусматривает ряд ключевых задач и решений, включая совершенствование правовой базы для создания благоприятных условий реализации целей всеобъемлющего финансирования; развитие разнообразных организаций, предоставляющих финансовые продукты и услуги, а также современных каналов их распространения с целью обеспечения удобного и доступного использования финансовых услуг всеми целевыми группами.



Также предусмотрены развитие современных и простых в использовании финансовых продуктов и услуг; создание и совершенствование инфраструктуры цифровых финансовых сервисов; реализация Национальной программы финансового образования и программы «цифрового гражданина» по всей стране; усиление защиты потребителей финансовых услуг; продвижение устойчивого, климатического и инклюзивного финансирования; укрепление кибербезопасности и защиты персональных данных.

Безналичная оплата в супермаркете WinMart (Фото: ВИА)



