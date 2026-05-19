Фестиваль «Краски и аромат вьетнамского аозая — 2026» — неугасающая жизненная сила вьетнамской культуры в сердце Европы

Один из номеров показа аозая на мероприятии. Фото: ВИА

17 мая в Праге фестиваль «Краски и аромат вьетнамского аозая — 2026» прошёл в торжественной атмосфере, насыщенной самобытностью вьетнамской культуры, привлекая особое внимание вьетнамской общины в Чешской Республике, а также международных партнёров и друзей. Программа представила яркую и живую картину вьетнамской культуры в самом сердце Европы.Председатель Центрального союза вьетнамских женщин в Чешской Республике Нгуен Тхи Бик Лиен подчеркнула особую роль аозая в духовной жизни вьетнамцев за рубежом. Она отметила, что, где бы ни находились вьетнамцы, они всё равно сохраняют вьетнамскую душу в каждом аозае, каждом танце и каждой песне.Аозай является не только традиционной одеждой, но и символом гордости, элегантности и очарования вьетнамских женщин. Для вьетнамской общины в Чешской Республике аозай также служит нитью культурной связи, напоминающей о корнях и национальных традициях вдали от Родины.Посол Вьетнама в Чешской Республике Зыонг Хоай Нам подчеркнул, что программа «Краски и аромат вьетнамского аозая — 2026» не только вдохновляет, но и распространяет послание любви к Родине, национальной гордости, одновременно пробуждая чувство ответственности молодого поколения за сохранение и развитие культурных ценностей. Образ вьетнамской женщины в аозае предстаёт ярким, изящным, мудрым и исполненным стремления к новым высотам в новую эпоху.