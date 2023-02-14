Улыбки детей из малообеспеченных семей

«Лицом к миру» является благотворительной организацией, созданной в Великобритании. С

2008 года она привозила во Вьетнам делегации иностранных врачей, которые совместно с вьетнамскими врачами выполняли сложные черепно-лицевые операции. Данная организация поспособствовала лечению десятков тысяч маленьких пациентов с черепно-лицевыми пороками по всему Вьетнаму.





Однажды летним днем мы приехали в гости к Кэтрин Кэндел в Лондон. По словам Кэтрин, погода в городе напоминает ей жару Ханоя, где она работала в качестве руководителя проекта организации «Лицом к миру» (Faceing the World) во Вьетнаме. Её квартира на маленькой улице в центре Лондона украшена красивыми картинами. Многие из них Кэтрин забрала из Вьетнама, что придало нам ощущение близости к хозяину дома. Наш разговор продемонстрировал ее любовь к Вьетнаму и мотивацию продолжать свою работу, принося колоссальные изменения в жизни тысяч вьетнамских детей из малообеспеченных семей.

«Лицом к миру» является благотворительной организацией, созданной в Великобритании. С 2007 года она оказывает поддержку вьетнамским врачам, чтобы дарить улыбки и нормальную жизнь тысячам детей с врожденными черепно-лицевыми дефектами. Изначально данная организация привозила вьетнамских детей в Великобританию для проведения операций, однако уже с 2008 года она привозила во Вьетнам делегации иностранных врачей, которые совместно с вьетнамскими врачами выполняли сложные черепно-лицевые операции. Благодаря устойчивой стратегии «Лицом к миру» поспособствовала лечению десятков тысяч маленьких пациентов с черепно-лицевыми пороками по всему Вьетнаму.

Это решение, по словам Кэтрин, основано на подходе «дай удочку вместо рыбы». Вместо того, чтобы отправлять детей за границу, тратя на это огромные деньги, организация направляет вьетнамских врачей в ведущие медицинские центры мира для изучения хирургических методов и методов лечения черепно-лицевых деформаций. На сегодняшний день она направила более 100 вьетнамских врачей на обучение в ведущие больницы Великобритании, Канады, США и Австралии.



Исполнительный директор организации «Лицом к миру» Кэтрин Кэндел. Фото: Хай Ван/ВИА

Кэтрин Кэндел (слева) и директор компании Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC) Ле Нгок Чи подписывают соглашение о стратегическом сотрудничестве в 2019 году. Фото: Архив «Лицом к миру»

Кроме того, с 2018 года «Лицом к миру» ежегодно отправляет во Вьетнам две группы врачей, которые обучают вьетнамских врачей выполнять черепно-лицевые операции, проводя их вместе с вьетнамскими коллегами. Организация также делает упор на телемедицину как на часть своей стратегии обучения, заключив партнерское соглашение с компанией Teledoc (онлайн-приложение для врачей) о разработке платформы InTouch Health. Эта технология позволяет вьетнамским врачам связываться с ведущими мировыми экспертами в области хирургии и обучаться у них без необходимости выезжать за границу.

На данный момент «Лицом к миру» проспонсировала телемедицинское оборудование и технологии на общую сумму 2,4 млн фунтов (3,12 млн долларов США) для нужд хирургических центров во Вьетнаме. Также организация сотрудничает с 3 больницами во Вьетнаме, включая госпиталь «Хонгнгок», Военный госпиталь № 108 и Больницу вьетнамско-германской дружбы («Вьет-Дык»). В конце 2018 года в Военном госпитале № 108 был создан первый во Вьетнаме центр черепно-лицевой и пластической хирургии. Ожидается, что после 8 лет работы данный центр будет лечить не менее 60% всех детей с врожденными черепно-лицевыми аномалиями во Вьетнаме.

«Лицом к миру» также проспонсировала покупку мониторов для расчета индекса выживаемости для вьетнамских больниц во время вспышки падемии COVID-19. Фото: Архив «Лицом к миру»

Доктор Кристофер Форрест работает совместно с группой врачей Военного госпиталя № 108, ноябрь 2019 г. Фото: Архив «Лицом к миру»

Участник группы врачей «Лицом к миру», черепно-лицевой хирург Кристофер Форрест, заведующий отделением пластической хирургии Детской больницы Торронто (Канада), осматривает детей во время командировки во Вьетнам в ноябре 2019 г. Фото: Архив «Лицом к миру»

Улыбка маленькой девочки после успешной операции в Военном госпитале № 108. Фото: Архив «Лицом к миру»

Планируется, что в течение следующих 5 лет «Лицом к миру» окажет поддержку вьетнамским врачам в проведении около 40 тыс. операций для детей с черепно-лицевыми деформациями. Организация также планирует отправить 200 вьетнамских врачей за границу на обучение, одновременно продолжая оказывать спонсорскую помощь в приобретении медицинского оборудования и технологий для телемедицины. Правительство Вьетнама высоко оценило усилия «Лицом к миру», а президент Вьетнама наградил Кэтрин Кэндел Орденом дружбы. По мимо этого, премьер-министр Великобритании наградил ее премией Points of Light («Точки света») в 2017 году. Данная премия отмечает вклад отдельных лиц и волонтерских организаций, помогающих добиться положительных перемен в обществе.

В долгосрочной перспективе «Лицом к миру» надеется, что Вьетнам станет учебным центром черепно-лицевой хирургии в Юго-Восточной Азии, играя важную роль в поддержке обучения врачей для стран региона, также как Великобритания, США и Канада поддерживают Вьетнам. Кэтрин считает, что Вьетнам полностью соответствует требованиям, предъявляемым к региональному центру черепно-лицевой хирургии. Кроме того, квалификация врачей из Военного госпиталя № 108 и больницы «Вьет-Дык» официально признана Королевским колледжем хирургов в Великобритании. Это означает, что уровень подготовки сотрудников данных вьетнамских больниц эквивалентен уровню ведущих больниц Великобритании.



Врачи организации «Лицом к миру» осматривают детей в больнице «Вьет-Дык» во время командировки в 2018 году. Фото: Архив «Лицом к миру»

Вьетнамские и британские врачи проводят челюстно-лицевую хирургию в больнице «Вьет-Дык» в 2019 году. Фото: Архив «Лицом к миру»

Канадские и вьетнамские врачи проводят операцию в Военном госпитале № 108 в ноябре 2019 года. Фото: Архив «Лицом к миру»

Кэтрин поделилась воспоминаниями о новорожденном ребенке, которого она встретила. Девочке было всего около 6 месяцев, но у нее уже было настолько деформированное лицо, что обычные люди не смели на нее смотреть. Операция, проведенная вьетнамскими и иностранными врачами, сотворила чудо, превратив ее в прелестную маленькую девочку. «Это прекрасное чувство, когда видишь, как ребенок интегрируется в общество», — сказала Кэтрин.

По ее словам, дети страдают от ужасных уродств, но любовь семьи является мотивацией для осуществления миссии организации «Лицом к миру» во Вьетнаме. Она продолжит добиваться успехов, чтобы нести надежду и счастье детям из малообеспеченных семей и их семьям./.

Текст: Минь Кхоп – Фото: Архив

