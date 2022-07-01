Уличный фестиваль «Цвета культуры 2022» в Хюэ

В рамках Фестиваля Хюэ 2022 в период с 26 по 28 июня проходил уличный фестиваль на тему «Цвета культуры». На три дня уличный фестиваль, участие в котором приняли коллективы из России, Бразилии и различных городов Вьетнама, погрузил людей в мир искусства.

Уличные представления привлекли большое количество зрителей, создав яркую и живую атмосферу по всему городу Хюэ.

Уличный фестиваль стал одним из самых главных событий, ожидаемых публикой. Также он поспособствовал популяризации Фестиваля Хюэ и подтвердил ценность культурного наследия города и страны.

Оживленная атмосфера уличного фестиваля «Цвета культуры 2022» на мосту Чыонгтиен. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Десятки тысяч туристов и жителей города Хюэ вышли на улицы, чтобы окунуться в оживленную атмосферу уличного фестиваля «Цвета культуры 2022». Фото: Конг Дат/ИЖВ

Танец в исполнении российского коллектива. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Цвета воздушных змеев. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Музыкально-танцевальная группа из Даклака. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Артист дует в рог. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Парад старых автомобилей. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Жители Хюэ фотографируются с российскими артистами. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Танцоры фламенко. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Иностранный турист участвует в уличном фестивале. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Хип-хоп группа. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Танец дракона. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Забавный клоун. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Бразильские артисты. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Выступление артистов с северо-западной части страны. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Артисты с северо-западной части страны. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Молодая женщина из Хюэ. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Иностранные туристы участвуют в уличном фестивале. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Парадное шествие по улице Хунгвыонг. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Иностранные туристы наслаждаются атмосферой с балкона своего отеля. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Текст и фото: Тхань Хоа и Конг Дат

Перевод: Ча Да



