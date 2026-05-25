РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Ускоряется развитие двух стратегических транспортных магистралей на западе Ханоя
В настоящее время на всей трассе завершено строительство и введено в эксплуатацию более 6 км, ещё около 9 км находятся в стадии строительства. Однако проект по-прежнему сталкивается с многочисленными трудностями из-за отсутствия комплексного инвестирования: дорога разделена на несколько участков с различными инвесторами.
Секретарь партийного комитета Ханоя потребовал от профильных ведомств, отраслевых структур и местных властей сосредоточиться на устранении существующих проблем, ускорить темпы реализации проекта и обеспечить сквозное соединение всей трассы с Кольцевой дорогой №5, поставив цель завершить проект в 2027 году.
Одновременно соответствующим подразделениям поручено в срочном порядке завершить инвестиционные процедуры по оставшимся участкам трассы и определить единый координирующий орган для повышения эффективности реализации проекта.
Что касается магистрали Хотэй – Бави, то она является одной из девяти ключевых магистралей развития, предусмотренных Генеральным планом столицы. Её протяжённость составляет почти 40 км, и она соединяет центральную часть города с городом Хоалак и районом Бави.
В настоящее время на всей трассе введено в эксплуатацию лишь около 2,54 км — за счёт существующей дороги Хоангкуоквьет. Кроме того, около 670 м строятся в рамках проекта тоннеля Хоангкуоквьет с продлением и соединением с улицей Чан Ви.
Начало строительства тоннеля запланировано на 19 августа текущего года, а завершение работ ожидается во II квартале 2027 года