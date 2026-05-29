Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

Утверждён проект развития VNeID в суперприложение

Заместитель Премьер-министра Хо Куок Зунг подписал Решение № 940/QĐ-TTg от 26 мая 2026 года об утверждении проекта «Развитие национального приложения цифровой идентификации VNeID на период 2026–2030 годов с перспективой до 2045 года», предусматривающего развитие VNeID в суперприложение, играющее центральную роль в национальной цифровой экосистеме.
Планируется, что к 2028 году будут интегрированы 100% документов граждан и организаций в соответствии с законодательством о цифровой идентификации и электронной аутентификации. Фото: ВИА
Главная цель проекта — превратить приложение национальной цифровой идентификации VNeID в период 2026–2030 годов с перспективой до 2045 года в безопасную, современную и масштабируемую национальную цифровую платформу, эффективно обслуживающую граждан, предприятия, государственные органы и организации при выполнении административных процедур, предоставлении онлайн-госуслуг, электронных транзакций и использовании цифровых сервисов. Одновременно VNeID должен стать надёжной цифровой платформой для подключения, обмена и проверки информации между национальными базами данных, отраслевыми базами данных, информационными системами министерств, ведомств, местных органов власти, организаций и предприятий, способствуя национальной цифровой трансформации, развитию цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества.

К 2028 году планируется обеспечить 100% получателей социальной поддержки через VNeID

К 2028 году предполагается завершить синхронизацию институциональной базы, механизмов и политики для создания полноценной, единой и стабильной правовой основы развития, эксплуатации и расширения VNeID.

Также планируется завершить внедрение 100% технической инфраструктуры, технологий и программного обеспечения, необходимых для модернизации архитектуры и комплексного обновления VNeID. Предусматривается завершение преобразования VNeID в суперприложение с приоритетным развитием ключевых и базовых приложений.

Будет разработан план формирования цифровой экосистемы VNeID на период 2026–2030 годов. В частности, к концу 2028 года планируется интегрировать 50% основных цифровых сервисов VNeID для эффективного удовлетворения потребностей граждан, предприятий, органов и организаций в цифровых транзакциях.

100% физических лиц (граждан Вьетнама и иностранных граждан), а также организаций и учреждений, соответствующих требованиям и имеющих потребность, получат электронные идентификационные аккаунты.

100% получателей социальной помощи, пенсионных выплат и иных социальных выплат будут иметь интегрированные в VNeID платёжные счета и электронные кошельки.

100% документов граждан и организаций будут интегрированы в систему в соответствии с законодательством о цифровой идентификации и аутентификации.

100% мобильных абонентов будут зарегистрированы и подтверждены через VNeID.

К 2030 году 70% пользователей будут использовать безналичные платежи через VNeID

К 2030 году планируется полностью завершить развитие цифровой экосистемы VNeID в соответствии с программой до 2030 года. Она будет включать цифровые сервисы для предприятий, индивидуальных предпринимателей, производственно-коммерческой деятельности, а также цифровые услуги министерств, ведомств, местных органов власти, организаций и предприятий, интегрированные в VNeID.

100% граждан будут иметь аккаунт VNeID второго уровня с возможностью интеграции платёжных счетов и электронных кошельков по запросу.

100% граждан, соответствующих условиям, получат цифровые сертификаты электронной подписи для использования государственных онлайн-услуг. Одновременно будут совершенствоваться доверенные сервисы на базе VNeID, интегрированные с системой для обслуживания гражданских сделок граждан и предприятий.

70% сервисов и услуг будут интегрированы с технологиями искусственного интеллекта для персонализации и повышения пользовательского опыта.

70% пользователей смогут использовать безналичные платежи и оплачивать основные счета через VNeID.

70% пользователей будут регулярно пользоваться сервисами и услугами экосистемы VNeID.

К 2045 году 100% сервисов будут интегрированы с ИИ

К 2045 году планируется дальнейшее расширение экосистемы цифровых сервисов VNeID и модернизация технической и технологической инфраструктуры для обеспечения стабильной, безопасной и бесперебойной работы системы.

100% сервисов и услуг будут интегрированы с технологиями искусственного интеллекта, обеспечивающими наилучший пользовательский опыт с учётом различных цифровых навыков.

100% пользователей смогут пользоваться безналичными платежами и оплачивать основные услуги через VNeID.

90% пользователей будут регулярно обращаться к сервисам и услугам экосистемы VNeID.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам и Франция обмениваются опытом по созданию правовой базы для цифровых активов

Вьетнам и Франция обмениваются опытом по созданию правовой базы для цифровых активов

Во второй половине дня 27 мая в Хошимине состоялся семинар «От инноваций к правовому регулированию: обмен опытом Французской Республики в сфере цифровых активов в поддержку развития Международного финансового центра Вьетнама».
ПОДРОБНЕЕ

Top