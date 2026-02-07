Департамент туризма северной провинции Ниньбинь совместно со строительным предприятием Суан Чыонг организовал ознакомительный тур по туристическому объекту Данкинтхиен (алтарь поклонения Небу) – Тхунгуи, расположенному в квартале Тайхоалы, где император Динь Тиен Хоанг более 1 000 лет назад совершал обряды поклонения Небу.

Данкинтхиен – Тхунгуи: уникальная туристическая достопримечательность Ниньбиня с тысячелетней историей

Мероприятие собрало около 2 000 участников из более чем 200 туристических и сервисных компаний со всей страны, а также свыше 100 представителей СМИ. Они посетили объект и на месте познакомились с культурными особенностями, тесно связанными с местными традициями и народностью Мыонг.



Духовно-туристический комплекс Данкинтхиен занимает 270 гектаров и расположен неподалеку от комплекса пагоды Байдинь. Это место связано с церемонией поклонения Небу, которую император Динь Тиен Хоанг (Динь Бо Линь, 924–979 гг.) совершил перед походом по подавлению мятежа 12 военачальников. После объединения страны и восшествия на престол он вернулся сюда, чтобы вновь совершить обряд поклонения Небу и провозгласить начало своего правления.



Обряд поклонения Небу был одним из важнейших придворных ритуалов феодального Вьетнама, направленным на молитвы о благоприятной погоде, мире в стране, процветании и общественной гармонии.



Председатель историко-научной ассоциации провинции Ниньбинь Чыонг Динь Тыонг отметил, что императоры всех феодальных династий - от династий Динь и Ранней Ле до династии Нгуен - придавали этим церемониям огромное значение. Как древняя столица династий Динь, Ранней Ле и Ли, Хоалы и сегодня сохраняет глубокие исторические следы.

В 968 году, после воссоединения страны, Динь Бо Линь провозгласил себя императором Динь Тиен Хоангом на Данкинтхиене, дал стране название Дайковьет, принял девиз правления Тхайбинь и основал первое во Вьетнаме централизованное феодальное государство.



Данкинтхиен, также известный как алтарь Намзяо, насчитывает более 1 000 лет и расположен на территории древней столицы Хоалы, которая ныне входит в состав пейзажного комплекса Чанган - объекта Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Алтарь был восстановлен в 2018 году в ознаменование 1 050-летия коронации Динь Бо Линя; он включает сооружение с тремя воротами - Человека, Земли и Неба, отражающее древнюю концепцию «трёх начал».



Примечательно, что археологические исследования, проводившиеся более двух десятилетий в ходе работ по реставрации, выявили останки доисторических людей возрастом от 13 000 до 50 000 лет. Эти находки подтверждают раннее заселение человеком района Чанган–Хоалы и усиливают значение Данкинтхиена как символического места встречи Неба, Земли и Человека.



Делясь впечатлениями, представители туристического бизнеса отметили, что туризм в Ниньбине всё более смещается в сторону культурно-духовных впечатлений в гармонии с природой. Ожидается, что Данкинтхиен–Тхунгуи, обладающий ярко выраженными историческими следами, будет включён в новые туристические маршруты.

Весна является пиковым сезоном фестивалей и паломничеств, и ожидается, что Данкинтхиен–Тхунгуи станет новым самобытным туристическим продуктом, привлекающим большое число посетителей, отметила председатель Ассоциации туризма провинции Ниньбинь Зыонг Тхи Тхань.



Представитель Департамента туризма провинции Ниньбинь сообщил, что этот объект, являющийся одновременно историко-культурным свидетельством и новым туристическим пространством, откроется для посетителей в предстоящий праздник Тэт по лунному календарю, создав новый импульс для развития местного туризма.