Фестиваль Храма Хуэ-нам — уникальное культурное пространство традиционной жизни в древней столице Хюэ
Храм Хуэ-нам — известный духовный памятник, расположенный на горе Нгок-чан, в деревне Хай-кат, на берегу река Хыонг. Здесь почитается Святая Мать Тхьен Й А На (богиня Понагар) и многие другие божества. В 2025 году фестиваль был признан национальным нематериальным культурным наследием. Это один из наиболее самобытных духовных праздников Хюэ, тесно связанный с культом почитания Матери Тхьен Й А На. В нём объединяются местные жители, паломники и представители религиозных общин, создавая единое ритмическое пространство веры и ритуала.
После утренних ритуалов в храме Священной Матери (ул. Чиланг, 352) процессия с паланкином и представителями религиозного сообщества направляется по суше к храму Тхыонг-бак, а затем продолжает путь по воде вверх по реке Хыонг к храму Хуэ-нам, где и начинается основная часть праздника. Особенностью фестиваля является уникальное сочетание наземного и речного шествия.
Пространство праздника гармонично соединяет сушу и водную стихию, создавая своеобразную «живую сцену», где традиционные обряды проходят в единении с поэтичным природным ландшафтом Хюэ. На реке Хыонг десятки украшенных лодок с флагами, под звуки барабанов и гонгов, сопровождаемые молитвами, создают одновременно сакральную и выразительную культурную картину.
Помимо ритуалов, подношения, приносимые верующими и посетителями, состоят из продуктов, выращенных или добытых ими самими, что отражает искреннее уважение к божествам.
Фестиваль проходит в течение двух дней — 18–19 апреля 2026 года (2–3-й дни третьего месяца по лунному календарю) — и открывает программу летнего фестиваля Хюэ 2026. Это событие не только имеет символическое значение, но и демонстрирует инновационный подход города к организации культурных мероприятий, направленный на формирование модели круглогодичного фестиваля, где культурное наследие тесно связано с жизнью общества и потребностями туристического рынка.