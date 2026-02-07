Báo Ảnh Việt Nam

СТРАНА И ЛЮДИ

Традиционная красота народностей на Весенней ярмарке 2026 года

Весенняя ярмарка 2026 года проходит в Ханое, объединяя более 3 000 торговых павильонов, где представлены деликатесы, культура, туризм и традиционная красота народностей Вьетнама в восьми разнообразных тематических зонах.

 


Женщина в национальном костюме народности Нунг на стенде провинции Лангшон. (Фото: Ты Бить Нгок)
Женщина в национальном костюме народности Нунг демонстрирует традиционную технику ткачества на стенде провинции Лангшон. (Фото: Ты Бить Нгок)
Изделия из парчового текстиля народности Нунг на стенде провинции Лангшон. (Фото: Ты Бить Нгок)
Мастер народности Тай представляет изделие «народная курица». (Фото: Ты Бить Нгок)
«Народная курица» — традиционная игрушка народности Тай, представленная на Весенней ярмарке 2026 года. (Фото: Ты Бить Нгок)
Женщина в национальном костюме народности Монг представляет продукцию на стенде провинции Шонла. (Фото: Ты Бить Нгок)
Женщина в национальном костюме народности Тхай представляет продукцию на стенде провинции Дьенбьен. (Фото: Ты Бить Нгок)
Мастер в традиционном костюме — длинном халате ао тхе и головном уборе кхан сэп — демонстрирует искусство каллиграфии. (Фото: Ты Бить Нгок)
Артисты исполняют народные песни куанхо Бакниня в традиционных костюмах ао тытхан. (Фото: Ты Бить Нгок)
