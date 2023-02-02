Танцевальный фестиваль народности зао в провинции Сонла

Танцевальный фестиваль “Нянгчамдао” является традиционным праздником народности зао тиен (субэтническая группа народности зао во Вьетнаме). Он проходит в течение 3 суток в доме главы клана, в котором есть родовой алтарь. Этот праздник совпадает с Новым годом по лунному календарю (Тетом), поэтому называют его «Танцевальный Тет».

Шаман занимается обрядами подношения и поклонения Бан Выонгу и предкам .

По данным Управления культуры, спорта и туризма провинции Сонла, праздник существует лишь в некоторых кланах народности зао. Этот семейный праздник имеет множество значений, но основные из них – это благодарение предков и молитва о высоком урожае, удаче и богатстве. Существует множество версий происхождения праздника, но в целом все они сходятся на следующем: во время морского перехода во Вьетнам в поиске лучшей жизни потомки 12 основных кланов народности зао внезапно попали в шторм, не достигнув берега. Сильные волны как будто хотели потопить их лодки, жизнь людей оказалась под угрозой. В этой экстремальной ситуации представители народности зао молились Бан Выонгу (божество народности зао) и своим предкам, прося помочь преодолеть невзгоды и благополучно добраться до материка, пообещав поднести дары в качестве благодарности.

Девушки народности зао тиен во время Танцевального Тета.

Музыкальные инструменты для исполнения ритуального танца.

Украшение родового ялтаря для проведения Танцевального Тета.

Жители изготовляют «урожайное дерево» из бамбука, символизирующее удачу и хороший урожай .

Тогда кланы зао пообещали ежегодно проводить танцевальные фестивали, чтобы выразить благодарность Бан Выонгу и предкам, которые благословили и защитили всех членов семьи и рода. Интервал между празднованиями зависит от обещания, он может составлять 12, 15, 20 или даже 30 лет. Праздник имеет общее значение для всех представителей народности зао, живущих в одной местности.

Танцевальный фестиваль – это большой ритуал кланов народности зао тиен. Для проведения церемонии члены семьи родового дома должны очень тщательно подойти к подбору еды и других необходимых вещей, чтобы сделать подношения в достаточной мере, чтобы угостить жителей деревни во время танцевального фестиваля. Однако если семья, организовывающая праздник, не может позаботиться обо всем самостоятельно, то другие семьи в клане приходят ей на помощь. Кроме того, жители деревни, приезжающие на танцевальный фестиваль, также вносят свой вклад в его поддержку.



Фестиваль не только приносит надежду на богатый урожай и мирную жизнь, но и способствует обогащению культуры этнических сообществ в районе Мокчоу провинции Сонла .

Люди и поклоняются, и танцуют, и читают рифмы под звуки музыкальных инструментов, таких как колокольчики или барабаны .

Особенностью праздника является новогодний танец – это старинный ритуальный танец народности зао.

Во время танца хозяин забивает свиней и упаковывает пироги, чтобы угостить гостей.



В первый день фестиваля семья, которая организовывает «Танцевальный Тет», приностит подношения (рис, водка, петух и др.) в дом главы своего клана. Здесь вместе с родственниками и соседями они занимаются подготовкой к празднику. Сначала они готовят подношения, затем изготовляют «урожайное дерево» из бамбука. Перед тем, как поставить дерево у семейного алтаря, его украшают лоскутами красной ткани и маленькими шариками, изготовленными из рисовой муки. Это символизирует удачу и хороший урожай.

Узнав от шамана благоприятные дни и месяцы, подходящие к возрасту домовладельца, организующая праздник семья официально уведомляет жителей деревни о планах, дате и времени начала Фестиваля. Для того, чтобы успешно организовать «Танцевальный Тет», домовладелец должен пригласить двух шаманов, которые будут руководить ритуалом. Шаманы изготовляют деревянные ножи и топоры, украшенные узорами из синей и красной туши. Эти инструменты и оружие их предки использовали для работы и борьбы с врагом.

Один мастер занимается обрядами подношения и поклонения, а другой отвечает за исполнение танца. Его помощником является домовладелец, который должен попросить людей провести все важные танцевальные ритуалы. Кроме того, он должен помогать молодым членам семьи репетировать традиционные танцы, необходимые для выступления на празднике.

Особенностью праздника является новогодний танец – это старинный ритуальный танец народности зао. Здесь люди и поклоняются, и танцуют, и читают рифмы под звуки музыкальных инструментов, таких как колокольчики или барабаны.

В конце праздника глава семьи приглашает двух уважаемых людей на важный танец с флагом, чтобы помолиться за удачу, хорошую погоду и богатый урожай. Во время танца хозяин забивает свиней и упаковывает пироги, чтобы угостить гостей. В течение двух часов участники торжества проводят обряды поклонения, пьют вино, едят, танцуют и поют. Наконец, проходит церемония завершения фестиваля. С “урожайного дерева” все снимают и раздают, чтобы принести удачу в свой дом и в дом других семей в клане и деревне.

Фестиваль стал общественной активностью, привлекающей внимание местных жителей и укрепляющей связь между сообществом народности зао тиен. Также он является искусством, синтезирующим различные формы народного творчества: танцевальное, музыкальное и словесное искусство, рассказывающее о заслугах предков. Фестиваль не только приносит надежду на богатый урожай и мирную жизнь, но и способствует обогащению культуры этнических сообществ в районе Мокчоу провинции Сонла.