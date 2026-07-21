Утверждена Национальная стратегия цифровой трансформации на период 2026–2030 годов с перспективой до 2045 года

Выставка технологий для создания инфраструктуры системы цифрового правительства и технологий безналичных платежей. Фото: ВИА

Согласно Стратегии, к 2045 году Вьетнам должен стать развитым, процветающим, безопасным и ориентированным на человека цифровым государством. Цифровая трансформация будет осуществляться комплексно, синхронно, широко и повсеместно, став основным способом развития и важнейшим фактором экономического роста, повышения производительности труда, национальной конкурентоспособности и качества жизни населения. Граждане и предприятия рассматриваются как центральные участники, основные субъекты и главные получатели преимуществ процесса цифровой трансформации. Вьетнам сформирует современную систему государственного управления, основанную на данных и искусственном интеллекте (ИИ), обеспечит владение ключевыми цифровыми технологиями, цифровыми платформами и стратегически важными цифровыми продуктами, а также надёжную защиту национального цифрового суверенитета.

Первая группа целей касается развития цифрового правительства и повышения эффективности государственного управления. Предусматривается, что 100% документов и результатов предоставления административных услуг будут переведены в цифровую форму; 99% граждан и предприятий будут удовлетворены качеством государственных онлайн-услуг; все министерства, ведомства и органы местной власти будут использовать единые национальные цифровые платформы для управления и предоставления государственных услуг; все информационные системы будут подключены к сервисам обмена данными; все национальные, отраслевые и региональные базы данных будут стандартизированы, интегрированы, оснащены системой разграничения доступа и подготовлены для использования технологий ИИ.

Все региональные интеллектуальные центры управления будут модернизированы с использованием технологий ИИ для анализа, прогнозирования, раннего предупреждения, мониторинга и поддержки принятия решений. Все государственные служащие будут иметь электронные персональные дела в соответствии с установленными требованиями. Не менее 70% статистических показателей будет формироваться на основе административных данных. Все руководители, государственные служащие и сотрудники государственных учреждений пройдут обучение и повышение квалификации в области цифровых компетенций. Все специалисты, отвечающие за цифровую трансформацию и информационные технологии, будут регулярно проходить подготовку по современным цифровым технологиям. Все государственные служащие получат учётные записи и обучение работе с платформой государственного ИИ-помощника. Вьетнам войдёт в число 50 ведущих стран мира по уровню развития электронного (цифрового) правительства согласно рейтингу ООН.

Вторая группа целей направлена на развитие цифровой экономики и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Предусматривается, что объём цифровой экономики составит не менее 30% валового внутреннего продукта; не менее 500 000 малых и средних предприятий получат поддержку в процессе цифровой трансформации; будет создано, внедрено и введено в эксплуатацию не менее пяти платформ (бирж) данных, соответствующих требованиям безопасности и действующего законодательства; доля доходов электронной коммерции в общем объёме розничной торговли товарами и потребительских услуг достигнет 15–17%.

Предусматривается, что не менее 45% малых и средних предприятий торговли будут представлены на ведущих отечественных и международных платформах электронной коммерции. Совокупный объём безналичных платежей должен превысить объём ВВП более чем в 30 раз. Кроме того, свыше 40% малых и средних предприятий будут применять платформенные решения по модели XaaS, ИИ-агентов и универсальные сервисы на основе искусственного интеллекта.

Третья группа целей посвящена развитию цифрового общества, сокращению цифрового неравенства и повышению качества жизни населения. Волоконно-оптическая широкополосная сеть охватит 100% домохозяйств. Не менее 95% населения в возрасте от 15 лет будут иметь банковские счета или счета в других уполномоченных финансовых организациях. Более 70% граждан в возрасте от 18 лет будут обладать персональной цифровой или электронной подписью. Планируется обеспечить создание электронных медицинских карт для 100% населения. Кроме того, не менее 10 миллионов человек трудоспособного возраста пройдут обучение и повышение квалификации по базовым цифровым навыкам.

