Тематические парки становятся одним из ключевых туристических трендов 2026 года

Согласно данным глобальной туристической платформы Trip.com, в 2026 году тематические парки становятся главным выбором путешественников. Во Вьетнаме Sun World, на днях признанный платформой Klook «Ведущим брендом Вьетнама в сфере достопримечательностей и развлечений 2025 года», широко рассматривается как яркий представитель этой тенденции.

Яркая праздничная атмосфера помогает Sun World Ba Na Hills сохранять устойчивую привлекательность для посетителей.



Согласно данным Trip.com по бронированию билетов и туристических впечатлений за период с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года, тематические парки заняли первое место среди наиболее планируемых направлений на 2026 год, опередив природные достопримечательности и традиционные объекты экскурсионного показа. Эти показатели отражают явный сдвиг в туристическом поведении: путешественники всё чаще отдают предпочтение направлениям «всё-в-одном», которые в рамках одной поездки объединяют развлечения, шоу-программы, питание и размещение. По мере того как времени на путешествия становится меньше, тематические парки всё отчётливее выступают эффективным решением, позволяющим получить разнообразный, непрерывный и максимально интегрированный опыт.

Во Вьетнаме растущий спрос на путешествия, ориентированные на развлечения, наглядно проявляется в системе Sun World, сети тематических парков и развлекательных комплексов, созданной группой Sun Group. В начале 2026 года платформа глобальных путешествий и впечатлений Klook признала Sun World «Ведущим брендом Вьетнама в сфере достопримечательностей и развлечений 2025 года» по ряду критериев, включая популярность, качество впечатлений, частоту бронирований и отзывы международных пользователей.

По данным Klook, объекты экосистемы Sun World регулярно занимают ведущие позиции по числу поисковых запросов и бронирований среди туристических впечатлений во Вьетнаме, особенно в пиковые сезоны и в периоды длительных государственных праздников. Сопоставимость данных о бронированиях Trip.com и признания со стороны Klook позволяет предположить, что рост популярности тематических парков во Вьетнаме обусловлен устойчивым потребительским спросом, а не краткосрочными рекламными факторами.

Запущенная в 2017 году, система Sun World в короткие сроки сформировала портфель тематических парков, развлекательных комплексов и культурно-духовных объектов во всех трёх регионах Вьетнама. Вместо копирования международных моделей каждое направление Sun World проектируется с учётом местных ландшафтов, культурной самобытности и регионального культурно-исторического контекста.

На севере Вьетнама Sun World Fansipan Legend (Сапа) выделяется трёхканатной канатной дорогой, установившей мировой рекорд по перепаду высот. Этот объект входит в число наиболее часто запрашиваемых международными путешественниками на онлайн-туристических платформах, особенно в зимний сезон и в праздничные периоды. Фестивали культуры Северо-Запада и деревня Бан Май у нижней станции канатной дороги дополнительно способствуют увеличению продолжительности пребывания и росту расходов туристов в Сапе.

Система Sun World также заявила о себе проектами канатных дорог, установивших мировые рекорды. (Фото: Sun Group)

В провинции Куангнинь Sun World Ha Long сохраняет стабильные показатели посещаемости как среди внутренних, так и среди иностранных туристов на протяжении всего года, чему способствует разнообразная развлекательная экосистема, включающая Dragon Park, Typhoon Water Park и канатную дорогу Queen Cable Car. На билетных платформах комплекс нередко входит в число наиболее высоко оцениваемых направлений для семейного отдыха, особенно в период летних каникул.

Следуя тому же подходу к развитию, основанному на особенностях ландшафта, Sun World Cat Ba (Хайфон) привлёк внимание международных СМИ канатной дорогой с самой высокой в мире опорой. Между тем Sun World Ha Nam (Ниньбинь) выделяется как первый во Вьетнаме аквапарк, вдохновлённый традиционным театром кукол на воде, предлагая культурно укоренённую концепцию в рамках модели тематического парка.

В центральной части Вьетнама Sun World Ba Na Hills (Дананг) остаётся флагманским направлением развлекательного туризма страны: Золотой мост (Golden Bridge) стабильно фигурирует в мировых туристических рейтингах. Помимо знаковой архитектуры, экосистема впечатлений «от дня до ночи», включающая шоу-программы, сезонные фестивали, гастрономию и продуманный ландшафтный дизайн, помогает Ba Na Hills сохранять устойчивую узнаваемость и высокий уровень бронирований на онлайн-туристических платформах.

На юге выделяется Sun World Ba Den Mountain с масштабным комплексом буддийских статуй на вершине самой высокой горы южного Вьетнама; его дополняют технологичные форматы, в частности, голографические буддийские экспозиции и музыкальные фонтанные представления у статуи Будды Майтрейи. Между тем Sun World Hon Thom (Фукуок) продолжает входить в число наиболее часто бронируемых островных центров развлечений: здесь расположены самая длинная в мире трёхканатная канатная дорога и динамичный аквапарк Aquatopia Water Park.

Sun World Ba Den Mountain выделяется моделью, сочетающей духовный туризм и иммерсивные форматы впечатлений. (Фото: Sun Group)

Sun World намерен и дальше расширяться: 12 февраля 2026 года в Хошимине планируется запуск Sun World Vung Tau, который пополнит инфраструктуру южного Вьетнама новым масштабным центром развлечений.

По мере того как данные подтверждают: тематические парки становятся определяющим туристическим трендом 2026 года, интегрированный развлекательный туризм вступает в новую фазу роста. Расширяя сеть парков и опираясь в стратегии развития на локальную культурную идентичность, Sun World не только выстраивает позиции на шаг впереди тренда, но и способствует укреплению роли Вьетнама на региональной карте развлекательного туризма в ближайшие годы.