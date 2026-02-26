Укрепление духовного внутреннего потенциала страны на новом этапе развития

25 февраля в Ханое Секретариат ЦК КПВ провёл общенациональную конференцию по изучению, обучению, усвоению и организации выполнения Резолюции № 79-NQ/TW Политбюро о развитии государственного сектора экономики и Резолюции № 80-NQ/TW Политбюро о развитии вьетнамской культуры.

Общий вид конференции. (Фото: ВИА)

Это очень важная конференция, организованная в очном формате в зале Зиенхонг здания Национального собрания с одновременным подключением в онлайн-формате к 27 284 точкам доступа в центральных органах, провинциях, городах, общинах, кварталах, особых зонах, партийных организациях в армии, органах общественной безопасности и на предприятиях, при участии более 2 млн делегатов.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в конференции и выступил с руководящей речью.

Национальная опора в новую эпоху

Выступая с руководящей речью на конференции, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам чётко отметил, что две новые резолюции дополняют ряд крупных политических решений Партии, сформированных на основе глубокого обобщения практики и развития теоретического мышления в условиях вступления страны в новый этап развития, с целью одновременно решить две основополагающие задачи - усилить материальный внутренний потенциал и укрепить духовный внутренний потенциал; подтвердить решимость строить независимую, самостоятельную, динамичную и эффективную экономику в сочетании с углублённой международной интеграцией, а также развивать передовую вьетнамскую культуру, проникнутую национальной самобытностью.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает на конференции. (Фото: ВИА)

Подчеркнув, что государственный сектор экономики должен вносить прорывной вклад в укрепление потенциала национальной самостоятельности, обеспечивать поддержание стабильности и своевременное вмешательство при возникновении системных рисков, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам потребовал, чтобы на новом этапе государственный сектор экономики будет действительно конкретизирован в виде 5 опор. Во-первых, это опора экономической безопасности и экономического суверенитета. Государственный сектор экономики должен удерживать и обеспечивать контроль над национальными жизненно важными артериями и каркасом страны, от энергетики, стратегической инфраструктуры, финансово-кредитной сферы, ключевой логистики, данных и важнейших цифровых платформ и т. д. Такой контроль нужен не для монополии, а для обеспечения суверенитета, недопущения зависимости, сохранения инициативы в условиях колебаний и защиты национальных интересов в любых ситуациях, а также для создания эффекта распространения на всю экономику.

Во-вторых, это опора регулирования, стабильности и устойчивости к потрясениям. Особенно в период наложения множества шоков, таких как разрывы цепочек поставок, колебания процентных ставок и валютного курса, торговые войны, стихийные бедствия и эпидемии, государственный сектор экономики должен играть роль стабилизатора ключевых рынков, обеспечивать предоставление жизненно важных общественных услуг, поддерживать базовые инвестиции и резервные мощности для своевременного реагирования на системные риски.

В-третьих, это направляющая опора для частного сектора. Сильный государственный сектор экономики нужен не для того, чтобы подавлять, а чтобы стать платформой поддержки, прокладывать путь и придавать импульс частным предприятиям для более глубокого участия в цепочках создания стоимости, развития вспомогательной промышленности и повышения уровня локализации, что позволит сформировать отраслевые кластеры с локомотивами, способными конкурировать на региональном и глобальном уровнях. Если государственный сектор экономики будет эффективно выполнять направляющую роль, частный сектор получит надёжную опору для устойчивого роста, а совокупная мощь экономики заметно усилится.

В-четвёртых, это опора лидерства в инновациях и ключевых технологиях. Если государственный сектор экономики силён лишь в капитале и активах, но слаб в технологиях, управлении и кадрах, он не сможет сохранять ведущую роль в новую эпоху. Сегодня ведущая роль измеряется не только масштабом, но и способностью владеть технологиями, проводить стандартизацию по международным нормам, использовать данные как стратегический ресурс, обеспечивать кибербезопасность и современное управление рисками.

В-пятых, это опора стандартов управления и служебной добросовестности в экономике. Государственные предприятия должны быть образцом дисциплины, прозрачности и высочайшей подотчётности.

Генеральный секретарь предложил преобразовать указанные 5 опор в конкретные программы действий с целями, измеримыми показателями, сроками, механизмами контроля и чётко определёнными санкциями. В противном случае ведущая роль государственного сектора экономики останется лишь лозунгом, а стране придётся расплачиваться за это расточительным использованием ресурсов, снижением конкурентоспособности и эрозией общественного доверия.

Укреплять стойкость, дисциплину, доверие и внутреннюю силу нации

Генеральный секретарь подчеркнул, что тезис «Культура должна освещать путь нации» означает культуру, ориентированную на человека, которая является духовной основой, внутренней силой, воплощением вьетнамской мудрости и движущей силой, направляющей развитие нации по пути независимости, самостоятельности и самодостаточности.

Чинь Ван Кует, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, излагает ключевое содержание Резолюции № 80-NQ/TW Политбюро о развитии культуры Вьетнама. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь отметил, что самым серьёзным вызовом для культуры сегодня является не только нехватка ресурсов, но и риск размывания системы ценностей, отклонения от поведенческих норм, распространения словесной агрессии, фейковых и ложных новостей, а также атаки токсичных факторов в киберпространстве. Если своевременно не возродить культуру, мы можем быстро расти в краткосрочной перспективе, но лишимся опоры в долгосрочной. Люди могут стать богаче материально, но беднее в плане норм, самоуважения, гражданской ответственности и стремления к служению.

Генеральный секретарь предложил сосредоточиться на синхронной реализации 5 ключевых задач. Прежде всего необходимо формировать и распространять систему национальных ценностей, систему культурных ценностей и нормы вьетнамского человека новой эпохи; рассматривать создание здоровой культурной среды как основополагающую задачу; делать акцент на образовании и развитии человека, считая это сквозной осью возрождения культуры; развивать культурную индустрию, чтобы культура была одновременно духовной основой, экономическим ресурсом и мягкой силой государства; формировать культуру в политической системе, рассматривая её как корень общественного доверия.

Генеральный секретарь подчеркнул, что две рассматриваемые резолюции, это не просто две параллельные группы задач, а единая структура развития, элементы которой взаимно дополняют и поддерживают друг друга. При этом Резолюция № 79 формирует материальный внутренний потенциал, необходимый для сохранения стабильности страны, удержания контроля над ключевыми макроэкономическими балансами и повышения потенциала национальной самостоятельности. Резолюция № 80 формирует духовный внутренний потенциал для укрепления стойкости, дисциплины, доверия и внутренней силы нации.