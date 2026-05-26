Туризм Вьетнама продвигает национальную кухню и этническую культуру

Шоу Chao Show знакомит зрителей с кухней трёх регионов Вьетнама, представляя девять традиционных вьетнамских блюд. Фото: ВИА

По словам директора Agoda во Вьетнаме Ву Нгок Лама, путешественники сегодня подходят к выбору места размещения более осознанно и тщательно, отдавая предпочтение объектам с высокой репутацией, качественными услугами и хорошей гастрономией. Это свидетельствует о том, что наряду с оценкой качества через отзывы сообщества вьетнамские туристы всё больше внимания уделяют комплексным впечатлениям от путешествия.



Стремясь удовлетворить запросы туристов и придать новый импульс развитию туризма в Хошимине, туристические компании и туроператоры всё активнее разрабатывают новые продукты, основанные на сочетании гастрономии и этнической культуры.



С точки зрения бизнеса директор по продажам шоу Chao Show (Dau An Show) Чан Минь Хоанг отметил, что Chao Show представляет собой проект, объединяющий национальную музыку, кухню трёх регионов страны и современные световые технологии. На сцене звучат мелодии 30 традиционных вьетнамских музыкальных инструментов, объединённые в цикл «Прекрасная страна» («Giang Son Cam Tu»), состоящий из 12 современных произведений, отражающих музыкальные особенности различных регионов страны.



Сердцем шоу Chao Show является оркестр традиционных инструментов, включающий 30 местных музыкальных инструментов, собранных, изготовленных и восстановленных мастерами из разных уголков страны. Помимо музыкальной программы, зрителям предлагаются блюда, характерные для трёх регионов Вьетнама, создавая образ прекрасного Вьетнама через звуки, визуальные образы и вкусы.

По словам Чан Минь Хоанга, Chao Show привлекает не только иностранных туристов, но и завоёвывает популярность среди самих вьетнамцев, открывая перспективное направление для сохранения и развития национальной культуры.

Иностранные туристы с интересом запечатлевают уникальные особенности вьетнамской кухни. Фото: ВИА



