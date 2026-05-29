Утверждён проект развития VNeID в суперприложение
К 2028 году планируется обеспечить 100% получателей социальной поддержки через VNeID
К 2028 году предполагается завершить синхронизацию институциональной базы, механизмов и политики для создания полноценной, единой и стабильной правовой основы развития, эксплуатации и расширения VNeID.
Также планируется завершить внедрение 100% технической инфраструктуры, технологий и программного обеспечения, необходимых для модернизации архитектуры и комплексного обновления VNeID. Предусматривается завершение преобразования VNeID в суперприложение с приоритетным развитием ключевых и базовых приложений.
Будет разработан план формирования цифровой экосистемы VNeID на период 2026–2030 годов. В частности, к концу 2028 года планируется интегрировать 50% основных цифровых сервисов VNeID для эффективного удовлетворения потребностей граждан, предприятий, органов и организаций в цифровых транзакциях.
100% физических лиц (граждан Вьетнама и иностранных граждан), а также организаций и учреждений, соответствующих требованиям и имеющих потребность, получат электронные идентификационные аккаунты.
100% получателей социальной помощи, пенсионных выплат и иных социальных выплат будут иметь интегрированные в VNeID платёжные счета и электронные кошельки.
100% документов граждан и организаций будут интегрированы в систему в соответствии с законодательством о цифровой идентификации и аутентификации.
100% мобильных абонентов будут зарегистрированы и подтверждены через VNeID.
К 2030 году 70% пользователей будут использовать безналичные платежи через VNeID
К 2030 году планируется полностью завершить развитие цифровой экосистемы VNeID в соответствии с программой до 2030 года. Она будет включать цифровые сервисы для предприятий, индивидуальных предпринимателей, производственно-коммерческой деятельности, а также цифровые услуги министерств, ведомств, местных органов власти, организаций и предприятий, интегрированные в VNeID.
100% граждан будут иметь аккаунт VNeID второго уровня с возможностью интеграции платёжных счетов и электронных кошельков по запросу.
100% граждан, соответствующих условиям, получат цифровые сертификаты электронной подписи для использования государственных онлайн-услуг. Одновременно будут совершенствоваться доверенные сервисы на базе VNeID, интегрированные с системой для обслуживания гражданских сделок граждан и предприятий.
70% сервисов и услуг будут интегрированы с технологиями искусственного интеллекта для персонализации и повышения пользовательского опыта.
70% пользователей смогут использовать безналичные платежи и оплачивать основные счета через VNeID.
70% пользователей будут регулярно пользоваться сервисами и услугами экосистемы VNeID.
К 2045 году 100% сервисов будут интегрированы с ИИ
К 2045 году планируется дальнейшее расширение экосистемы цифровых сервисов VNeID и модернизация технической и технологической инфраструктуры для обеспечения стабильной, безопасной и бесперебойной работы системы.
100% сервисов и услуг будут интегрированы с технологиями искусственного интеллекта, обеспечивающими наилучший пользовательский опыт с учётом различных цифровых навыков.
100% пользователей смогут пользоваться безналичными платежами и оплачивать основные услуги через VNeID.
90% пользователей будут регулярно обращаться к сервисам и услугам экосистемы VNeID.