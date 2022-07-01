Уличный фестиваль «Цвета культуры 2022» в Хюэ

Десятки тысяч туристов и жителей города Хюэ вышли на улицы, чтобы окунуться в оживленную атмосферу уличного фестиваля «Цвета культуры 2022». Им предоставилась возможность насладиться впечатляющими выступлениями местных и иностранных артистов.
В рамках Фестиваля Хюэ 2022 в период с 26 по 28 июня проходил уличный фестиваль на тему «Цвета культуры». На три дня уличный фестиваль, участие в котором приняли коллективы из России, Бразилии и различных городов Вьетнама, погрузил людей в мир искусства.
Уличные представления привлекли большое количество зрителей, создав яркую и живую атмосферу по всему городу Хюэ.
Уличный фестиваль стал одним из самых главных событий, ожидаемых публикой. Также он поспособствовал популяризации Фестиваля Хюэ и подтвердил ценность культурного наследия города и страны.
Оживленная атмосфера уличного фестиваля «Цвета культуры 2022» на мосту Чыонгтиен. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Десятки тысяч туристов и жителей города Хюэ вышли на улицы, чтобы окунуться в оживленную атмосферу уличного фестиваля «Цвета культуры 2022». Фото: Конг Дат/ИЖВ
Танец в исполнении российского коллектива. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Цвета воздушных змеев. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Музыкально-танцевальная группа из Даклака. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Артист дует в рог. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Парад старых автомобилей. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Жители Хюэ фотографируются с российскими артистами. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Танцоры фламенко. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Иностранный турист участвует в уличном фестивале. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Хип-хоп группа. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Танец дракона. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Забавный клоун. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Бразильские артисты. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Выступление артистов с северо-западной части страны. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Артисты с северо-западной части страны. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Молодая женщина из Хюэ. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ
Иностранные туристы участвуют в уличном фестивале. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ
Парадное шествие по улице Хунгвыонг. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Иностранные туристы наслаждаются атмосферой с балкона своего отеля. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ
Текст и фото: Тхань Хоа и Конг Дат
Перевод: Ча Да