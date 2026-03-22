Укрепление российско-вьетнамского сотрудничества в приоритетных сферах

Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Бездетко. Фото: Посольство России во Вьетнаме.

По приглашению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Премьер-министр Правительства Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тьинь возглавит высокопоставленную делегацию Вьетнама с официальным визитом в Российскую Федерацию с 22 по 25 марта.





По этому случаю Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко дал интервью корреспонденту Вьетнамского Информационного Агентства:





Как Вы оцениваете значение и важность предстоящего визита Премьер-министра Правительства Вьетнама в Российскую Федерацию на фоне позитивного развития двусторонних отношений?





Между нашими странами налажен регулярный и доверительный политический диалог на всех уровнях, включая высший. Это является важным фактором, способствующим устойчивому развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства России и Вьетнама в различных сферах.





Мы удовлетворены динамичным развитием двусторонних отношений и высоко оцениваем визит в Российскую Федерацию в феврале текущего года члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунга в качестве специального посланника Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама.





Мы также отмечаем успешный визит во Вьетнам Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.В. Куренкова. В рамках данного визита стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в обеспечении безопасности населения, мониторинге пожарной безопасности на стратегических энергетических и транспортных объектах, ликвидации сложных пожаров, реагировании на чрезвычайные ситуации, включая радиационные инциденты и стихийные бедствия.





Мы рассматриваем визит Премьер-министра Правительства Вьетнама в Российскую Федерацию как логичное продолжение двусторонних контактов последнего времени.





Мы ожидаем, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в приоритетных областях. Соответствующие министерства и ведомства активно готовятся к подписанию пакета документов о сотрудничестве в различных сферах, при этом особое внимание уделяется энергетике. Визит проходит в рамках «Года российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования», и, как я уверен, это найдёт отражение в повестке предстоящих встреч и переговоров.





В условиях нестабильной мировой обстановки, что, по Вашему мнению, необходимо предпринять Вьетнаму и России для продвижения двустороннего сотрудничества во всех сферах?





Российско-вьетнамские отношения основаны на прочном фундаменте дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Их последовательное укрепление отвечает коренным интересам народов двух стран и не зависит от временных колебаний международной обстановки.





Мы рассчитываем, что предстоящие договорённости придадут дополнительный импульс сотрудничеству в различных областях, прежде всего в экономике. Взаимодействие осуществляется на основе Комплексного плана действий, подписанного в 2025 году на период до 2030 года. Данный документ включает дорожные карты по торговле и инвестициям, энергетике, транспорту, финансово-банковской сфере, сельскому хозяйству и другим направлениям. Реализацию плана будет обеспечивать Межправительственная российско-вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.





В ходе визита стороны обсудят возможности углубления сотрудничества в приоритетных областях, включая реализацию новых крупных проектов, которые создадут основу для долгосрочного взаимодействия в будущем.





Какие направления сотрудничества в настоящее время находятся в центре внимания двух стран?





Наши страны связывают давние узы дружбы и глубокое взаимопонимание. Мы вместе боролись за свободу и независимость, вместе учились и строили.





Яркими примерами прочных связей являются совместное предприятие «Вьетсовпетро», успешно работающее более четырёх десятилетий на континентальном шельфе Вьетнама, мост Тханглонг через реку Хонг в Ханое, известная гидроэлектростанция Хоабинь. Тысячи советских специалистов трудились на этих объектах, оказывая помощь и передавая опыт вьетнамским партнёрам.





При поддержке Советского Союза, а затем Российской Федерации во Вьетнаме практически «с нуля» были созданы многие отрасли национальной экономики. Однако главным нашим богатством являются люди. Десятки тысяч граждан Вьетнама получили образование в советских и российских вузах. Многие из них стали учёными, писателями, деятелями искусства, предпринимателями, государственными деятелями, высокопоставленными чиновниками и офицерами. Они внесли значительный вклад в развитие своей страны и активно способствуют укреплению российско-вьетнамского сотрудничества.





Именно поэтому мы придаём особое значение развитию сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров, рассматривая его как одну из ключевых задач укрепления всеобъемлющего стратегического партнёрства. Пользуясь случаем, приглашаю молодёжь Вьетнама активно участвовать в совместных образовательных программах, олимпиадах и международных конкурсах, организуемых Россией, а также рассмотреть возможность обучения в ведущих российских университетах.





Мы также уделяем большое внимание развитию сотрудничества в сфере энергетики (включая атомную энергетику и нефтегазовую отрасль), науки и технологий, культуры и туризма. В этих областях у наших стран уже есть прочная база и многолетний успешный опыт взаимодействия. Мы намерены и далее искать новые точки роста в российско-вьетнамских отношениях в интересах народов двух стран, а также во имя мира и общего процветания.





Благодарим Посла Геннадия Бездетко!