РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Три стратегических технологических продукта, от которых ожидают прорывов в 2026 году
На тематическом заседании Правительства 23 июня премьер-министр подчеркнул необходимость сосредоточить ресурсы на ключевых технологиях и стратегических технологических продуктах, при этом эффективность коммерциализации должна служить главным критерием успеха.
По словам Буй Хоанг Фыонга, следуя указаниям Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, возглавляющего Руководящий комитет по реализации Резолюции Политбюро № 57-NQ/TW о прорывах в развитии науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, Правительство и премьер-министр приняли решительные меры для продвижения разработки стратегических технологий.
В мае 2026 года после издания Решения № 808/QĐ-TTg, которым министерствам и ведомствам были поручены 20 задач по развитию стратегических технологий, премьер-министр лично провел два совещания по этому вопросу. 3 июля он председательствовал на еще одном совещании, чтобы дать указания и ускорить реализацию этих стратегических технологических инициатив.
Заместитель премьер-министра Хо Куок Зунг, возглавляющий Рабочую группу Правительства по стратегическим технологиям, провел пять совещаний и совершил рабочие поездки на три вьетнамских предприятия, участвующие в разработке стратегических технологий.
По состоянию на 1 июля Министерство науки и технологий получило 28 предложений от министерств, ведомств и центральных органов, касающихся применения и развития стратегических технологий. Министерство планирует сосредоточить все имеющиеся ресурсы на рассмотрении и оценке этих предложений.
«Хотя все это крупные, новые и крайне сложные задачи, в соответствии с требованиями Правительства Министерство науки и технологий завершит процесс оценки и представит доклад Правительству и премьер-министру до 20 июля», — подтвердил Буй Хоанг Фыонг.
На основе предварительного рассмотрения министерство определило несколько технологических направлений с высокой степенью готовности, которые могут дать первые продукты уже в 2026 году. К ним относятся камеры с искусственным интеллектом, автономные мобильные роботы, БПЛА, интеллектуальные образовательные платформы, а также ряд вакцин, биопрепаратов и решений в области сельскохозяйственной биотехнологии.
По его словам, это технологические сферы, в которых Вьетнам уже достиг первоначальных результатов или разработал прототипы. Они обладают потенциалом для решения практических задач в городском управлении, транспорте, общественной безопасности, сельском хозяйстве, промышленном производстве, логистике, здравоохранении и образовании.
Вновь подчеркнув указание премьер-министра о том, что коммерческая жизнеспособность должна служить критерием оценки стратегических технологических продуктов, Буй Хоанг Фыонг сообщил, что ряд отечественных предприятий уже обладают необходимыми возможностями и готовы участвовать в этих проектах, имея существующие рынки и четко определенные возможности применения.
Вместе с тем он отметил, что стратегические технологии являются новой и крайне сложной сферой, охватывающей многие отрасли, поэтому активное участие руководителей министерств, ведомств уровня министерств и местных властей имеет ключевое значение.
Он также подчеркнул, что наука и технологии в целом, а исследования и разработки в области стратегических технологий в частности являются долгосрочными и сложными задачами, тесно связанными с самостоятельностью и конкурентоспособностью страны. Поэтому такие высокотехнологичные направления, как спутниковые технологии, высокоскоростные железные дороги и технологии, связанные с редкоземельными элементами, требуют комплексных усилий в сфере исследований и разработок при наличии четких дорожных карт на 2026 и 2030 годы.
«Нельзя ожидать, что все стратегические технологии дадут конкретные результаты уже в 2026 году», — сказал Буй Хоанг Фыонг.
Он выразил уверенность, что при решительном руководстве Партии и Государства, а также при высокой решимости министерств, отраслей и местных властей Вьетнам уже в этом году достигнет важных первоначальных рубежей в развитии стратегических технологий.