Туризм Ханоя демонстрирует стремительный рост, ориентируясь на цель в 12 млн иностранных туристов

Многочисленные жители столицы и иностранные туристы посещают памятник Ванмьеу — Куоктыжам. (Фото: ВИА)

По данным Департамента туризма Ханоя, в апреле 2026 года общее количество туристов, посетивших столицу, составило около 3,09 млн человек, что на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; из них около 780 тыс. составили международные туристы, что на 6,9% больше.



За первые четыре месяца 2026 года Ханой принял около 12,14 млн туристов, что на 20,9% больше, при этом общий доход превысил 50,8 трлн донгов, увеличившись на 22,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года.



Это рассматривается как позитивный сигнал, свидетельствующий о явном восстановлении и росте туристической отрасли столицы, особенно в условиях разработки Ханоем прорывных решений, направленных на достижение цели привлечения более 12 млн иностранных туристов к 2030 году.

Мост Тхехук, ведущий к храму Нгокшон, переполнен туристами из страны и из-за рубежа. (Фото: ВИА)

Наряду с увеличением туристического потока система объектов размещения и туристических услуг продолжает расширяться и повышать качество. В настоящее время в городе насчитывается 3 761 объект размещения с более чем 71 000 номеров, включая 66 гостиниц и апарт-отелей категории от 1 до 5 звёзд.



Средняя заполняемость номеров в апреле достигла почти 70%, увеличившись более чем на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, эффективно функционирует 61 объект общественного питания, торговли и развлечений, соответствующий стандартам обслуживания туристов, что способствует повышению качества туристического опыта.



Сфера туристических услуг продолжает сохранять крупный масштаб: действует около 2 000 международных туристических компаний, более 500 внутренних туристических компаний и почти десять тысяч гидов. Это свидетельствует о постоянно укрепляющемся потенциале Ханоя по обслуживанию туристов и удовлетворению разнообразных потребностей рынка.



В апреле 2026 года государственное управление в сфере туризма продолжило активно развиваться, реализуются многие важные планы и проекты, в частности разработка программы развития туризма с прорывными решениями по привлечению иностранных туристов, а также программы развития сельского туризма в различных районах. Город также усиливает работу по исследованию и соединению туристических маршрутов, постепенно формируя новые туристические продукты, связанные с ремесленными деревнями и культурным опытом.





Туристический фестиваль в Ханое 2026 года привлек почти 80 000 посетителей. Фото: Тхань Куаm

В мае 2026 года туристическая отрасль столицы определяет ряд ключевых задач, включая завершение разработки программ развития туризма, подготовку плана продвижения на период 2027–2030 годов, развитие сельского туризма в увязке со строительством новой сельской местности; одновременно будут проводиться исследования для предложения признания дополнительных национальных туристических зон, таких как Бави, Хыонгшон, район озера Хоанкием — прилегающая территория и старый квартал Ханоя.