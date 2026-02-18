Туристы используют длительные каникулы для встречи Тэта по-своему

Благодаря продолжительным выходным длительностью около 9 дней Лунный Новый год 2026 становится не только временем для встреч с семьёй и друзьями, но и идеальным моментом для знакомства с живописной природой, культурными традициями, атмосферой весенних праздников или для полноценного отдыха в формате туристического путешествия.

Туристы осматривают улицу Хангма (Ханой) в дни Тэта.





Анализируя общую картину туристического сезона Тэта, онлайн-платформа бронирования путешествий Booking.com опубликовала данные поисковых запросов, отражающие интересы туристов на протяжении весенних каникул Бинь Нго 2026 года.



Директор по стране онлайн-платформы Booking.com во Вьетнаме Бранаван Арулджоти отметил: «Сезон Тэта 2026 года демонстрирует заметное разнообразие туристического поведения — от стремления отправляться в поездку заранее, чтобы избежать высокого сезона, до коротких международных маршрутов».



Вьетнамские туристы становятся всё более самостоятельными в планировании путешествий



От ранних выездов во избежание скопления людей до поездок в самый пик праздничного сезона — данные Booking.com свидетельствуют о растущем разнообразии туристического опыта.



По словам директора по стране Booking.com во Вьетнаме Бранаван Арулджоти, будь то стремление посетить регионы с прохладным климатом, такие как Далат, или повышенный интерес к международным направлениям, включая Индию и Японию, очевидно, что вьетнамские туристы всё более осознанно и целенаправленно используют праздничные дни.



В преддверии Тэта большинство вьетнамских туристов искали привычные внутренние курорты. В то же время азиатские международные направления привлекают всё больший интерес благодаря близости и удобству транспортного сообщения.



Среди внутренних направлений Фукуок возглавил список поисковых запросов, поднявшись на три позиции по сравнению с Тэтом 2025 года. Наиболее популярными направлениями незадолго до Тэта стали Фукуок, Дананг, Нячанг, Хошимин, Далат, Ханой, Вунгтау, Муйне, Хойан и Хюэ.



Помимо перечисленных направлений, Кондао — небольшой остров с спокойными пляжами и благоприятной погодой в январе и феврале — также стал одним из любимых мест отдыха перед Тэтом.



В сегменте международного туризма Таиланд остаётся самым популярным зарубежным направлением: сразу четыре города вошли в топ-10 поисковых запросов (Бангкок, Пхукет, Чиангмай и Хуахин). Кроме того, Нью-Дели (Индия) продемонстрировал рост поисковых запросов более чем на 500%, поднявшись на 68 позиций и заняв 12-е место в рейтинге.



Будь то короткая внутренняя поездка или краткосрочное зарубежное путешествие, вьетнамцы используют продолжительный отпуск, чтобы встретить Тэт по-своему, наполняя его значимыми туристическими впечатлениями.



Внутренний рынок остаётся оживлённым на протяжении всего Тэта