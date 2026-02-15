Тэт во Вьетнаме: семейные ритуалы и новогодние традиции

Тэт - традиционный азиатский Новый год, который отмечают во Вьетнаме. Многие обычаи и традиции, связанные с этим праздником, передаются из поколения в поколение.

Традиционный Тэт - культурная самобытность Вьетнама. (Фото: ВИА)





Семейное воссоединение

Новый год (Тэт) – это время семейного единения и почитания предков. В канун Нового года, в ночь на 30-й день последнего месяца, семьи обычно зажигают благовония, приглашая духов предков: бабушек, дедушек и ушедших близких принять участие в праздничной трапезе. Через обряд поклонения предкам они вместе встречают Новый год, укрепляя связь между поколениями.





Поклонение «Онг Конг, Онг Тао»





Поклонение «Онг Конг, Онг Тао» (боги земли и домашнего очага)



На 23-й день последнего месяца по лунному календарю вьетнамцы тщательно убираются на кухне, покупают золотых карпов, вотивную бумажную одежду и деньги для поклонения Онг Конг и Онг Тао. После обряда золотых карпов отпускают на волю, чтобы они сопровождали Онг Конг и Онг Тао на небо, где они докладывают Богу Неба о всех делах семьи за прошедший год.





Приготовление пирогов "баньчынг" и "баньтет"

Квадратный пирог из клейкого риса (баньчынг) на севере и круглый пирог из клейкого риса (баньтет) на юге – это традиционные блюда кухни Тэт. В дни перед Тэтом многие семьи собираются вместе побеседовать и приготовить баньчынг, баньтэт, а затем варить пироги всю ночь, создавая тёплую и уютную атмосферу семейного единения.





Занятие цветами во время Тэта





С наступлением Нового года по лунному календарю вьетнамцы часто покупают декоративные растения, такие как персики, абрикосы и кумкваты, чтобы украсить ими свои дома и пожелать своим семьям удачи, счастья и процветания. Цветы персика и абрикоса символизируют Тэт на севере и юге, а кумкваты только на севере. Кроме того, вьетнамцы также покупают хризантемы, орхидеи, герберы и другие цветы для украшения дома.





Поднос с пятью видами фруктов









Поднос с пятью видами фруктов, размещённый на алтаре предков в дни Тэта, выражает глубокое уважение к небу, земле и предкам, а также является символом пожелания мира, удачи, счастья, здоровья и процветания в новом году. В зависимости от региона, для украшения подноса используются различные виды фруктов.

Уборка дома





В преддверии Тэта вьетнамцы убирают дома и стирают вещи, чтобы вымести неудачи прошедшего года из дома и подготовиться к встрече нового года, полному удачи и процветания. Посещение могил предков До праздника все члены семьи вместе посещают могилы предков и убирают с них наросшие растения. Это популярная традиция вьетнамцев, отражающая уважение к предкам и ушедшим.





Последняя трапеза года (церемония прощания со старым годом)





В последний день уходящего года по лунному календарю вьетнамцы готовят предновогоднюю еду, в готовке которой помогают все члены семьи. После подготовки праздничная трапеза размещается на алтаре, чтобы пригласить духов и предков отпраздновать Тэт вместе с семьёй. Последняя трапеза года также символизирует прощание старого года и подготовку к встрече нового.





Новогодняя ночь





Новогодняя ночь – это момент, которого многие с нетерпением ждут во время праздника Тэт. Это время перехода от старого года к новому, момент соединения неба и земли. В новогоднюю ночь обычно проходят увлекательные мероприятия, такие как музыкальные выступления, фейерверки, посещение храмов и сбор символических веточек на удачу.





Посещение пагод, обрывание весенних веток





В первые дни нового года вьетнамцы посещают пагоды для того, чтобы помолиться о счастье и успехе, а также собирают первые весенние ростки и ветки, чтобы принести удачу в дом.





Первый гость (сондат)





Согласно вьетнамским традициям, первый гость, переступивший порог дома после наступления нового года, приносит удачу. Часто семьи приглашают для этого человека с подходящей судьбой.





Поздравление с Тэтом Поздравление с Тэтом и «счастливые деньги» (лиси)





В дни Тэта вьетнамцы поздравляю родственников и друзей. По традиции 1 января по лунному календарю дети и внуки поздравляют своих бабушек, дедушек и родителей, желая им долголетия и здоровья. В ответ дедушки, бабушки и родители дарят им конвертики со «счастливыми деньгами», желают им здоровья, удачи в учёбе и радости в жизни в новом году.