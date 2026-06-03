СТРАНА И ЛЮДИ
С 8 июня регистрационные данные транспортных средств будут переведены в цифровой формат на платформах VNeID и VNeTraffic
С 8 июня владельцы транспортных средств смогут получать результаты регистрации через национальный портал государственных услуг, почтовые службы доставки или непосредственно в регистрационных подразделениях.
Новые правила также позволяют отображать электронные свидетельства о регистрации транспортных средств в приложениях VNeID и VNeTraffic, которые находятся в ведении Министерства общественной безопасности.
Согласно циркуляру, электронные документы о передаче права собственности, поданные через портал государственных услуг, будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные документы, при условии что сведения о семейном положении владельца транспортного средства обновлены в Национальной базе данных о населении.
Кроме того, широкий круг процедур, связанных с сертификатами соответствия требованиям технической безопасности и экологическим стандартам для импортируемых, произведенных, собранных и переоборудованных транспортных средств, а также их компонентов, может осуществляться в онлайн-формате при наличии необходимых технических условий.
Все оцифрованные материалы и электронные документы будут аккумулироваться в базе данных регистрации и управления транспортными средствами Департамента дорожной полиции и использоваться для обеспечения административной деятельности, оперативного поиска данных и осуществления контроля и надзора.