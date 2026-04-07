Утверждён Проект «Цифровая трансформация в сфере культуры до 2030 года с видением до 2045 года»

Заместитель Премьер-министра Правительства Нгуен Тьи Зунг подписал Приказ № 611/QĐ-TTg от 4 апреля 2026 года об утверждении Проекта «Цифровая трансформация в сфере культуры до 2030 года с видением до 2045 года» (далее - Проект).

Проект ставит целью всестороннюю модернизацию национальной экосистемы цифровой культуры для сохранения и развития передовой вьетнамской культуры, насыщенной национальной самобытностью, творческой и активно интегрирующейся в международное пространство.

Одновременно предполагается сделать цифровую культуру новым ресурсом устойчивого развития; стимулировать развитие культурных индустрий; обеспечить расширение цифровизации культурных ресурсов, их эффективное совместное использование в интересах населения, бизнеса и общества.

К 2030 году ставится цель, чтобы 100% сфер культуры имели общие цифровые платформы; 100% оцифрованных видов культурного наследия были стандартизированы в соответствии с национальными стандартами и совместно использовались по установленным правилам; 80% цифровых культурных объектов государственного сектора имели цифровые идентификаторы для установления прав собственности, контроля эксплуатации, а также стимулирования граждан, организаций и предприятий к определению идентификаторов и прав собственности с целью развития рынка.

Не менее 80% нематериального культурного наследия в районах проживания этнических меньшинств должно быть оцифровано и сохранено в специализированных базах данных в сфере культуры.

100% органов государственного управления в сфере культуры должны обеспечить подключение и синхронизацию специализированных баз данных; 100% государственных органов и учреждений культуры должны иметь соответствующие планы и дорожные карты цифровой трансформации.

100% систем Национальной библиотеки, Национальных музеев истории и культуры, а также государственных музеев сосредотачиваются на внедрении и завершении создания цифровых библиотек и цифровых музеев, развитии моделей «умных» библиотек и музеев, одновременно расширяя интеграцию, подключение и обмен данными в сети библиотек и музеев Вьетнама и на международном уровне.

Не менее 70% музеев, библиотек, театров, художественных коллективов, спортивных федераций, туристических зон, средств массовой информации и предприятий цифрового контента обеспечивают обмен данными и подключение к общей инфраструктуре данных Министерства культуры, спорта и туризма.

Обеспечивается, чтобы не менее 75% населения в отдалённых, труднодоступных, приграничных и островных районах, а также 80% общин в районах проживания этнических меньшинств и горных территориях имели доступ к культурным благам и могли участвовать в культурной деятельности в цифровой среде.

100% руководящих работников, государственных служащих, работников, деятелей культуры и искусства, а также студентов высших, средних и профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства получают доступ к обучению и повышению квалификации в области цифровых знаний и навыков.

К 2045 году предполагается сформировать и полностью развить всеобъемлющую, интеллектуальную и высокоинтерактивную экосистему цифровой культуры, которая будет одновременно сохранять и развивать национальную самобытность и активно продвигать вьетнамскую культуру в мире, способствуя международной интеграции. Цифровая культура Вьетнама станет движущей силой всестороннего развития человека и укрепления «мягкой силы» страны, при этом планируется, что культурные индустрии и креативная экономика станут устойчивой опорой, обеспечивая вклад на уровне 9% ВВП, а доля продукции цифровых культурных индустрий превысит 80% общего объёма культурной индустрии.

Проект определяет ключевые задачи и базовые решения, включая совершенствование институтов и политики; эффективную мобилизацию и использование финансовых ресурсов; развитие кадрового потенциала цифровой трансформации в культуре; развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение кибербезопасности в сфере культуры; расширение международного сотрудничества и интеграции в цифровой трансформации культуры.

Кроме того, Проект также предусматривает специализированные задачи и решения в восьми сферах: культурное наследие; исполнительские искусства и литература; изобразительное искусство, фотография и выставочная деятельность; кинематография; библиотечное дело; журналистика и коммуникации; массовая культура; развитие культуры этнических меньшинств.