Супруга Генерального секретаря и герцог Ричмондский с супругой посетили Вьетнамский музей изобразительных искусств.

Госпожа Нго Фыонг Ли и Чарльз Генри Гордон-Леннокс, герцог Ричмондский, с супругой наслаждаются традиционным чаепитием и смотрят художественные выступления во дворе Вьетнамского музея изобразительных искусств. Фото: ВИА

Во второй половине дня 24 февраля во Вьетнамском музее изобразительных искусств состоялась тёплая встреча супруги Генерального секретаря То Лама госпожи Нго Фыонг Ли с герцогом Ричмондским Чарльзом Генри Гордоном-Ленноксом и его супругой в рамках их визита во Вьетнам.

Проходившая в атмосфере первых дней весны года Бинь Нго 2026 встреча стала продолжением добрых чувств, сложившихся во время визита Генерального секретаря То Лама в Соединённое Королевство в октябре 2025 года.

Супруга Генерального секретаря То Лама госпожа Нго Фыонг Ли выразила радость по поводу новой встречи с герцогом Ричмондским Чарльзом Генри Гордоном-Ленноксом и его супругой во Вьетнаме, подчеркнув значение культурных обменов для укрепления дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Выбор Вьетнамского музея изобразительных искусств, где хранится более 21 000 произведений, включая многие национальные реликвии, в качестве места встречи несёт глубокий символический смысл — уважение к культурному наследию и стремление к межкультурному диалогу.

Госпожа Нго Фыонг Ли выразила уверенность, что первый визит герцога и его супруги во Вьетнам оставит у них глубокие впечатления и откроет новые возможности для культурного обмена и сотрудничества в предстоящий период.

Выразив благодарность за торжественный приём, герцог и его супруга отметили особый интерес к искусству и культурному наследию разных стран, выразив желание глубже ознакомиться с богатой культурной традицией и творческой самобытностью Вьетнама.

В экспозиционном пространстве Музея герцог и его супруга ознакомились с художественными коллекциями различных исторических периодов, а также с рядом экспонатов, признанных национальными реликвиями, включая статую Тысячерукой и Тысячеглазой Куанам (пагода Буттхап), статую императрицы Чинь Тхи Нгок Чук (начало XVII века), резные двери с изображением дракона (пагода Кео) и ширму выдающегося художника Нгуен Зя Чи.

Говоря об уникальных ценностях вьетнамского изобразительного искусства, она подчеркнула, что искусство — это язык без границ, сближающий народы. Если британская живопись покоряет мир классической красотой и исторической глубиной, то вьетнамское искусство отличается тонким сочетанием внутренней глубины и ярких красок тропической природы.

Герцог и его супруга выразили восхищение разнообразием материалов и техник, особо отметив искусство лаковой живописи — форму, сочетающую традиционное мастерство и дух новаторства.

Супруга Генерального секретаря и герцог Ричмондский с супругой посетили Вьетнамский музей изобразительных искусств.



После осмотра экспозиций госпожа Нго Фыонг Ли вместе с герцогом и его супругой посетили выставку «Лошадь в изобразительном искусстве», на которой представлены 60 произведений, отражающих образ лошади в различных художественных техниках.

В экспозиции представлены работы известных художников, таких как Нгуен Ты Нгием, Нго Мань Лан, Чан Кхань Чыонг, То Нгок Ван и Буй Суан Фай.

В год Бинь Нго образ лошади — символ стремления вперёд, выносливости и интеграции — приобретает особое значение как символ соединения и развития.

В рамках программы госпожа Нго Фыонг Ли и герцог с супругой также посмотрели выступления артистов Вьетнамского театра водных кукол.

Перед этим уникальным видом народного искусства герцог выразил восхищение и желание узнать о нём больше. Госпожа Нго Фыонг Ли выразила надежду, что вьетнамский водный кукольный театр вскоре будет представлен в культурных программах и на фестивалях в Соединённом Королевстве, способствуя тем самым более широкому знакомству международной публики с культурой Вьетнама.

По случаю первых дней весны госпожа Нго Фыонг Ли торжественно вручила герцогу и его супруге символ года — статуэтку лошади, передав пожелания здоровья и успехов, а также выразив уверенность, что впечатления от вьетнамского искусства, традиционного чая и атмосферы Тэт станут светлыми воспоминаниями о стране и её народе.

Встреча прошла в искренней и тёплой атмосфере, вновь подтвердив роль культурной дипломатии в укреплении доверия, взаимопонимания и дальнейшем углублении дружеских отношений между Вьетнамом и Соединённым Королевством.

Герцог и его супруга выразили желание вновь посетить Вьетнам, чтобы продолжить знакомство с его богатой культурой, живописной природой и дружелюбным, гостеприимным народом.