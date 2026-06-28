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Традиционное боевое искусство Ханоя: от наследия Тханглонга к ресурсу развития культурных индустрий
Вместе с тем потенциал этой сферы по-прежнему используется далеко не в полной мере. В условиях, когда Резолюция № 80-NQ/TW определяет культуру как внутренний ресурс и движущую силу развития страны, на первый план выходит задача не только сохранения традиционного боевого искусства, но и превращения его наследия в ресурс для развития экономики, туризма и культурных индустрий столицы.
Боевое искусство в потоке культуры Тханглонга
История традиционного боевого искусства Ханоя тесно связана с процессом формирования и развития региона дельты Красной реки. В традиционной сельской общине боевые искусства играли важную роль в защите населения, подготовке народного ополчения и формировании сил обороны в военное время.
Когда Тханглонг стал столицей, сюда стекались выдающиеся полководцы, мастера боевых искусств и представители различных школ со всех уголков страны, превратив город в один из крупнейших центров боевого искусства Вьетнама.
Ханой является местом пересечения различных традиций боевых искусств — от исконно вьетнамских школ Майдонг, Лакхе, Ханбайзыонг, школы мастера Кы Тон до школ иностранного происхождения, которые были глубоко адаптированы к вьетнамской культуре. Всё это сформировало богатое многообразие традиционного боевого искусства столицы.
Ценность боевых искусств заключается не только в технике ведения боя, но и в духе благородства, уважении между учителем и учеником, чувстве общности и стойкости в преодолении трудностей.
Даже в сложные исторические периоды, когда занятия боевыми искусствами подвергались ограничениям или запретам, эти ценности продолжали сохраняться в семьях, родовых общинах, народных праздниках и школах боевых искусств.
Именно эта жизненная сила способствовала сохранению культурной самобытности, воспитанию патриотизма и укреплению духа национальной самостоятельности.
После воссоединения страны традиционное боевое искусство Ханоя постепенно возродилось и получило активное развитие. Сегодня в столице действуют сотни школ, секций и клубов различных направлений, объединяющих десятки тысяч занимающихся. Оно также широко представлено на культурных мероприятиях, фестивалях и в рамках внешнеполитических мероприятий.
От культурного наследия к ресурсу развития
Основная идея Резолюции № 80-NQ/TW заключается в раскрытии потенциала культурной «мягкой силы» и превращении культурных ценностей в ресурс быстрого и устойчивого развития. В этом контексте традиционное боевое искусство рассматривается не только как наследие, требующее сохранения, но и как культурный ресурс, способный создавать экономическую ценность.
По мнению специалистов, традиционные боевые искусства обладают всеми характеристиками уникального культурного продукта: богатым историческим содержанием, высокой символической ценностью, зрелищностью и привлекательностью для отечественной и зарубежной аудитории.
Соревнования, фестивали и смотры боевых искусств всё чаще становятся крупными культурно-спортивными событиями, стимулирующими развитие гостиничного бизнеса, транспорта, сферы услуг и торговли. Особенно перспективным направлением становится туризм, основанный на знакомстве с боевыми искусствами. Показательные выступления в пешеходной зоне вокруг озера Хоанкием, на культурных фестивалях и в традиционных школах боевых искусств демонстрируют возможности интеграции боевых искусств с туризмом и общественными пространствами.
Доцент, кандидат наук, старший мастер боевых искусств Динь Конг Туан считает, что Ханой способен создать специальные программы «Культура боевых искусств Тханглонга», сочетающие показательные выступления с рассказами об истории, фестивальной атмосферой и популяризацией культурного наследия. Кроме того, боевые искусства обладают большим потенциалом для развития в кинематографе, сценическом искусстве, цифровых медиа, индустрии видеоигр и других секторах культурных индустрий.
Узкие места в процессе преобразования ценностей
Несмотря на значительный потенциал, использование ценностей традиционного боевого искусства Ханоя по-прежнему сталкивается с рядом трудностей. Главным препятствием остаётся недостаточная способность превращать традиционные ценности в конкурентоспособный культурный продукт.
По словам старшего мастера боевых искусств Динь Конг Туана, многие комплексы упражнений, технические приёмы, ритуалы и исторические материалы до сих пор в основном передаются устно и находятся под угрозой утраты, если не будут своевременно документированы и оцифрованы. Доцент, кандидат наук Ле Тхань Бинь (Федерация традиционных боевых искусств Вьетнама) и Ле Тхи Тхюи Линь (Университет RMIT) считают, что разрозненная деятельность различных школ, отсутствие эффективной коммуникационной стратегии и медленное внедрение цифровых технологий снижают привлекательность традиционного боевого искусства для молодёжи и ограничивают возможности его продвижения на международном уровне.
Кроме того, многие школы боевых искусств по-прежнему существуют главным образом за счёт платы за обучение, тогда как показательные выступления, туристические программы и производство цифрового контента развиваются недостаточно активно. Взаимодействие между боевыми искусствами и сферами туризма, кинематографии, образования, средств массовой информации и креативных технологий остаётся недостаточно тесным.
Для раскрытия потенциала традиционного боевого искусства в соответствии с духом Резолюции № 80-NQ/TW необходимо ускорить цифровизацию материалов, создать базы данных и цифровые библиотеки, а также развивать туристические программы, основанные на знакомстве с боевыми искусствами, шире интегрировать их в фестивали, пешеходные зоны, школьное образование и крупные культурные мероприятия столицы. Из наследия прошлого традиционное боевое искусство сегодня получает возможность стать новым ресурсом развития Ханоя.