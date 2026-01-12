Туризм Вьетнама 2026: план прорыва на основе ключевой продуктовой экосистемы

Прорывные результаты туризма Вьетнама в 2025 году во многом обусловлены внедрением новаторских механизмов и политик, в частности дальнейшим устранением барьеров в визовом режиме. Помимо расширения перечня стран с односторонним безвизовым въездом и внедрения электронной визы для граждан всех стран и территорий, срок пребывания иностранных туристов был продлён.

Эти своевременные корректировки повысили конкурентоспособность вьетнамского туризма. Особо следует отметить обновление подходов к продвижению и рекламе туризма с акцентом на интеграцию с культурой, искусством, кино и цифровыми медиа на профессиональной и целенаправленной основе, что стало одним из существенных успехов отрасли.

Туристический комплекс Чанган является привлекательным местом для туристов, посещающих Ниньбинь. (Фото: ВИА)

Параллельно были приняты и реализованы меры поддержки туристического бизнеса, такие как снижение сборов за лицензирование туроператорской деятельности, применение тарифов на электроэнергию для объектов размещения на уровне производственного сектора, упрощение и повышение прозрачности административных процедур, что создало условия для восстановления, расширения деятельности и повышения качества услуг.



Ниньбинь также является одним из регионов, ориентированных на формирование устойчивого «зелёного» туристического направления. (Фото: ВИА)

Министерство культуры, спорта и туризма оставило заметный след благодаря серии промо-кампаний в Европе, США, Китае, Японии, Республике Корея, Индии и Австралии, а также участию в ведущих мировых выставках, таких как ITB Berlin и WTM London. Цифровые коммуникации также совершили прорыв: сайт vietnam.travel Национального управления по туризму Вьетнама поднялся на 2-е место в Юго-Восточной Азии.

После периода отсутствия чётко определённого стратегического продукта туристическая отрасль сосредоточилась на развитии новых направлений, соответствующих мировым трендам, таких как ночной туризм, оздоровительный туризм, сельский туризм, гольф-туризм, гастрономический туризм и другие, с целью повышения качества впечатлений, увеличения продолжительности пребывания и роста потребительских расходов туристов.

Комплекс памятников особого государственного значения «Фохиен» в северной части провинции Хынгйен. (Фото: ВИА)

Благодаря этим усилиям в 2025 году туризм Вьетнама впервые в истории обслужил около 135,5 млн внутренних туристов и привлёк почти 21,2 млн иностранных гостей, что более чем на 20% превышает показатели 2024 года и превосходит допандемийный уровень; общий доход превысил отметку в 1 квадриллион донгов.



На фоне роста ВВП страны в 2025 году на 8,02% сектор услуг, по оценке профильных ведомств, обеспечил более половины общего экономического роста, при этом туризм был определён как один из ключевых драйверов этой динамики.



В 2026 году отрасль ставит цель принять около 25 млн иностранных туристов, обслужить 150 млн внутренних поездок и достичь общего дохода примерно 1,125 квадриллиона донгов (около 43 млрд долларов США). Эти показатели отражают решимость вывести туризм в разряд ключевых отраслей экономики в соответствии с целями Правительства.



Хойан оценивается как образцовое «зелёное» и устойчивое туристическое направление во Вьетнаме. (Фото: ВИА)

По словам генерального директора Национального управления по туризму Нгуен Чунг Кханя, наряду с традиционными туристическими продуктами, местные органы власти и предприятия активно инвестируют в креативные продукты, умный и «зелёный» туризм, включая благотворительные туры, экотуризм, посещение киносъёмочных площадок, аграрно-сельский туризм, уличную музыку, образовательные туры с участием в военной службе, а также программы и приложения виртуальной реальности и системы автоматизированного аудиогида.



Продолжая курс на прорыв в новом году, Министерство культуры, спорта и туризма в последнее время дало указание активизировать разработку новых туристических продуктов, связанных с индустрией культуры, а также в сотрудничестве с Министерством здравоохранения сформировать направления медицинского и лечебного туризма.



«Для расширения и привлечения туристов с высокой покупательной способностью Вьетнам также изучает и разрабатывает новые, высококлассные туристические продукты, в частности специальные предложения для мусульманских туристов», - подчеркнул руководитель отрасли.

Число иностранных туристов, посетивших страну, достигло почти 21,2 млн человек, увеличившись более чем на 20,4% по сравнению с 2024 годом.

Напомним, что 2025 год знаменовал собой историческую веху: Вьетнам официально вошел в число самых устойчивых туристических направлений мира. Рекордное количество иностранных туристов составит почти 22 миллиона человек, что подтвердит позиции страны в тройке лидеров в Юго-Восточной Азии.

