Три канатные дороги Вьетнама вошли в число самых красивых в Азии

Канатная дорога Vinpearl в Нячанге. (Фото: Vingroup)



Журнал Travel + Leisure 4 марта опубликовал список 11 канатных дорог с наиболее захватывающими видами в Азии в 2026 году. Сооружения оценивались по таким критериям, как уникальность природного ландшафта, сложность инженерных решений при строительстве и способность обеспечивать туристам панорамный обзор с высоты.

Среди 11 представленных объектов Вьетнам занимает лидирующую позицию по количеству - в список вошли три канатные дороги, расположенные в трёх ключевых туристических центрах страны. Первой названа канатная дорога Хон Тхом на острове Фукуок - сооружение, занесённое в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в мире трёхканатная морская канатная дорога общей протяжённостью почти 8 км.

Канатная дорога Хон Тхом, Фукуок. (Фото: ВИА)

Канатная дорога Хонтхом (Фото: Sun Group)

Вьетнам уверенно закрепился на мировой карте как одно из лучших направлений для «фантастических» поездок на канатных дорогах, превосходящих воображение. (Фото: Sun Group)

Американский журнал особо отметил возможность детально наблюдать морскую экосистему из кабин: коралловые рифы, прибрежные рыбацкие деревни и архипелаг Ан Тхой во время примерно 15-минутного путешествия.

Следующим представителем стала канатная дорога Ba Na Hills в Дананге. Эта система отмечена благодаря возможности прямого соединения равнинной местности с вершиной горы Тьуа на высоте почти 1 500 м. Канатная дорога производит впечатление пейзажами первичного леса, которые сопровождают маршрут протяжённостью более 5 км.

Третьим объектом стала канатная дорога Vinpearl в Нячанге, признанная благодаря панорамному обзору залива Нячанг и возможности соединять материковую часть с туристическими островами у побережья.

В список Travel + Leisure также вошёл ряд других примечательных объектов региона. Канатная дорога ледника Дагу в провинции Сычуань (Китай) упоминается как одна из самых высоких в мире, поднимая туристов на высоту 4 843 м к зоне вечных снегов.

В Гонконге система Ngong Ping 360 привлекает внимание кабинами со стеклянным полом, позволяющими видеть геологический парк острова Лантау. Малайзия представлена канатной дорогой Langkawi SkyCab, маршрут которой проходит над древними скальными образованиями возрастом более 550 млн лет. Другие объекты, такие как Singapore Cable Car и Namsan Cable Car в Республике Корея, также были отмечены за панорамные виды на современные мегаполисы и оживлённые морские порты.