Утверждён план реализации Закона о кибербезопасности

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал Решение № 437/QĐ-TTg от 16 марта 2026 года об утверждении Плана реализации Закона о кибербезопасности (далее — План).

Цель Плана — конкретизировать содержание работ, сроки, график выполнения и ответственность соответствующих органов и организаций при реализации Закона о кибербезопасности (далее — Закон), обеспечив своевременность, согласованность, единообразие, результативность и эффективность.

Определяются чёткие полномочия ведущих органов, координирующих органов, а также механизм взаимодействия между министерствами, ведомствами министерского уровня, органами при Правительстве и народными комитетами провинций и городов центрального подчинения при осуществлении мероприятий по реализации Закона на всей территории страны.

Кроме того, повышается уровень осведомлённости о Законе и ответственности органов всех уровней, отраслей, а также соответствующих учреждений и организаций в процессе его реализации.

Организация пропаганды, распространения и разъяснения Закона; проведение углублённых обучающих курсов и повышения квалификации в области кибербезопасности

План предусматривает 6 конкретных задач для министерств, отраслей, местных органов и соответствующих структур:

1. В 2026 году и последующие годы Министерство общественной безопасности выступает в качестве ведущего органа, координируя деятельность с Министерством юстиции, Министерством образования и подготовки кадров, Министерством культуры, спорта и туризма, Голосом Вьетнама, Вьетнамским телевидением, Вьетнамским информационным агентством, другими министерствами, ведомствами министерского уровня, органами при Правительстве, народными комитетами провинций и городов центрального подчинения, а также другими органами печати, радио и телевидения для организации пропаганды, распространения и разъяснения Закона через средства массовой информации.

2. Министерство общественной безопасности в координации с министерствами, ведомствами министерского уровня, органами при Правительстве и народными комитетами провинций и городов центрального подчинения разрабатывает учебные материалы, организует специализированные обучающие конференции и курсы повышения квалификации по правовым вопросам и профессиональной деятельности в сфере кибербезопасности для органов, подразделений и местных органов.

3. Министерство общественной безопасности проводит проверку нормативных правовых актов, связанных с Законом, в рамках своей государственной компетенции. Министерства, ведомства министерского уровня и народные комитеты провинций и городов центрального подчинения проводят аналогичную проверку в рамках своих полномочий и направляют результаты в Министерство общественной безопасности до 1 апреля 2026 года. Министерство общественной безопасности обобщает результаты и докладывает Премьер-министру до 15 июня 2026 года.

4. Министерство общественной безопасности в координации с Канцелярией Правительства, Министерством юстиции и соответствующими органами разрабатывает и издаёт нормативные правовые акты, детализирующие и направляющие исполнение Закона, а также другие связанные документы до 1 июля 2026 года.

Принятие перечня важнейших информационных систем национальной безопасности до 31 декабря 2026 года

До 1 июля 2026 года Министерство национальной обороны в координации с Канцелярией Правительства, Министерством общественной безопасности, Министерством юстиции и другими соответствующими органами разрабатывает и издаёт два постановления Правительства: о гражданской криптографии (включая детализированные положения подпункта a пункта 1, подпункта c пункта 2 и пункта 3 статьи 28, пункта 3 статьи 29 Закона о кибербезопасности) и постановление, детализирующее отдельные положения Закона в сфере управления Министерства национальной обороны (включая положения о предотвращении информационных конфликтов в киберпространстве согласно пункту 4 статьи 22, а также положения в рамках управления Министерства, предусмотренные статьями 5, 8, 9, 10, 12, 14, 25, 26, 28, 29, 30, 34 Закона о кибербезопасности).

5. Министерство общественной безопасности разрабатывает проект решения Премьер-министра об утверждении перечня важнейших информационных систем национальной безопасности, который должен быть издан до 31 декабря 2026 года.

6. В 2026 году и последующие годы Министерство общественной безопасности в координации с министерствами, ведомствами министерского уровня, органами при Правительстве, народными комитетами провинций и городов центрального подчинения, а также другими соответствующими органами и организациями организует мониторинг, контроль и стимулирование исполнения Закона и нормативных правовых актов, детализирующих и направляющих его применение.