ТУРИЗМ
Туристы используют длительные каникулы для встречи Тэта по-своему
Благодаря продолжительным выходным длительностью около 9 дней Лунный Новый год 2026 становится не только временем для встреч с семьёй и друзьями, но и идеальным моментом для знакомства с живописной природой, культурными традициями, атмосферой весенних праздников или для полноценного отдыха в формате туристического путешествия.
Анализируя общую картину туристического сезона Тэта, онлайн-платформа бронирования путешествий Booking.com опубликовала данные поисковых запросов, отражающие интересы туристов на протяжении весенних каникул Бинь Нго 2026 года.
Директор по стране онлайн-платформы Booking.com во Вьетнаме Бранаван Арулджоти отметил: «Сезон Тэта 2026 года демонстрирует заметное разнообразие туристического поведения — от стремления отправляться в поездку заранее, чтобы избежать высокого сезона, до коротких международных маршрутов».
Вьетнамские туристы становятся всё более самостоятельными в планировании путешествий
От ранних выездов во избежание скопления людей до поездок в самый пик праздничного сезона — данные Booking.com свидетельствуют о растущем разнообразии туристического опыта.
По словам директора по стране Booking.com во Вьетнаме Бранаван Арулджоти, будь то стремление посетить регионы с прохладным климатом, такие как Далат, или повышенный интерес к международным направлениям, включая Индию и Японию, очевидно, что вьетнамские туристы всё более осознанно и целенаправленно используют праздничные дни.
В преддверии Тэта большинство вьетнамских туристов искали привычные внутренние курорты. В то же время азиатские международные направления привлекают всё больший интерес благодаря близости и удобству транспортного сообщения.
Среди внутренних направлений Фукуок возглавил список поисковых запросов, поднявшись на три позиции по сравнению с Тэтом 2025 года. Наиболее популярными направлениями незадолго до Тэта стали Фукуок, Дананг, Нячанг, Хошимин, Далат, Ханой, Вунгтау, Муйне, Хойан и Хюэ.
Помимо перечисленных направлений, Кондао — небольшой остров с спокойными пляжами и благоприятной погодой в январе и феврале — также стал одним из любимых мест отдыха перед Тэтом.
В сегменте международного туризма Таиланд остаётся самым популярным зарубежным направлением: сразу четыре города вошли в топ-10 поисковых запросов (Бангкок, Пхукет, Чиангмай и Хуахин). Кроме того, Нью-Дели (Индия) продемонстрировал рост поисковых запросов более чем на 500%, поднявшись на 68 позиций и заняв 12-е место в рейтинге.
Будь то короткая внутренняя поездка или краткосрочное зарубежное путешествие, вьетнамцы используют продолжительный отпуск, чтобы встретить Тэт по-своему, наполняя его значимыми туристическими впечатлениями.
Внутренний рынок остаётся оживлённым на протяжении всего Тэта
Пиковые дни Тэта традиционно совпадают с самой активной фазой туристической деятельности в году. По данным Booking.com, объём поисковых запросов вьетнамских туристов значительно вырос по сравнению с прошлым годом, при этом основной интерес сосредоточен на курортах и городах с прохладным климатом, где семьи могут собраться вместе, отдохнуть и восстановить силы.
На внутреннем рынке Далат стал самым востребованным направлением. За ним следуют Фукуок и Нячанг. Фантхьет и Сапа также зафиксировали рост поисковых запросов в пять раз по сравнению с 2025 годом, войдя в десятку самых популярных направлений в период Тэта Бинь Нго.
На международном направлении вьетнамские туристы всё чаще расширяют географию поездок благодаря длительным каникулам. Помимо традиционно популярных стран Юго-Восточной Азии (Таиланд, Сингапур, Малайзия), становится заметной тенденция к выбору более удалённых направлений.
В частности, наряду с Таиландом Япония стала особенно востребованным рынком в период Тэта 2026 года. Помимо Токио, занявшего второе место по количеству поисковых запросов, значительный интерес вызвали также Осака, Нагоя и Фукуока.
После Тэта для многих наступает спокойный период для более глубоких впечатлений. Когда праздничная атмосфера постепенно утихает, часть туристов начинает новые путешествия. По данным Booking.com, эта группа предпочитает маршруты с выраженной культурной и духовной составляющей, а также более отдалённые и насыщенные направления.
На внутреннем рынке Дананг, Фукуок и Хошимин продолжают лидировать по количеству поисковых запросов сразу после Тэта. В это время проводится множество сезонных культурных мероприятий и фестивалей, что повышает интерес к таким направлениям, как Нячанг, Далат, Ханой и Вунгтау.
Примечательно, что Тиенсуан — место проведения фестиваля пагоды Тэйфыонг — также продемонстрировал впечатляющий рост поисковых запросов, отражая повышенный интерес туристов к традиционным фестивалям начала года.
На международном направлении такие привычные города, как Бангкок, Токио, Куала-Лумпур и Сингапур, остаются основным выбором для планирования путешествий в начале года. Вместе с тем поисковый интерес постепенно расширяется на глобальные мегаполисы, включая Осаку, Париж, Чиангмай и Сидней, поскольку туристы всё больше ориентируются на глубокий культурный опыт.
«В этом году, благодаря 9-дневным каникулам, туристы отдают приоритет содержательным и персонализированным впечатлениям, стремясь максимально эффективно использовать этот особый период», — добавил директор по стране онлайн-платформы Booking.com во Вьетнаме Бранаван Арулджоти.