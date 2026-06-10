Форум будущего АСЕАН – 2026
Укреплять и развивать вьетнамско-камбоджийские отношения, выводя их на новый уровень
Премьер-министр Хун Манет с удовлетворением отметил всестороннее развитие камбоджийско-вьетнамских отношений, приносящее пользу народам обеих стран, особенно в области взаимосвязанности экономик Вьетнама и Камбоджи, а также Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, развития инфраструктуры, туризма, торговли, сельского хозяйства, промышленности и других сфер сотрудничества. Он подтвердил, что Камбоджа вместе с Вьетнамом будет сохранять, укреплять и развивать отношения между двумя странами, выводя их на новый уровень и передавая это наследие будущим поколениям.
Премьер-министр Хун Манет подчеркнул, что Камбоджа придаёт большое значение дальнейшему развитию и углублению камбоджийско-вьетнамских отношений; подтвердил готовность тесно координировать действия с Вьетнамом для эффективной реализации договорённостей между руководством КПВ и НПК, особенно итогов встречи между Политбюро КПВ и Постоянным комитетом НПК, а также встречи руководителей трёх партий Вьетнама, Камбоджи и Лаоса в феврале 2026 года.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам приветствовал Премьер-министра Хун Манета во Вьетнаме и на Форуме будущего АСЕАН; поздравил Камбоджу с достижениями в социально-экономическом развитии под руководством НПК во главе с её Председателем Хун Сеном и Правительства Камбоджи во главе с Премьер-министром Хун Манетом; отметил высокий уровень доверия камбоджийского народа к НПК и правительству, а также постоянное улучшение уровня жизни населения страны.
Генеральный секретарь, Президент государства подтвердил, что Вьетнам неизменно поддерживает дело строительства и развития Камбоджи; подчеркнул важное значение отношений между двумя партиями и двумя государствами, а также между тремя партиями и тремя странами - Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом, назвав их ценным достоянием трёх государств; предложил эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, включая встречи трёх премьер-министров, трёх министров обороны, трёх министров общественной безопасности и трёх министров иностранных дел.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам высоко оценил результаты переговоров между Премьер-министром Хун Манетом и Премьер-министром Ле Минь Хынгом, в ходе которых были определены направления и меры по развитию сотрудничества во всех сферах, особенно в области всесторонней взаимосвязанности между двумя странами.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выразил удовлетворение углублением сотрудничества между двумя странами, особенно отношениями между КПВ и НПК, где основой служит политическое доверие, сотрудничество в области обороны и безопасности остаётся прочной опорой, двусторонняя торговля демонстрирует высокие темпы роста, взаимодействие молодёжи становится всё более разнообразным, а лица вьетнамского происхождения в Камбодже ведут всё более стабильную жизнь и вносят вклад в развитие страны проживания. Стороны подчеркнули руководящую роль партий в определении стратегических ориентиров двусторонних отношений и в координации деятельности правительств, министерств и ведомств по реализации достигнутых результатов; отметили стратегическое значение отношений между двумя партиями и двумя государствами, а также между тремя партиями и тремя странами - Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом - в новых условиях; обменялись взглядами на роль науки и технологий в экономическом развитии и подтвердили приоритетность повышения качества сотрудничества между двумя и тремя странами.
Стороны договорились провести на высоком уровне мероприятия по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (24 июня 1967 года - 24 июня 2027 года); продолжать развивать народную дипломатию, усиливать просветительскую и информационно-разъяснительную работу о значении и исторической ценности двусторонних отношений, чтобы молодое поколение двух стран ещё больше укрепляло чувство ответственности за сохранение и развитие этих отношений. Стороны также подчеркнули важность расширения связей между молодёжью Вьетнама и Камбоджи, а также Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, эффективно используя Программу подготовки молодых руководителей трёх партий Вьетнама, Камбоджи и Лаоса.
По вопросам международной и региональной обстановки стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились тесно сотрудничать и поддерживать друг друга на региональных и международных форумах, особенно в рамках АСЕАН и субрегиона Меконга. Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул роль АСЕАН и важность поддержания мирной и стабильной среды для всех стран региона и мира; подтвердил, что Вьетнам всегда готов к тесной координации и активному участию в общих усилиях АСЕАН, направленных на сохранение мира, стабильности, сотрудничества и развития, укрепление внутриблоковой солидарности и центральной роли АСЕАН. Он также подтвердил поддержку Вьетнамом успешного проведения Камбоджей XX Саммита Международной организации франкофонии в ноябре 2026 года.
По этому случаю То Лам передал приветствия и пожелания здоровья Королю Нородому Сиамони, Королеве-матери Нородом Монинит Сианук, Председателю НПК, Председателю Сената Хун Сену и другим руководителям Камбоджи.