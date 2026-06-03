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СТРАНА И ЛЮДИ

С 8 июня регистрационные данные транспортных средств будут переведены в цифровой формат на платформах VNeID и VNeTraffic

С 8 июня Вьетнам интегрирует регистрационные данные транспортных средств в национальную платформу цифровой идентификации VNeID и мобильное приложение VNeTraffic в соответствии с новым циркуляром Министерства общественной безопасности, направленным на расширение цифровых государственных услуг.
Сотрудники полиции круглосуточно контролируют дорожное движение с помощью системы камер на базе ИИ в Центре командования и информации Департамента дорожной полиции Министерства общественной безопасности. Фото: ВИА
Циркуляр № 37/2026/TT-BCA вносит изменения в правила, регулирующие процедуры регистрации и технического осмотра транспортных средств.

С 8 июня владельцы транспортных средств смогут получать результаты регистрации через национальный портал государственных услуг, почтовые службы доставки или непосредственно в регистрационных подразделениях.

Новые правила также позволяют отображать электронные свидетельства о регистрации транспортных средств в приложениях VNeID и VNeTraffic, которые находятся в ведении Министерства общественной безопасности.
Согласно циркуляру, электронные документы о передаче права собственности, поданные через портал государственных услуг, будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные документы, при условии что сведения о семейном положении владельца транспортного средства обновлены в Национальной базе данных о населении.

Кроме того, широкий круг процедур, связанных с сертификатами соответствия требованиям технической безопасности и экологическим стандартам для импортируемых, произведенных, собранных и переоборудованных транспортных средств, а также их компонентов, может осуществляться в онлайн-формате при наличии необходимых технических условий.

Все оцифрованные материалы и электронные документы будут аккумулироваться в базе данных регистрации и управления транспортными средствами Департамента дорожной полиции и использоваться для обеспечения административной деятельности, оперативного поиска данных и осуществления контроля и надзора.

ИЖВ/ВИА

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