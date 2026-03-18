Утверждение Стратегии развития и применения атомной энергии в мирных целях

Заместитель премьер-министра Нгуен Тьи Зунг подписал Решение № 438/QĐ-TTg об утверждении Стратегии развития и применения атомной энергии в мирных целях до 2035 года с перспективой до 2050 года.

Согласно Решению, развитие и применение атомной энергии в мирных целях должно стать отраслью экономики и технологий, способствующей повышению национального потенциала и статуса, подтверждению уровня научно-технологического развития и улучшению качества жизни населения, с перспективой формирования атомной энергетической промышленности по соответствующему поэтапному плану.



Развитие и применение атомной энергии, включая ядерную энергетику, рассматривается как последовательная и стратегически значимая политика, реализуемая на основе долгосрочного видения и комплексного подхода к институциональной системе, инфраструктуре, технологиям, финансам и человеческим ресурсам; с использованием потенциала страны и преимуществ позднего развития для освоения технологий и формирования собственных компетенций; с созданием институциональной базы, обеспечивающей полноту, своевременность и эффективность, а также подготовку высококвалифицированных кадров для достижения прорывного развития, стратегической самостоятельности и устойчивого роста.



Развитие и применение атомной энергии должны обеспечивать наивысший уровень безопасности и защищённости для человека, окружающей среды и общества; при этом необходимо последовательно формировать и поддерживать культуру безопасности и культуры защищённости как основу всей деятельности.



Государство играет направляющую роль, обеспечивает безопасность, инвестирует в стратегическую инфраструктуру, укрепляет потенциал, стимулирует государственно-частное партнёрство и частные инвестиции, а также способствует развитию внутреннего потенциала предприятий в сфере исследований, разработки, применения и освоения технологий атомной энергии.





Необходимо активизировать международную интеграцию и сотрудничество, полностью выполнять международные обязательства Вьетнама, а также расширять эффективное взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Одновременно следует усиливать информационно-просветительскую работу для повышения осведомлённости и формирования общественного консенсуса в вопросах развития атомной энергии, а также развивать культуру безопасности и защищённости. Предусматривается всесторонняя цифровая трансформация в управлении, научных исследованиях, разработке, применении и подготовке кадров в сфере атомной энергии.



К 2035 году основная цель заключается в безопасном и надёжном развитии и применении атомной энергии для эффективного достижения целей социально-экономического развития, повышения качества жизни населения, охраны окружающей среды и обеспечения национальной энергетической безопасности, а также вкладе в достижение нулевого уровня чистых выбросов к 2050 году. Планируется ввод в эксплуатацию атомных электростанций на безопасной и эффективной основе, что будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в условиях цифровой и зелёной трансформации; выполнение ряда ключевых задач программы развития ядерной энергетики. Предусматривается расширение применения радиационных технологий и радиоизотопов в различных отраслях экономики и техники, совершенствование институциональной базы, повышение эффективности государственного управления, укрепление научно-технологического потенциала и поэтапное освоение стратегических технологий, а также развитие кадровых ресурсов с обеспечением безопасности и защищённости.



В сфере развития ядерной энергетики Стратегия предусматривает к 2035 году завершение строительства и безопасный ввод в эксплуатацию двух атомных электростанций Ниньтхуан-1 и Ниньтхуан-2; достижение уровня участия отечественных предприятий на уровне 30% от общего объёма инвестиций в строительные и монтажные работы вспомогательных объектов; а также реализацию как минимум одного проекта атомной электростанции с использованием технологии малых модульных ядерных реакторов.



Планируется завершение формирования инфраструктуры ядерной энергетики и определение направлений дальнейшего развития атомных энергетических проектов с обеспечением безопасности, устойчивости и эффективности, способствующих укреплению национальной энергетической безопасности и достижению целей по нулевым выбросам.



В области применения радиационных технологий и радиоизотопов к 2035 году предусматривается увеличение масштабов и экономической эффективности их использования с достижением среднегодовых темпов роста на уровне 10–15%.

В сфере радиационной медицины предполагается достижение передового уровня среди стран АСЕАН с показателями: 20 аппаратов КТ на миллион человек, 10 аппаратов МРТ на миллион человек, 1 гамма-камера на миллион человек, 1–2 линейных ускорителя для лучевой терапии на миллион человек и 100% цифровых рентгеновских систем.



Предусматривается освоение передовых ядерных и радиационных технологий в контроле качества сооружений и продукции, оптимизации промышленных процессов, обработке и модификации материалов; производство ряда видов радиационного оборудования и измерительных приборов, востребованных в социально-экономических отраслях, с целью замещения импорта.



В части развития научно-технологического потенциала, обеспечения радиационной и ядерной безопасности, а также развития кадровых ресурсов к 2035 году планируется создание системы передовых исследовательских центров, включая формирование двух национальных ключевых лабораторий по технологиям ядерной энергетики, редкоземельных элементов, урана и титана, а также 3–5 современных лабораторий. Предусматривается формирование 4–5 исследовательских групп, способных осваивать ключевые ядерные технологии для поддержки проектов атомной энергетики и исследовательских реакторов, а также развитие 3–5 университетских центров подготовки кадров по ядерной энергетике на уровне передовых международных стандартов.



К 2050 году атомная энергия должна стать важной отраслью экономики и технологий, вносящей существенный вклад в энергетическую безопасность, зелёную экономику и устойчивое развитие страны. Доля ядерной энергетики составит около 6–8% от общего объёма производства электроэнергии, с дополнительным вводом около 4 реакторов большой мощности и 10–15 малых модульных реакторов, с возможностью дальнейшего увеличения доли атомной энергетики и оптимизации структуры реакторов при благоприятных экономических и технических условиях.