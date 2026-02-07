Традиционная красота народностей на Весенней ярмарке 2026 года
Весенняя ярмарка 2026 года проходит в Ханое, объединяя более 3 000 торговых павильонов, где представлены деликатесы, культура, туризм и традиционная красота народностей Вьетнама в восьми разнообразных тематических зонах.
Народы хмонг и нунг, живущие в окрестностях вершины перевала Мапиленг (провинция Туенкуанг), с нетерпением ждут наступления сезона облаков. Этот сезон начинается во время наступления Нового года по лунному календарю и длится до июня каждого года. В это время облака приносят с собой немного влажности, позволяя хмонгам начать сжигать свои поля, сеять новые семена и обеспечивать влагой кукурузу и маниоку, растущие на каменистых склонах, чтобы они могли прорасти и зацвести. Сезон облаков также привлекает туристов, желающих полюбоваться романтической и величественной красотой одного из самых опасных горных перевалов Вьетнама.