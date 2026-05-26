ТУРИЗМ

Туризм Вьетнама продвигает национальную кухню и этническую культуру

Туристы всё чаще проявляют интерес к новым направлениям, предлагающим глубокое погружение в национальную кухню и этническую культуру. В летний сезон 2026 года наблюдается тенденция к выбору мест, сочетающих возможности для знакомства с природой и самобытными местными традициями.
Шоу Chao Show знакомит зрителей с кухней трёх регионов Вьетнама, представляя девять традиционных вьетнамских блюд. Фото: ВИА

По словам директора Agoda во Вьетнаме Ву Нгок Лама, путешественники сегодня подходят к выбору места размещения более осознанно и тщательно, отдавая предпочтение объектам с высокой репутацией, качественными услугами и хорошей гастрономией. Это свидетельствует о том, что наряду с оценкой качества через отзывы сообщества вьетнамские туристы всё больше внимания уделяют комплексным впечатлениям от путешествия.

Стремясь удовлетворить запросы туристов и придать новый импульс развитию туризма в Хошимине, туристические компании и туроператоры всё активнее разрабатывают новые продукты, основанные на сочетании гастрономии и этнической культуры.

С точки зрения бизнеса директор по продажам шоу Chao Show (Dau An Show) Чан Минь Хоанг отметил, что Chao Show представляет собой проект, объединяющий национальную музыку, кухню трёх регионов страны и современные световые технологии. На сцене звучат мелодии 30 традиционных вьетнамских музыкальных инструментов, объединённые в цикл «Прекрасная страна» («Giang Son Cam Tu»), состоящий из 12 современных произведений, отражающих музыкальные особенности различных регионов страны.

Сердцем шоу Chao Show является оркестр традиционных инструментов, включающий 30 местных музыкальных инструментов, собранных, изготовленных и восстановленных мастерами из разных уголков страны. Помимо музыкальной программы, зрителям предлагаются блюда, характерные для трёх регионов Вьетнама, создавая образ прекрасного Вьетнама через звуки, визуальные образы и вкусы.
По словам Чан Минь Хоанга, Chao Show привлекает не только иностранных туристов, но и завоёвывает популярность среди самих вьетнамцев, открывая перспективное направление для сохранения и развития национальной культуры.

Иностранные туристы с интересом запечатлевают уникальные особенности вьетнамской кухни. Фото: ВИА
Помимо запуска новых продуктов туристические компании Хошимина обновляют и уже существующие предложения. Так, культурно-туристический парк Шуойтьен проводит 22-й Фестиваль фруктов Южного Вьетнама — Suoi Tien Farm Festival 2026 — под девизом: «Звуки аллювиальных земель — течение истоков — продолжение культурных традиций».

Среди новинок фестиваля - фруктовый буфет, миниатюрный плавучий рынок, вечерние световые шоу, традиционные западновьетнамские гамаки, блюда сельской кухни и даже «говорящие» фруктовые аллеи. Особое внимание привлечёт гастрономическая программа, включающая блюда из говядины в сочетании с 26 видами фруктов, претендующие на установление национального рекорда Вьетнама.

В свою очередь фестиваль кухни «Ароматы и краски Юга 2026 года» под девизом «Сто вкусов в гармонии» представит многообразие гастрономических традиций народностей Кинь, Хоа, Кхмеров и Чамов через сотни региональных блюд.

Как отметила директор Центра продвижения туризма Хошимина Нгуен Кам Ту, туристическая отрасль города, опираясь на достигнутые результаты, в 2026 году намерена существенно обновить подходы к развитию туристических продуктов, повышению привлекательности направлений, продвижению и укреплению туристического бренда города. Для достижения этих целей во втором квартале 2026 года Центр реализует программу «Летний акцент», в рамках которой совместно с туристическими компаниями будут разработаны новые турпрограммы и дополнены существующие маршруты.

Согласно стратегии на 2026 год, Департамент туризма Хошимина продолжит проведение исследований, инвентаризации и оценки туристических ресурсов с целью обновления туристических продуктов и разработки новых предложений, соответствующих рыночным тенденциям. Одновременно будет усилено развитие специализированных туристических продуктов в отдельных районах города, а также ночного туризма в рамках пилотных механизмов государственно-частного партнёрства в сфере культуры и спорта, включая ночные экскурсии по музеям и художественные представления.

ИЖВ/ВИА

Водопад Намлук - белоснежная шелковая лента, скрытая среди плато Шинхо

Водопад Намлук - «белоснежная шелковая лента», скрытая среди плато Шинхо

Благодаря первозданной и величественной красоте, а также усилиям местных жителей по развитию туризма это место становится новым привлекательным направлением для туристов, увлекающихся треккингом и открытием чистой, нетронутой красоты горной природы Северо-Запада Вьетнама.
