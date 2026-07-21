РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Укрепление рубежей общественного доверия в цифровую эпоху
Масштаб стоящих задач исключительно велик, тогда как информационная среда становится всё более сложной под воздействием «войны за сознание» в киберпространстве. Это требует безотлагательного укрепления единства взглядов в Партии, общественного консенсуса и сохранения доверия народа. В конечном счёте вся деятельность в сфере пропаганды, политического воспитания и работы с народными массами направлена на укрепление самого ценного политического ресурса – доверия народа к Партии, Государству и социалистическому строю. Именно доверие составляет основу позиции народных сердец и выступает важнейшей внутренней движущей силой развития страны.
Если прежде вызовы на идеологическом фронте исходили главным образом от традиционных искажённых и клеветнических трактовок, то сегодня искусственный интеллект и цифровое пространство полностью изменили способы распространения информации. Достоверная и ложная, подлинная и сфальсифицированная информация всё теснее переплетаются. Фейковые новости способны распространяться всего за считанные минуты, тогда как их проверка и опровержение зачастую требуют значительно большего времени. Поэтому борьба на идеологическом фронте уже не носит эпизодического характера и не ограничивается отдельными кампаниями или инцидентами, а ведётся непрерывно – каждый день, каждый час и каждую минуту.
Именно в этих условиях принятие Политбюро Положения № 19-QĐ/TW о политико-идеологической работе в Партии приобретает особое значение. Впервые эта сфера, традиционно считавшаяся трудно поддающейся количественной оценке, получила чёткие целевые ориентиры, критерии оценки и была увязана с конкретной ответственностью каждого партийного комитета и каждого руководителя. И что особенно важно, политико-идеологическая работа должна приносить конкретные результаты, иметь конкретные практические продукты и оцениваться по её реальной эффективности.
Практика показывает, что там, где политико-идеологическая работа ведётся активно и на опережение, ключевые решения Партии получают широкую общественную поддержку. Выборы депутатов Национального собрания XVI созыва и народных советов всех уровней прошли успешно при явке избирателей 99,68%, что отражает доверие граждан и их высокую ответственность в отношении важнейших решений, определяющих развитие страны.
Проведение всенародных конференций по изучению и реализации важнейших резолюций Партии стало не только формой доведения их содержания, но и масштабной политической кампанией, способствовавшей быстрому воплощению духа этих документов в жизнь. Отдел ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами завершил подготовку 13 из 26 проектов, а также представил на рассмотрение Политбюро и Секретариата ЦК материалы, на основе которых были приняты восемь важных документов, включая Положение № 19-QĐ/TW.
Эти результаты свидетельствуют не только об исключительно большом объёме выполненной работы, но и о качественном переходе политико-идеологической работы от реагирования на отдельные вопросы к стратегическому консультированию и сопровождению процесса принятия решений, тесно увязанному с задачами развития страны.
Практика также показывает, что там, где официальная информация предоставляется с опозданием или избегаются вопросы, вызывающие повышенный общественный интерес, неизбежно возникает информационный вакуум, который быстро заполняется фейковыми новостями и недостоверной информацией. Поэтому сегодня требуется не только оперативнее вести информационно-разъяснительную работу, но и точнее прогнозировать развитие ситуации; не только своевременно опровергать ложную информацию, но и заблаговременно предоставлять достоверные и проверенные сведения, формируя надёжный информационный поток, способный направлять общественное мнение.
Цифровая трансформация становится одним из ключевых направлений прорыва в деятельности Отдела ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами. Формирование цифровой экосистемы, начальное внедрение технологий искусственного интеллекта, а также создание цифровой карты, позволяющей выявлять «проблемные зоны» в сфере общественных настроений и идеологической работы, способствуют повышению эффективности прогнозирования, раннего предупреждения и оперативного реагирования на возникающие вызовы. К настоящему времени 97,62% членов Партии регулярно используют электронную «Книгу члена Партии», а 100% партийных организаций осуществляют регистрацию партийных собраний, представление отчётности и оценку качества партийной работы через электронную систему.
Однако технологии – лишь инструмент. Главным фактором по-прежнему остаётся человек. Ни одна цифровая платформа не способна заменить близость к народу, глубокое понимание его чаяний и личную ответственность руководящих кадров, основанную на принципе служения собственным примером. Чтобы сохранить общественное доверие, каждый руководящий работник должен прежде всего говорить правду, действовать правильно и добиваться реальных результатов, чтобы народ видел это, доверял, поддерживал проводимый курс и был готов идти вместе с Партией и Государством. Когда политические установки воплощаются в конкретные результаты, ложная и искажённая информация лишается почвы для распространения.
Как подчеркнул член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Чинь Ван Кует: «Именно доверие является последним рубежом обороны, той "запретной зоной", которую не должна пересечь ни одна враждебная сила».
Это требует обновления методов руководства в цифровую эпоху. Современный подход предполагает отказ от исключительно реактивной модели действий. Важно заранее понимать настроения и ожидания общества, прогнозировать изменения общественного мнения и своевременно устранять причины, способные подорвать доверие граждан. Иными словами, речь идёт о переходе от простого управления информацией к проактивному управлению общественным доверием.
Если смотреть шире, то необходимость обновления политико-идеологической работы сегодня обусловлена не только изменениями в информационной среде, но и самой стратегической целью развития страны. Вьетнам движется к достижению двух крупных целей: к 2035 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году – развитым государством с высоким уровнем дохода. Для воплощения этих стратегических устремлений стране необходимы самые разные ресурсы, среди которых особое место занимают единство политической воли, общественный консенсус и доверие народа.
До конца текущего года всей политической системе предстоит приложить максимальные усилия для обеспечения темпов экономического роста на уровне около 11,9%, что позволит выполнить поставленные задачи развития. Каждое важное политическое решение должно своевременно и понятно разъясняться обществу, каждая новая политика – последовательно и эффективно реализовываться, а все вопросы и обеспокоенность граждан – внимательно выслушиваться и решаться уже на низовом уровне. Именно тогда, когда слова будут подкрепляться конкретными делами всей политической системы, будет формироваться общественный консенсус.
Ещё при жизни Президент Хо Ши Мин наставлял: «Если хочешь, чтобы народ любил тебя и поддерживал, нужно всеми силами делать всё, что приносит пользу народу, и всеми силами избегать всего, что причиняет ему вред». И сегодня эти слова остаются основополагающим принципом политико-идеологической работы. Когда вся политика направлена на благо народа, когда народ понимает её, доверяет ей и единодушно претворяет её в жизнь, именно это становится величайшей силой, позволяющей стране преодолеть любые трудности и воплотить в жизнь свои стратегические цели развития.
Там, где сохранено доверие народа, сохранено всё!