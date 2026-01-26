Строительство АЭС - крупный проект стратегического значения

Утром 26 января Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл совещание Постоянного комитета Правительства и Постоянного бюро Партийного комитета Правительства, на котором были рассмотрены и одобрены отчёты и представления для внесения на рассмотрение компетентных органов по проектам атомной энергетики.





Ядерный реактор в Институте ядерных исследований. Фото: ВИА



В совещании приняли участие заместители Премьер-министра; заместители секретарей Парткома Правительства; министры, руководители органов, приравненных к министерствам, и правительственных ведомств; руководители центральных министерств и ведомств; а также руководители соответствующих экономических корпораций.

Проект атомной электростанции «Ниньтхуан» был одобрен Национальным собранием (НС) XII созыва в 2009 году. Однако в 2016 году НС XIV созыва приняло резолюцию о временной приостановке его реализации. В условиях новых требований этапа развития в конце 2024 года ЦК КПВ и НС тщательно рассмотрели данный вопрос и пришли к согласию о возобновлении реализации проекта.

В частности, 20 августа 2025 года Политбюро приняло Резолюцию №70-NQ/TW об обеспечении национальной энергетической безопасности до 2030 года с перспективой до 2045 года, подтвердив курс на срочное развертывание проектов АЭС с подходящими международными партнёрами.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на четвёртом заседании Руководящего комитета по строительству АЭС. Фото: ВИА

Премьер-министр принял решения о создании Руководящего комитета по строительству АЭС и дал указания по решению ключевых межотраслевых вопросов в процессе реализации резолюции НС о продолжении инвестиционного проекта атомной электростанции «Ниньтхуан».

На совещании участники отметили, что в последнее время Правительство и лично Премьер-министр Фам Минь Тьинь осуществляли тесное руководство, а министерства, отрасли и ведомства активно и проактивно выполняли возложенные задачи, добившись конкретных результатов по ускорению проекта строительства атомной электростанции. В частности, в основном завершена работа по формированию институциональной базы; начаты отдельные мероприятия по освобождению земельных участков, подготовке кадров и другим направлениям; особое внимание уделено активизации переговоров с Российской Федерацией по соглашению о сотрудничестве в строительстве АЭС «Ниньтхуан-1».

Интегрированная оценка инфраструктуры ядерной энергетики во Вьетнаме - это важный этап в подготовке к реализации проекта АЭС Ниньтхуан и аналогичных проектов. Фото: Архив



После многих раундов переговоров стороны согласовали полный текст проекта Соглашения о сотрудничестве по строительству АЭС «Ниньтхуан-1». Что касается проекта АЭС «Ниньтхуан-2», то японская сторона в настоящее время заявила о готовности сотрудничать в строительстве АЭС с применением современных технологий и вводе её в эксплуатацию после 2040 года.

Участники совещания также согласились по ключевым вопросам, связанным с подготовкой отчётов и представлений о ходе реализации проектов атомной энергетики для внесения на рассмотрение компетентных органов.

Подводя итоги совещания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что строительство АЭС является крупным проектом стратегического значения, одновременно представляющим собой новую, высокотехнологичную и чувствительную сферу, особенно с точки зрения ядерной безопасности. В этой связи Премьер-министр поручил Министерству промышленности и торговли, совместно с соответствующими министерствами, ведомствами и экономическими корпорациями, завершить подготовку проекта комплексного отчёта и представления Парткома Правительства по проекту; одновременно представить проект Соглашения между Вьетнамом и РФ с соответствующими предложениями и рекомендациями для рассмотрения компетентными органами. Кроме того, было поручено подготовить проекты резолюций компетентных уровней и органов по данному проекту.

Территория, запланированная для строительства АЭС Ниньтхуан-1. Фото: ВИА



Премьер-министр также указал, что ключевые положения Соглашения, которые были тщательно обсуждены и которым обе стороны уделяют особое внимание — включая стабильность законодательства, сферу и объекты регулирования, налоги, сборы и пошлины, административные процедуры и порядок их осуществления — должны быть проработаны с целью оптимизации эффективности проекта.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил Заместителю Премьер-министра Буй Тхань Шону осуществлять общее руководство; Министерству промышленности и торговли — выступить головным органом, при этом Министр промышленности и торговли лично отвечает за руководство и подписание соответствующих документов, в координации с другими министерствами, отраслями и ведомствами, с тем чтобы завершить всю работу к 27 января 2026 года для последующего доклада и представления на рассмотрение компетентных органов.