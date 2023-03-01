Тхай Ким Лан: дом там, где сердце

После более чем 50 лет жизни и работы в Германии Тхай Ким Лан последовала зову своего сердца и вернулась в свой родной город Хюэ. Решение было принято не только из-за ностальгии и тоски по поэтической реке Хыонг, но и из-за страсти человека, желающего внести свой вклад в сохранение и популяризацию традиционных культурных ценностей Хюэ.

Г-жа Лан сказала, что когда она была молодой студенткой, обучавшейся за рубежом, у нее имелось сильное желание достичь успехов в учебе. Это стремление было обусловлено не жаждой славы, денег или высокого авторитета, а желанием развивать страну. Г-жа Лан уехала учиться в Германию в 1965 году, затем стала профессором сравнительной философии Востока и Запада в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене после защиты докторской диссертации по философии. Она занимала эту должность более 30 лет.

Годы, посвященные учебе, позволили ей стать уважаемым профессором вьетнамской философии на Родине всемирно известных философов, таких как Иммануил Кант, Георг Вильгельм Фридрих Гегель и Людвиг Андреас Фейербах. «Оглядываясь назад, могу сказать, что мои амбиции и идеалы в то время казались горячей мечтой юности, но такая мечта питала мою академическую преданность и дух», — сказала г-жа Лан.

Владелица «Сказки Лан Вьен» и Музея древней керамики реки Хыонг г-жа Тхай Ким Лан. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Ее коллекция насчитывает 5000 древних керамических артефактов, извлеченных из реки Хыонг. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Церемония открытия Музея древней керамики на реке Хыонг. Фото: Архив Ким Лан

Министр образования и подготовки кадров Нгуен Ким Сон посещает Музей древней керамики на реке Хыонг, созданный г-жой Лан. Фото: Архив Ким Лан

Выставка г-жи Ким Лан во время Недели фестивалей в Хюэ-2022. Фото: Архив Ким Лан

Начальник Управления культуры и туризма провинции Тхыатхиен-Хюэ Фан Тхань Хай посещает Музей древней керамики на реке Хыонг, созданный г-жой Лан. Фото: Архив Ким Лан

Г-жа Ким Лан и ее друзья из USAID. Фото: Фото: Архив Ким Лан



Тхай Ким Лан родилась в дворянской семье в Хюэ. В детстве Лан обучалась в престижных школах Хюэ, таких как Куокхаук и Донгхань, где «качество Хюэ» наложило на нее глубокий отпечаток. Возможно, именно поэтому ученый из Хюэ Нгуен Дак Суан однажды заметил, что «Тхай Ким Лан — типичная женщина из Хюэ». Тем временем ученый Быу И описал ее как «образец современной женщины, способной поддерживать традиционные ценности».



Г-жа Лан стала одной из первых зарубежных вьетнамских интеллектуалов, вернувшихся во Вьетнам вскоре после окончания войны с США. Дома она основала Немецко-вьетнамскую ассоциацию дружбы и призвала Германию к инвестициям, как только будет снято эмбарго с Вьетнама. С тех пор она много раз возвращалась во Вьетнам, каждый раз с разными проектами.



В 2001 году г-жа Лан вернулась, чтобы помочь театру Даотан (Биньдинь) восстановить старинную пьесу «Лодить», утерянную в 1975 году. Это первая в истории классическая опера туонг (классическая вьетнамская драма). Туонг вдохновлена французской литературой и считается образцом адаптации европейских театральных произведений на вьетнамской сцене туонг. В 2002 году, также благодаря г-же Лан, театр Даотан привез эту пьесу в Германию, где ставил ее 2 недели подряд, вызвав большой резонанс у немецкой публики. В 2005 году г-жа Лан была награждена премией Дао Тана за вклад в сохранение и популяризацию национальной культуры.

Грациозная женщина из Хюэ Тхай Ким Лан. Фото: Конг Дат/ИЖВ Грациозная женщина из Хюэ Тхай Ким Лан. Фото: Конг Дат/ИЖВ Посадка дерева неу во время Тета в садовом домике «Сказки Лан Вьен». Фото: Архив Ким Лан Тхай Ким Лан с друзьями в «Сказке Лан Вьен». Фото: Архив Ким Лан Г-жа Лан увлечена исследованием и сохранением традиционных культурных ценностей Хюэ. Фото: Архив Ким Лан Профессор Тхай Ким Лан делится интересными историями о культуре с иностранными друзьями. Фото: Архив Ким Лан Г-жа Лан готовит традиционные блюда Хюэ, чтобы угостить своих гостей. Фото: Архив Ким Лан

Будучи ученым с обширными знаниями в области немецкой философии и литературы, проникнувшимся вьетнамской культурной мыслью, профессор Лан перевела на вьетнамский язык многочисленные ценные немецкие литературные и философские произведения, а также классические вьетнамские литературные произведения на немецкий язык для расширения культурного обмена между двумя странами.



В последние годы профессор Лан стала чаще возвращаться в Хюэ и уделять больше времени работе, связанной с обучением, исследованиями, сохранением и продвижением традиционных культурных ценностей Хюэ. В настоящее время она ведет мастер-классы по философии в Буддийской академии Хюэ.



В апреле прошлого года г-жа Лан после долгой подготовки открыла Музей древней керамики реки Хыонг в собственном саду «Сказка Лан Вьен» в Хюэ. Это особый музей, в котором собрано и выставлено около 5000 древних керамических артефактов, извлеченных из реки Хыонг. Среди них есть ценные артефакты, относящиеся к периоду до Сахуйнь, примерно 2500 - 3000 лет назад. Это также первый и единственный частный музей во Вьетнаме, посвященный исключительно древним керамическим артефактам, найденным в реке.



Говоря о своих стремлениях, г-жа Лан сказала, что когда-то она лелеяла мечту о создании частного университета, но ей не суждено было сбыться. Ее частный музей можно считать «начальной школой» вьетнамской истории и культуры, передающей знания следующим поколениям.



Возможно, благодаря любви Ким Лан к Хюэ «Сказка Лан Вьен» стала чем-то большим, чем музей. Она стала культурным местом встречи, где его владелица приветствует друзей, разделяющих ее привязанность к Хюэ, и делится с ними интересными историями и идеями о традиционной культуре города./.

Текст: Тхань Хоа - Фото: Конг Дат и архив Ким Лан