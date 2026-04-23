Технологии укрепляют уверенность малых предприятий Вьетнама в перспективах роста

Согласно опросу малого бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представленному 21 апреля в Хошимине одной из крупнейших в мире профессиональных бухгалтерских организаций CPA Australia, малые предприятия Вьетнама продемонстрировали высокие результаты в 2025 году.





Вьетнам имеет исторический шанс для высокого и устойчивого экономического развития (Фото: thanhnien.vn)



О росте сообщили 84% компаний, что немного выше показателя предыдущего года. Среди 11 проанализированных экономик Вьетнам показал самые высокие показатели.

Опрос также показывает, что рост, как ожидается, продолжится и в 2026 году. 89% малых предприятий Вьетнама планируют расширять свою деятельность. Такой прогноз подкрепляется активным внедрением технологий, развитием электронной коммерции и повышением потенциала корпоративного управления. Примечательно, что Вьетнам продемонстрировал самый высокий уровень деловой уверенности в перспективах национальной экономики. 85% компаний ожидают роста экономики страны в этом году, что значительно выше среднего показателя по опросу, составившего 65%.

Региональный руководитель CPA Australia в Юго-Восточной Азии Прия Терумалай отметила, что высокий технологический потенциал является ключевым фактором, укрепляющим уверенность малых предприятий в экономических перспективах Вьетнама.

Малые предприятия Вьетнама сохранили высокие результаты предыдущего года и в прошлом году занимали лидирующие либо близкие к лидирующим позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе по всем ключевым показателям внедрения технологий, включая электронную коммерцию, использование социальных сетей, цифровые платежи и взаимодействие с ИТ-консультантами.

Производственная деятельность на ООО промышленности Fancy (китайский капитал) в промышленной зоне Фоной А, Ванлам. (Фото: ВИА)



Несмотря на сохраняющуюся глобальную неопределенность, связанную с пошлинами и торговыми ограничениями, результаты опроса подчеркивают потенциал предприятий для превращения в конкурентоспособные компании мирового уровня. Этот прогресс обеспечивается новым поколением предпринимателей, хорошо владеющих технологиями и стремящихся выйти на международные рынки.

Малые предприятия Вьетнама также все более уверены в своей глобальной конкурентоспособности. 30% из них ожидают значительного роста зарубежной выручки в 2026 году.

Ежегодный опрос собирает мнения владельцев бизнеса и руководителей высшего звена для выявления факторов успеха в сообществе малого бизнеса. Последние данные основаны на ответах 4166 компаний из 11 рынков, включая Китай, Индию, Индонезию, Малайзию, Новую Зеландию, Филиппины, Сингапур и Вьетнам, а также ряд других стран.