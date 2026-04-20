Báo Ảnh Việt Nam

КУЛЬТУРА

Фестиваль Храма Хуэ-нам — уникальное культурное пространство традиционной жизни в древней столице Хюэ

Tысячи людей со всей страны прибыли в город Хюэ, чтобы принять участие в фестивале Храма Хуэ-нам (также известном как Храма Хон-тьен), создавая оживлённое, но в то же время торжественное и художественно насыщенное пространство общественной культурной жизни.
Фестиваль Храма Хюэ-нам стал уникальным культурным пространством в древней столице Хюэ: ВИА

Храм Хуэ-нам — известный духовный памятник, расположенный на горе Нгок-чан, в деревне Хай-кат, на берегу река Хыонг. Здесь почитается Святая Мать Тхьен Й А На (богиня Понагар) и многие другие божества. В 2025 году фестиваль был признан национальным нематериальным культурным наследием. Это один из наиболее самобытных духовных праздников Хюэ, тесно связанный с культом почитания Матери Тхьен Й А На. В нём объединяются местные жители, паломники и представители религиозных общин, создавая единое ритмическое пространство веры и ритуала.


Пройдя через различные этапы становления и развития, фестиваль постепенно привлекает всё большее внимание и участие как местных жителей, так и туристов. Сегодня фестиваль Хуэ-нам сохраняет ярко выраженные черты культа Матери, характерного для религиозной традиции во Вьетнаме, и стал культурным символом Хюэ с широким влиянием на многие регионы страны.

После утренних ритуалов в храме Священной Матери (ул. Чиланг, 352) процессия с паланкином и представителями религиозного сообщества направляется по суше к храму Тхыонг-бак, а затем продолжает путь по воде вверх по реке Хыонг к храму Хуэ-нам, где и начинается основная часть праздника. Особенностью фестиваля является уникальное сочетание наземного и речного шествия.



Пространство праздника гармонично соединяет сушу и водную стихию, создавая своеобразную «живую сцену», где традиционные обряды проходят в единении с поэтичным природным ландшафтом Хюэ. На реке Хыонг десятки украшенных лодок с флагами, под звуки барабанов и гонгов, сопровождаемые молитвами, создают одновременно сакральную и выразительную культурную картину.

Помимо ритуалов, подношения, приносимые верующими и посетителями, состоят из продуктов, выращенных или добытых ими самими, что отражает искреннее уважение к божествам.

 

Фестиваль проходит в течение двух дней — 18–19 апреля 2026 года (2–3-й дни третьего месяца по лунному календарю) — и открывает программу летнего фестиваля Хюэ 2026. Это событие не только имеет символическое значение, но и демонстрирует инновационный подход города к организации культурных мероприятий, направленный на формирование модели круглогодичного фестиваля, где культурное наследие тесно связано с жизнью общества и потребностями туристического рынка.

Познакомьтесь со 100 особыми фактами о Вьетнаме

Познакомьтесь со 100 особыми фактами о Вьетнаме

Книга «100 фактов для гордости за Вьетнам» — это особенное иллюстрированное издание, которое помогает юным читателям узнать о вьетнамском народе, героической истории, культурных особенностях и достижениях страны на протяжении тысячелетий благодаря современному, увлекательному и легко запоминающемуся формату подачи. 
