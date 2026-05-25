Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

Ускоряется развитие двух стратегических транспортных магистралей на западе Ханоя

Во второй половине дня 23 мая член Политбюро, Секретарь партийного комитета Ханоя Чан Дык Тханг провёл инспекцию на местах реализации проекта дороги Тэйтханглонг и транспортной магистрали Хотэй – Бави — двух стратегических транспортных артерий, которые, как ожидается, станут новым драйвером развития западной части столицы.
Строительная техника и оборудование, задействованные в реализации проекта дороги Тэйтханглонг на участке, проходящем через коммуну Озиен. Фото: ВИА
На объекте проекта дороги Тэйтханглонг Секретарь партийного комитета проверил ход строительных работ и процесс освобождения территорий на ряде ключевых участков. Общая протяжённость дороги составляет более 34 км, она соединяет улицу Во Тьи Конг с Национальной автодорогой №32.

В настоящее время на всей трассе завершено строительство и введено в эксплуатацию более 6 км, ещё около 9 км находятся в стадии строительства. Однако проект по-прежнему сталкивается с многочисленными трудностями из-за отсутствия комплексного инвестирования: дорога разделена на несколько участков с различными инвесторами.

Секретарь партийного комитета Ханоя потребовал от профильных ведомств, отраслевых структур и местных властей сосредоточиться на устранении существующих проблем, ускорить темпы реализации проекта и обеспечить сквозное соединение всей трассы с Кольцевой дорогой №5, поставив цель завершить проект в 2027 году.

Одновременно соответствующим подразделениям поручено в срочном порядке завершить инвестиционные процедуры по оставшимся участкам трассы и определить единый координирующий орган для повышения эффективности реализации проекта.

Что касается магистрали Хотэй – Бави, то она является одной из девяти ключевых магистралей развития, предусмотренных Генеральным планом столицы. Её протяжённость составляет почти 40 км, и она соединяет центральную часть города с городом Хоалак и районом Бави.

В настоящее время на всей трассе введено в эксплуатацию лишь около 2,54 км — за счёт существующей дороги Хоангкуоквьет. Кроме того, около 670 м строятся в рамках проекта тоннеля Хоангкуоквьет с продлением и соединением с улицей Чан Ви.

Начало строительства тоннеля запланировано на 19 августа текущего года, а завершение работ ожидается во II квартале 2027 года

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Необходимо доработать проект развития квантовых технологий стратегического масштаба

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Необходимо доработать проект развития квантовых технологий стратегического масштаба

Генеральный секретарь, Президент государства предложил в первую очередь уделить внимание вопросам безопасности и национального цифрового суверенитета, обеспечивая упреждающую готовность и недопущение внезапных угроз.
ПОДРОБНЕЕ

Top