Туризм Вьетнама принимает стратегию «многоценностного» развития до 2030 года

В перспективе до 2030 года туристическая отрасль Вьетнама продвигает стратегическое видение, ориентированное на профессионализацию и адаптивность в условиях углубляющейся международной интеграции. Этот курс реализуется параллельно с активными усилиями по обновлению подходов к развитию, повышению качества и укреплению устойчивости туристических продуктов.

Туристические продукты формируются вокруг пяти ключевых групп. К ним относятся островной и прибрежный туризм, связанный с пляжными курортами; экскурсионный и круизный туризм; а также культурный туризм, основанный на наследии, фестивалях и культурно-познавательных маршрутах. Другие группы включают экологический и «зелёный» туризм, опирающийся на биоразнообразие, сельское хозяйство и сельские территории; городской туризм, связанный с MICE-туризмом и ночной экономикой; и, наконец, общинный туризм ремесленных деревень.

Cтратегия развития туристических продуктов будет сосредоточена на выборочных приоритетах для обеспечения долгосрочной устойчивости.

Подводя итоги почти девяти лет реализации Стратегии развития туризма Вьетнама до 2025 года с видением до 2030 года, Ха Ван Шиеу, заместитель директора Национальной администрации по туризму Вьетнама, отметил, что широкий спектр новых туристических моделей сформировался и быстро расширился. Туристические продукты стали более разнообразными, опираясь на культурные и природные преимущества, кухню, наследие и общинный уклад жизни, в то время как потоки туристов и доходы продемонстрировали положительную динамику роста.

На фоне перехода глобального туризма к «зелёному» развитию, а также роста экономики впечатлений и ночной экономики в период 2026–2030 годов, Вьетнаму необходимо продвигать комплексный, «многозначный» подход к развитию туристических продуктов, в центре которого находятся качество, устойчивость и впечатления посетителей, отметил Ха Ван Шиеу.

На следующем этапе стратегия развития туристических продуктов будет сосредоточена на выборочных приоритетах для обеспечения долгосрочной устойчивости. Приоритет будет отдаваться пилотированию и развитию продуктовых групп с высокой конкурентоспособностью и потенциалом формирования бренда.

Островной и прибрежный туризм, связанный с наследием и фестивалями, планируется развивать в формате высококлассных туристических комплексов, сочетающих современные удобства с традиционными культурными ценностями и самобытностью рыбацких общин. Культурный, духовный и фестивальный туризм будет оживлён за счёт регулярного проведения фестивалей, возрождения традиционных праздников в сочетании с современными форматами впечатлений, а также модернизации инфраструктуры и сервисов на ключевых объектах культурного наследия.

Практика певческого искусства Хат Суан в Футхо. Фото: ВИА



Общинный туризм и туризм ремесленных деревень, связанный с нематериальным культурным наследием, определены как важные направления развития. Речь идёт, в частности, об экскурсионно-познавательных маршрутах по ремесленным деревням, сочетании посещения производств с покупками на месте продукции OCOP (Одна община - один продукт»), а также о расширении пространств для художественных представлений, общинных культурных мероприятий и образовательного туризма.

«Зелёный» туризм предполагает гармоничное сочетание использования и сохранения ресурсов, охрану окружающей среды, сокращение выбросов и применение чистых источников энергии, одновременно повышая уровень осознанности среди местных сообществ и туристов.

Сельский туризм останется одним из ключевых столпов отрасли: интеграция туризма, сельского хозяйства, ремесленных деревень, местной кухни и общинного уклада жизни позволит формировать аутентичные и самобытные впечатления, соответствующие тенденциям медленного туризма и путешествий, ориентированных на опыт и переживания.

Ночной туризм рассматривается как новое пространство роста, способствующее увеличению продолжительности пребывания туристов и росту их расходов. Такие продукты необходимо развивать профессионально и с обеспечением безопасности, увязывая их с культурой, искусством, гастрономией, шопингом и развлечениями, а также адаптируя к конкретным условиям и самобытности каждого региона.

Конкурс по заворачиванию и варке баньчынг и баньзяй по случаю Дня поминовения королей Хунгов. Фото: ВИА



Медицинский и оздоровительный туризм, опирающийся на преимущества традиционной медицины, системы здравоохранения, курортов, а также физической и психической реабилитации, также определяется как перспективное направление, требующее тесной координации между туристическим и медицинским секторами.

Наряду с развитием туристических продуктов стратегия до 2030 года делает особый акцент на формировании цепочек создания стоимости и укреплении региональной связанности. Связывание туров и маршрутов внутри провинций, между регионами и на международном уровне позволит сформировать разнообразные продуктовые цепочки, увеличить продолжительность пребывания туристов и повысить их расходы.

Ещё одним сквозным приоритетом является повышение пропускной способности сервиса и качества туристского опыта, с упором на формирование профессиональных кадров, подготовку местных гидов и мастеров ремесленных деревень для структурированного участия в туристической деятельности. Одновременно будет усилено продвижение и брендинг туризма за счёт современных цифровых подходов, включая разработку единой бренд-идентичности, креативных коммуникационных продуктов, а также приложений и цифровых карт для поддержки самостоятельных путешествий.