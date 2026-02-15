Тэт Бинь Нго 2026 во всех уголках Вьетнама

Тэт Бинь Нго 2026 (Лунный Новый год) уже близко — новая весна, наполненная особым смыслом, когда вся страна проявляет единство и высокую решимость воплотить в жизнь Резолюцию XIV съезда КПВ посредством самых конкретных и практических действий.

Решимость всей политической системы превратить Резолюцию XIV съезда в реальные действия

Отвечая на вопросы ВИА после успешного завершения XIV съезда КПВ в конце января 2026 года, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подтвердил решимость всей политической системы превратить Резолюцию XIV съезда в реальные действия, чтобы в кратчайшие сроки добиться ощутимых результатов, которые народ сможет увидеть и которыми сможет воспользоваться.









«…Съезд призывает всю Партию, весь народ, всю армию в стране и наших соотечественников за рубежом развивать дух патриотизма, гражданскую ответственность и стремление к развитию; каждое ведомство, каждая организация и каждый человек должны незамедлительно приступить к конкретной работе, внося вклад в ежедневное развитие страны; в ежедневное благополучие и счастье народа; и в укрепление Вьетнама с каждым днём…" - сказал Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, выступая на XIV съезде КПВ.





Генсекретарь отметил, что воплощение в жизнь Резолюции XIV съезда является центральной и сквозной задачей всей Партии, всего народа и всей армии в новом сроке полномочий. Необходимо решительно перейти от этапа принятия резолюций к их практической реализации, измеряя результаты реальной эффективностью, тем самым способствуя быстрому и устойчивому развитию страны на новом этапе. Он потребовал, чтобы действия и ответственность каждой отрасли, каждого уровня управления, каждого кадра и партийца отличались авангардностью, примерностью и готовностью самоотверженно служить высокой цели Партии — ради счастливой и обеспеченной жизни народа.





В целях практической реализации Резолюции XIV съезда в духе, обозначенном Генсекретарём, партийные и государственные органы, Отечественный фронт Вьетнама и общественно-политические организации одновременно развернули многочисленные мероприятия по поддержке малоимущих и трудящихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в преддверии Тэта Бинь Нго. Правительство приняло Резолюцию № 418/NQ-CP о выделении дополнительно 2 513 млрд донгов из центрального бюджета для передачи местным властям на вручение подарков от имени Партии и Государства в честь XIV съезда и по случаю Тэта Бинь Нго 2026 года лицам, имеющим заслуги перед революцией, получателям социальной помощи, социальным пенсионерам и уязвимым категориям населения.





В резолюции подчёркивается необходимость тщательной подготовки условий для того, чтобы народ мог безопасно, здорово и экономно встретить и провести Тэт Бинь Нго 2026 года, создавая атмосферу воодушевления и мощный импульс для всей Партии, всего народа и всей армии к успешному выполнению Резолюции XIV съезда уже с первых месяцев 2026 года. Следует организовать надлежащие визиты, поздравления и поддержку ветеранов революции, матерей-героинь Вьетнама, инвалидов войны и труда, семей павших героев, семей, имеющих заслуги перед революцией, семей льготных категорий, представителей интеллигенции, деятелей культуры и искусства, авторитетных лиц среди национальных меньшинств, выдающихся религиозных деятелей, подразделений вооружённых сил, а также дежурных сил, несущих службу в период Тэта на границе, островах, в отдалённых и труднодоступных районах… — чтобы каждая семья и каждый гражданин смогли радостно встретить весну и Тэт. Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама издал План № 96/KH-MTTW-BTT о посещении и вручении 30 000 подарочных наборов малоимущим, рабочим и лицам, находящимся в особо трудных условиях, по случаю Тэта Бинь Нго на общую сумму 750 млрд донгов, выделенных из Центрального фонда «Ради бедных» и других мобилизованных источников.





По всей стране многие малоимущие семьи, льготные категории граждан и лица, имеющие заслуги перед Родиной, особенно жители пострадавших от наводнений районов Центрального Вьетнама и Центрального нагорья, встречают традиционный Новый год в новых, просторных и тёплых домах в атмосфере единения. Благодаря решительным указаниям Правительства, активному и инициативному участию различных ведомств, уровней власти и местных органов, а также эффективной поддержке со стороны сообщества, предприятий, организаций и частных лиц, все 34 759 домов, повреждённых в результате проливных дождей и наводнений в провинциях Центрального Вьетнама и Центрального нагорья, были заново построены или отремонтированы, удовлетворяя насущные жилищные потребности пострадавшего населения.