В сфере развития цифровых данных и национальных общих цифровых платформ Стратегия определяет данные как стратегический ресурс, основу функционирования цифрового правительства, движущую силу цифровой экономики и важный фактор развития цифрового общества. Предусматривается создание единой системы национального управления данными, основанной на принципах достоверности, полноты, чистоты, актуальности, унификации, совместного использования, надёжной защиты и эффективного применения данных.

Особое внимание уделяется созданию, развитию, совершенствованию, интеграции и обеспечению совместного использования национальных, отраслевых и региональных баз данных. Планируется сформировать единую национальную интегрированную базу данных с применением технологий ИИ для поддержки государственного управления, предоставления государственных услуг, развития цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества. Приоритетными направлениями являются базы данных о населении, земельных ресурсах, предприятиях, финансах, страховании, здравоохранении, образовании, рынке труда, социальном обеспечении, государственных служащих, транспорте, природных ресурсах и окружающей среде.

Предусматривается активное внедрение цифровизации, стандартизации, очистки и повторного использования данных при предоставлении административных услуг. Необходимо обеспечить совместное использование и повторное применение данных и результатов рассмотрения административных процедур в соответствии с законодательством для упрощения состава документов, сокращения сроков обработки заявлений, увеличения доли полностью онлайн-процедур и повышения удовлетворённости граждан и предприятий качеством государственных электронных услуг.

Продолжится развитие национальных общих цифровых платформ с интеграцией технологий ИИ для обеспечения государственного управления, предоставления государственных услуг, развития цифровой экономики и цифрового общества. В приоритетном порядке будут развиваться платформы интеграции и обмена данными, цифровой идентификации и аутентификации, цифровых платежей, цифровых карт, управления, отчётности и мониторинга, универсальные цифровые помощники и платформы ИИ, платформы открытых данных, а также цифровые платформы для здравоохранения, образования, электронной торговли, цифровой логистики, цифрового сельского хозяйства, цифрового туризма, умных городов и других ключевых отраслей.

В области развития предприятий цифровых технологий Стратегия предусматривает превращение вьетнамских технологических компаний в ключевую движущую силу освоения, разработки, внедрения и применения цифровых технологий для решения стратегических задач национальной цифровой трансформации, обеспечения технологической самостоятельности и повышения национальной конкурентоспособности. Компании цифровых технологий должны стать основной силой в развитии цифрового правительства, цифровой экономики, цифрового общества, цифровой технологической индустрии и внедрении цифровых технологий во всех отраслях, сферах деятельности и регионах страны.

Особое внимание уделяется формированию экосистемы цифровых технологических компаний под брендом «Создано во Вьетнаме», способной успешно конкурировать на региональном и мировом рынках. Основу такой экосистемы составят компании, разрабатывающие цифровые платформы, технологии обработки данных, решения на основе ИИ, средства обеспечения кибербезопасности, облачные технологии, полупроводниковые технологии, программное обеспечение, цифровой контент и отраслевые решения в сфере цифровой трансформации.

Государство будет активно использовать свою роль крупнейшего рынка и важнейшего заказчика продукции и услуг цифровых технологических компаний. Предусматривается создание благоприятной среды для испытаний и первоначального внедрения отечественных цифровых продуктов и услуг посредством государственных заказов, поручений, государственных закупок, аренды цифровых сервисов, проведения регулируемых экспериментальных проектов и приоритетного применения таких решений при реализации национальных проектов, прежде всего в сфере государственных электронных услуг, общих цифровых платформ, единых баз данных, кибербезопасности, цифрового здравоохранения, цифрового образования, цифровых платежей и цифрового государственного управления.

Стратегия предусматривает поддержку цифровых технологических компаний в наращивании потенциала в сфере научных исследований, проектирования и разработки продукции, защиты интеллектуальной собственности, соблюдения стандартов качества, обеспечения информационной безопасности, коммерциализации инноваций и расширения рынков сбыта. Одновременно поощряется сотрудничество крупных компаний, малых и средних предприятий, научно-исследовательских институтов, вузов, инновационных центров, высокотехнологичных парков, а также министерств, ведомств и местных органов власти для формирования национальных цепочек создания стоимости в сфере цифровых технологий и увеличения доли внутренней добавленной стоимости в цифровой продукции и услугах.