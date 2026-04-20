Фестиваль Храма Хуэ-нам — уникальное культурное пространство традиционной жизни в древней столице Хюэ

Фестиваль Храма Хюэ-нам стал уникальным культурным пространством в древней столице Хюэ: ВИА



Храм Хуэ-нам — известный духовный памятник, расположенный на горе Нгок-чан, в деревне Хай-кат, на берегу река Хыонг. Здесь почитается Святая Мать Тхьен Й А На (богиня Понагар) и многие другие божества. В 2025 году фестиваль был признан национальным нематериальным культурным наследием. Это один из наиболее самобытных духовных праздников Хюэ, тесно связанный с культом почитания Матери Тхьен Й А На. В нём объединяются местные жители, паломники и представители религиозных общин, создавая единое ритмическое пространство веры и ритуала.





Пройдя через различные этапы становления и развития, фестиваль постепенно привлекает всё большее внимание и участие как местных жителей, так и туристов. Сегодня фестиваль Хуэ-нам сохраняет ярко выраженные черты культа Матери, характерного для религиозной традиции во Вьетнаме, и стал культурным символом Хюэ с широким влиянием на многие регионы страны.