“Необходимо решительно завершить ремонт и строительство жилья, чтобы принести людям радость и счастье… Партийные комитеты и органы власти всех уровней должны понимать, что это не просто политическая задача или обычная обязанность, а веление сердца, обращённое от сердца к сердцу…" - Премьер-министр Фам Минь Тьинь





Подчеркнул Премьер-министр Фам Минь Тьинь 10 декабря 2025 года, ускоряя реализацию «кампании Куанг Чунг» по стремительному восстановлению и строительству жилья для семей, чьи дома были разрушены, смыты или серьёзно повреждены в результате тайфунов и наводнений.





Не только оказывая помощь в ремонте и строительстве новых домов, отрасли, органы власти всех уровней, местные администрации, предприятия и частные лица объединили усилия, чтобы поддержать малоимущих и уязвимые категории населения в преддверии Тэта конкретными и практическими делами — вручением подарков, праздничных денежных конвертов «ли си», риса и товаров первой необходимости. Хотя эти подарки не были большими по стоимости, они были наполнены теплом и заботой, вдохновляя бедные семьи стремиться к лучшей жизни и встречать Новый год в атмосфере уюта и радости. Улыбки сквозь слёзы, новые дома с ещё свежим запахом извести стали особым символом Тэта Бинь Нго 2026 для жителей, тяжело пострадавших от штормов и наводнений в 2025 году.





“…Я никогда не думал, что так скоро снова обрету крышу над головой, чтобы вместе с женой и детьми встретить Новый год" - сказал Хо Ван Винь, коммуна Западный Чабонг, провинция Куангнгай.





Взволнованно поделился с журналистами Хо Ван Винь (коммуна Западный Чабонг, провинция Куангнгай) после того, как его семья переехала в новый дом, построенный после исторического наводнения в конце 2025 года. Он выразил искреннюю благодарность властям и силам поддержки за помощь в обеспечении долгосрочной стабильности жизни его семьи.













Подобные чувства испытал и Во Чонг Данг из коммуны Хоатхинь (провинция Даклак), который не скрывал эмоций, получив новый дом, переданный в рамках кампании «Куанг Чунг».





“Это особенная весна для нашей семьи. Государство позаботилось о новом доме… Я думал, что в Тэт Бинь Нго нескольким поколениям нашей семьи придётся встречать Новый год в палатке и даже не смел мечтать о настоящем доме… Когда военные стремительно построили новый дом и передали его нам в начале 2026 года, я действительно расплакался от счастья и радости" - Во Чонг Данг из коммуны Хоатхинь, провинция Даклак





Новым элементом программы «Тёплый Тэт в каждый дом» в 2026 году стало проведение на уровне коммун Недели «Тэт милосердия», которая одновременно прошла по всей стране с 2 по 9 февраля. В её рамках были организованы такие практические и значимые мероприятия, как «Благотворительный тэтовский рынок», совместное приготовление традиционных новогодних пирогов из клейкого риса «бань чынг», народные игры, создававшие пространство для сплочения общин и приближавшие праздничную поддержку к людям на самом базовом уровне. Благодаря этому движению дух взаимопомощи и солидарности получил мощный импульс и широкое распространение в обществе, одновременно мобилизуя материальные ресурсы для поддержки малоимущих, льготных семей и уязвимых групп населения, чтобы они могли тепло и в кругу близких встретить традиционный Новый год.









Несмотря на то что в 2026 году страна по-прежнему сталкивается со многими вызовами и непредсказуемыми рисками, каждый гражданин Вьетнама сохраняет оптимизм, устремлённость в будущее и неустанные усилия ради мирной, развивающейся и процветающей страны в новую эпоху.









Опираясь на достижения более чем 40 лет политики обновления («Доймой») и на положения Резолюции XIV съезда, каждый гражданин твёрдо верит, что под руководством Партии и при единстве всего народа 2026 год станет годом прорывного продвижения на пути развития и интеграции, а страна продолжит преодолевать все трудности и вызовы, добиваясь значительных и устойчивых успехов.



